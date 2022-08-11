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Перенос выпуска Lada Vestа в Тольятти обойдется в миллиард рублей - РИА Новости, 11.08.2022
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Перенос выпуска Lada Vestа в Тольятти обойдется в миллиард рублей
Перенос выпуска Lada Vestа в Тольятти обойдется в миллиард рублей - РИА Новости, 11.08.2022
Перенос выпуска Lada Vestа в Тольятти обойдется в миллиард рублей
Инвестиции в перенос производства Lada Vesta из Ижевска на завод в Тольятти составят около 1 миллиарда рублей, проект по выпуску модели на этой площадке выйдет... РИА Новости, 11.08.2022
2022-08-11T17:01
2022-08-11T18:02
авто
экономика
lada vesta
автоваз
тольятти
renault logan
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
ижевск
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МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. Инвестиции в перенос производства Lada Vesta из Ижевска на завод в Тольятти составят около 1 миллиарда рублей, проект по выпуску модели на этой площадке выйдет на рентабельность в конце следующего года, заявил президент "АвтоВАЗа" Максим Соколов."Источники заложены в инвестиционной программе "Автоваза", несмотря на непростой период и консолидацию финансовых ресурсов, определенное напряжение, которое, безусловно, мы ощущаем, мы заложили на эти цели около 1 миллиарда рублей, но это быстро окупаемый проект, и он уже выйдет на рентабельность к концу следующего года", - сказал он в интервью телеканалу "Россия 24", отвечая на вопрос об объеме инвестиций, который потребуется на перенос и перезапуск производства Lada Vesta.На прошлой неделе компания сделала заявление о переносе выпуска Lada Vesta из Ижевска на основной завод в Тольятти, выпуск модели запланирован на весну 2023 года. При этом на ижевском заводе продолжится производство комплектующих для Vesta (в частности, штамповочное производство, производство пластика) и сохранятся сервисные функции."АвтоВАЗ" владеет производственными площадками в Тольятти и Ижевске. Несмотря на передачу активов Renault в госсобственность, вся линейка Lada сохранится, уточняли в Минпромторге. Сейчас марка состоит из пяти семейств моделей: Vesta, Xray, Largus, Granta и Niva. По данным автопроизводителя, за прошлый год его общие продажи составили 350,7 тысячи машин (+2% к 2020 году).
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авто, экономика, lada vesta, автоваз, тольятти, renault logan, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), ижевск
Авто, Экономика, Lada Vesta, АвтоВАЗ, Тольятти, Renault Logan, Министерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России), Ижевск
17:01 11.08.2022 (обновлено: 18:02 11.08.2022)
 
Перенос выпуска Lada Vestа в Тольятти обойдется в миллиард рублей

Инвестиции в запуск производства Lada Vestа в Тольятти составят около миллиарда рублей

© Фото : ПАО "АВТОВАЗ"Производство Lada Vesta
Производство Lada Vesta - РИА Новости, 1920, 11.08.2022
© Фото : ПАО "АВТОВАЗ"
Производство Lada Vesta. Архивное фото
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МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. Инвестиции в перенос производства Lada Vesta из Ижевска на завод в Тольятти составят около 1 миллиарда рублей, проект по выпуску модели на этой площадке выйдет на рентабельность в конце следующего года, заявил президент "АвтоВАЗа" Максим Соколов.
"Источники заложены в инвестиционной программе "Автоваза", несмотря на непростой период и консолидацию финансовых ресурсов, определенное напряжение, которое, безусловно, мы ощущаем, мы заложили на эти цели около 1 миллиарда рублей, но это быстро окупаемый проект, и он уже выйдет на рентабельность к концу следующего года", - сказал он в интервью телеканалу "Россия 24", отвечая на вопрос об объеме инвестиций, который потребуется на перенос и перезапуск производства Lada Vesta.
На прошлой неделе компания сделала заявление о переносе выпуска Lada Vesta из Ижевска на основной завод в Тольятти, выпуск модели запланирован на весну 2023 года. При этом на ижевском заводе продолжится производство комплектующих для Vesta (в частности, штамповочное производство, производство пластика) и сохранятся сервисные функции.
"АвтоВАЗ" владеет производственными площадками в Тольятти и Ижевске. Несмотря на передачу активов Renault в госсобственность, вся линейка Lada сохранится, уточняли в Минпромторге. Сейчас марка состоит из пяти семейств моделей: Vesta, Xray, Largus, Granta и Niva. По данным автопроизводителя, за прошлый год его общие продажи составили 350,7 тысячи машин (+2% к 2020 году).
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АвтоЭкономикаLada VestaАвтоВАЗТольяттиRenault LoganМинистерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)Ижевск
 
 
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