https://ria.ru/20220811/lada-1808937082.html

Перенос выпуска Lada Vestа в Тольятти обойдется в миллиард рублей

Перенос выпуска Lada Vestа в Тольятти обойдется в миллиард рублей - РИА Новости, 11.08.2022

Перенос выпуска Lada Vestа в Тольятти обойдется в миллиард рублей

Инвестиции в перенос производства Lada Vesta из Ижевска на завод в Тольятти составят около 1 миллиарда рублей, проект по выпуску модели на этой площадке выйдет... РИА Новости, 11.08.2022

2022-08-11T17:01

2022-08-11T17:01

2022-08-11T18:02

авто

экономика

lada vesta

автоваз

тольятти

renault logan

министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)

ижевск

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МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. Инвестиции в перенос производства Lada Vesta из Ижевска на завод в Тольятти составят около 1 миллиарда рублей, проект по выпуску модели на этой площадке выйдет на рентабельность в конце следующего года, заявил президент "АвтоВАЗа" Максим Соколов."Источники заложены в инвестиционной программе "Автоваза", несмотря на непростой период и консолидацию финансовых ресурсов, определенное напряжение, которое, безусловно, мы ощущаем, мы заложили на эти цели около 1 миллиарда рублей, но это быстро окупаемый проект, и он уже выйдет на рентабельность к концу следующего года", - сказал он в интервью телеканалу "Россия 24", отвечая на вопрос об объеме инвестиций, который потребуется на перенос и перезапуск производства Lada Vesta.На прошлой неделе компания сделала заявление о переносе выпуска Lada Vesta из Ижевска на основной завод в Тольятти, выпуск модели запланирован на весну 2023 года. При этом на ижевском заводе продолжится производство комплектующих для Vesta (в частности, штамповочное производство, производство пластика) и сохранятся сервисные функции."АвтоВАЗ" владеет производственными площадками в Тольятти и Ижевске. Несмотря на передачу активов Renault в госсобственность, вся линейка Lada сохранится, уточняли в Минпромторге. Сейчас марка состоит из пяти семейств моделей: Vesta, Xray, Largus, Granta и Niva. По данным автопроизводителя, за прошлый год его общие продажи составили 350,7 тысячи машин (+2% к 2020 году).

https://ria.ru/20220809/avtovaz-1808264101.html

тольятти

ижевск

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

авто, экономика, lada vesta, автоваз, тольятти, renault logan, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), ижевск