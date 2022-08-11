https://ria.ru/20220811/krym-1808763780.html

В Крыму прокомментировали обещание Зеленского "вернуть" полуостров Украине

В Крыму прокомментировали обещание Зеленского "вернуть" полуостров Украине - РИА Новости, 11.08.2022

В Крыму прокомментировали обещание Зеленского "вернуть" полуостров Украине

Идея отторжения Крыма от России неуклонно ведет украинское государство к полному краху, заявил постоянный представитель Крыма при президенте России,... РИА Новости, 11.08.2022

2022-08-11T05:16

2022-08-11T05:16

2022-08-11T06:57

владимир зеленский

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георгий мурадов

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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 авг – РИА Новости. Идея отторжения Крыма от России неуклонно ведет украинское государство к полному краху, заявил постоянный представитель Крыма при президенте России, вице-премьер правительства республики Георгий Мурадов.Ранее Владимир Зеленский в ходе видеообращения вновь заявил, что Киев обязательно "вернет" под свой контроль Крым. По его словам, Крым "является украинским" и Украина никогда от него не откажется. При этом Зеленский затруднился озвучить сроки "возвращения" полуострова. Он также анонсировал проведение международного саммита по "деоккупации" полуострова "Крымская платформа".По его словам, судя по всему, и "американские кукловоды" тоже не могут смириться с провалом в 2014 году их надежд на обретение в подбрюшье России собственной военно-морской базы в Севастополе."Очевидно, что мировому сообществу, кроме своры управляемых тем же Вашингтоном неоколоний, эта тема уже давно неинтересна. А многие в России и в мире не без оснований полагают, что попытка реанимации идеи "деоккупации Крыма" ещё больше подольет масла в огонь украинского кризиса и поставит мир на грань полномасштабной войны", - подчеркнул Мурадов.По его словам, к готовящемуся Западом новому антироссийскому сборищу в виде "Крымской платформы" стоит относиться, особенно в нынешней непростой международной обстановке, как к крайне опасной идее, как к очередной попытке эскалации антироссийской борьбы со стороны коалиции западных стран.Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей в Республике Крым и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".

https://ria.ru/20220810/krym-1808628745.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алексей Калабанов

владимир зеленский, владимир путин, россия, украина, оон, в мире, республика крым, георгий мурадов