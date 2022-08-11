https://ria.ru/20220811/lada-1808951927.html

У дилеров Lada удвоился поток потенциальных покупателей

У дилеров Lada удвоился поток потенциальных покупателей - РИА Новости, 11.08.2022

У дилеров Lada удвоился поток потенциальных покупателей

Поток потенциальных покупателей в дилерские центры Lada вырос в два раза, заявил президент "АвтоВАЗа" Максим Соколов. РИА Новости, 11.08.2022

2022-08-11T17:48

2022-08-11T17:48

2022-08-11T18:10

экономика

авто

тольятти

ижевск

автоваз

министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)

lada vesta

renault logan

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МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. Поток потенциальных покупателей в дилерские центры Lada вырос в два раза, заявил президент "АвтоВАЗа" Максим Соколов."Поток потенциальных покупателей в наши дилерские центры вырос практически в два раза. Это очень важно, потому что кто-то приобретает непосредственно автомобили, которые входят в программу льготного автокредитования, кто-то приобретает другие автомобили из запасов наших дилеров. Самое главное, что люди интересуются", - рассказал он в интервью телеканалу "Россия 24".Соколов также напомнил, что компания намерена произвести во втором полугодии более 100 тысяч автомобилей разной модификации, в следующем году - почти 500 тысяч."АвтоВАЗ" владеет производственными площадками в Тольятти и Ижевске. Несмотря на передачу активов Renault в госсобственность, вся линейка Lada сохранится, уточняли в Минпромторге. Сейчас марка состоит из пяти семейств моделей: Vesta, Xray, Largus, Granta и Niva. По данным автопроизводителя, за прошлый год его общие продажи составили 350,7 тысячи машин (+2% к 2020 году).

https://ria.ru/20220807/avtomobili-1807872970.html

тольятти

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

экономика, авто, тольятти, ижевск, автоваз, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), lada vesta, renault logan