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У дилеров Lada удвоился поток потенциальных покупателей - РИА Новости, 11.08.2022
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У дилеров Lada удвоился поток потенциальных покупателей
У дилеров Lada удвоился поток потенциальных покупателей - РИА Новости, 11.08.2022
У дилеров Lada удвоился поток потенциальных покупателей
Поток потенциальных покупателей в дилерские центры Lada вырос в два раза, заявил президент "АвтоВАЗа" Максим Соколов. РИА Новости, 11.08.2022
2022-08-11T17:48
2022-08-11T18:10
экономика
авто
тольятти
ижевск
автоваз
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
lada vesta
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МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. Поток потенциальных покупателей в дилерские центры Lada вырос в два раза, заявил президент "АвтоВАЗа" Максим Соколов."Поток потенциальных покупателей в наши дилерские центры вырос практически в два раза. Это очень важно, потому что кто-то приобретает непосредственно автомобили, которые входят в программу льготного автокредитования, кто-то приобретает другие автомобили из запасов наших дилеров. Самое главное, что люди интересуются", - рассказал он в интервью телеканалу "Россия 24".Соколов также напомнил, что компания намерена произвести во втором полугодии более 100 тысяч автомобилей разной модификации, в следующем году - почти 500 тысяч."АвтоВАЗ" владеет производственными площадками в Тольятти и Ижевске. Несмотря на передачу активов Renault в госсобственность, вся линейка Lada сохранится, уточняли в Минпромторге. Сейчас марка состоит из пяти семейств моделей: Vesta, Xray, Largus, Granta и Niva. По данным автопроизводителя, за прошлый год его общие продажи составили 350,7 тысячи машин (+2% к 2020 году).
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экономика, авто, тольятти, ижевск, автоваз, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), lada vesta, renault logan
Экономика, Авто, Тольятти, Ижевск, АвтоВАЗ, Министерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России), Lada Vesta, Renault Logan
17:48 11.08.2022 (обновлено: 18:10 11.08.2022)
 
У дилеров Lada удвоился поток потенциальных покупателей

"АвтоВАЗ": поток потенциальных покупателей в дилерские центры Lada вырос в два раза

© РИА Новости / Виталий ТимкивАвтомобиль Lada Vesta SW Cross в автосалоне дилерского центра
Автомобиль Lada Vesta SW Cross в автосалоне дилерского центра - РИА Новости, 1920, 11.08.2022
© РИА Новости / Виталий Тимкив
Автомобиль Lada Vesta SW Cross в автосалоне дилерского центра . Архивное фото
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МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. Поток потенциальных покупателей в дилерские центры Lada вырос в два раза, заявил президент "АвтоВАЗа" Максим Соколов.
"Поток потенциальных покупателей в наши дилерские центры вырос практически в два раза. Это очень важно, потому что кто-то приобретает непосредственно автомобили, которые входят в программу льготного автокредитования, кто-то приобретает другие автомобили из запасов наших дилеров. Самое главное, что люди интересуются", - рассказал он в интервью телеканалу "Россия 24".
Соколов также напомнил, что компания намерена произвести во втором полугодии более 100 тысяч автомобилей разной модификации, в следующем году - почти 500 тысяч.
"АвтоВАЗ" владеет производственными площадками в Тольятти и Ижевске. Несмотря на передачу активов Renault в госсобственность, вся линейка Lada сохранится, уточняли в Минпромторге. Сейчас марка состоит из пяти семейств моделей: Vesta, Xray, Largus, Granta и Niva. По данным автопроизводителя, за прошлый год его общие продажи составили 350,7 тысячи машин (+2% к 2020 году).
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ЭкономикаАвтоТольяттиИжевскАвтоВАЗМинистерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)Lada VestaRenault Logan
 
 
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