https://ria.ru/20220811/lada-1808951927.html
У дилеров Lada удвоился поток потенциальных покупателей
У дилеров Lada удвоился поток потенциальных покупателей - РИА Новости, 11.08.2022
У дилеров Lada удвоился поток потенциальных покупателей
Поток потенциальных покупателей в дилерские центры Lada вырос в два раза, заявил президент "АвтоВАЗа" Максим Соколов. РИА Новости, 11.08.2022
2022-08-11T17:48
2022-08-11T17:48
2022-08-11T18:10
экономика
авто
тольятти
ижевск
автоваз
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
lada vesta
renault logan
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МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. Поток потенциальных покупателей в дилерские центры Lada вырос в два раза, заявил президент "АвтоВАЗа" Максим Соколов."Поток потенциальных покупателей в наши дилерские центры вырос практически в два раза. Это очень важно, потому что кто-то приобретает непосредственно автомобили, которые входят в программу льготного автокредитования, кто-то приобретает другие автомобили из запасов наших дилеров. Самое главное, что люди интересуются", - рассказал он в интервью телеканалу "Россия 24".Соколов также напомнил, что компания намерена произвести во втором полугодии более 100 тысяч автомобилей разной модификации, в следующем году - почти 500 тысяч."АвтоВАЗ" владеет производственными площадками в Тольятти и Ижевске. Несмотря на передачу активов Renault в госсобственность, вся линейка Lada сохранится, уточняли в Минпромторге. Сейчас марка состоит из пяти семейств моделей: Vesta, Xray, Largus, Granta и Niva. По данным автопроизводителя, за прошлый год его общие продажи составили 350,7 тысячи машин (+2% к 2020 году).
https://ria.ru/20220807/avtomobili-1807872970.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, авто, тольятти, ижевск, автоваз, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), lada vesta, renault logan
Экономика, Авто, Тольятти, Ижевск, АвтоВАЗ, Министерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России), Lada Vesta, Renault Logan
17:48 11.08.2022 (обновлено: 18:10 11.08.2022)
У дилеров Lada удвоился поток потенциальных покупателей
"АвтоВАЗ": поток потенциальных покупателей в дилерские центры Lada вырос в два раза