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В Крыму прокомментировали обещание Зеленского "вернуть" полуостров Украине - РИА Новости, 11.08.2022
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В Крыму прокомментировали обещание Зеленского "вернуть" полуостров Украине
В Крыму прокомментировали обещание Зеленского "вернуть" полуостров Украине - РИА Новости, 11.08.2022
В Крыму прокомментировали обещание Зеленского "вернуть" полуостров Украине
Идея отторжения Крыма от России неуклонно ведет украинское государство к полному краху, заявил постоянный представитель Крыма при президенте России,... РИА Новости, 11.08.2022
2022-08-11T05:16
2022-08-11T06:57
владимир зеленский
владимир путин
россия
украина
оон
в мире
республика крым
георгий мурадов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 авг – РИА Новости. Идея отторжения Крыма от России неуклонно ведет украинское государство к полному краху, заявил постоянный представитель Крыма при президенте России, вице-премьер правительства республики Георгий Мурадов.Ранее Владимир Зеленский в ходе видеообращения вновь заявил, что Киев обязательно "вернет" под свой контроль Крым. По его словам, Крым "является украинским" и Украина никогда от него не откажется. При этом Зеленский затруднился озвучить сроки "возвращения" полуострова. Он также анонсировал проведение международного саммита по "деоккупации" полуострова "Крымская платформа".По его словам, судя по всему, и "американские кукловоды" тоже не могут смириться с провалом в 2014 году их надежд на обретение в подбрюшье России собственной военно-морской базы в Севастополе."Очевидно, что мировому сообществу, кроме своры управляемых тем же Вашингтоном неоколоний, эта тема уже давно неинтересна. А многие в России и в мире не без оснований полагают, что попытка реанимации идеи "деоккупации Крыма" ещё больше подольет масла в огонь украинского кризиса и поставит мир на грань полномасштабной войны", - подчеркнул Мурадов.По его словам, к готовящемуся Западом новому антироссийскому сборищу в виде "Крымской платформы" стоит относиться, особенно в нынешней непростой международной обстановке, как к крайне опасной идее, как к очередной попытке эскалации антироссийской борьбы со стороны коалиции западных стран.Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей в Республике Крым и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
https://ria.ru/20220810/krym-1808628745.html
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владимир зеленский, владимир путин, россия, украина, оон, в мире, республика крым, георгий мурадов
05:16 11.08.2022 (обновлено: 06:57 11.08.2022)
 
В Крыму прокомментировали обещание Зеленского "вернуть" полуостров Украине

Постпред Крыма Мурадов: идеи отторжения полуострова от России приведут Украину к краху

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкОтдыхающие гуляют по набережной Ялты
Отдыхающие гуляют по набережной Ялты - РИА Новости, 1920, 11.08.2022
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Отдыхающие гуляют по набережной Ялты. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 авг – РИА Новости. Идея отторжения Крыма от России неуклонно ведет украинское государство к полному краху, заявил постоянный представитель Крыма при президенте России, вице-премьер правительства республики Георгий Мурадов.
Ранее Владимир Зеленский в ходе видеообращения вновь заявил, что Киев обязательно "вернет" под свой контроль Крым. По его словам, Крым "является украинским" и Украина никогда от него не откажется. При этом Зеленский затруднился озвучить сроки "возвращения" полуострова. Он также анонсировал проведение международного саммита по "деоккупации" полуострова "Крымская платформа".
"Маниакальная зависимость киевского режима от внедренной Вашингтоном в его замутненное сознание идеи отторжения Крыма от России неуклонно ведет к полному краху украинской государственности. О пагубности этой линии Москва неоднократно предупреждала", - сказал РИА Новости Мурадов.
По его словам, судя по всему, и "американские кукловоды" тоже не могут смириться с провалом в 2014 году их надежд на обретение в подбрюшье России собственной военно-морской базы в Севастополе.
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"Очевидно, что мировому сообществу, кроме своры управляемых тем же Вашингтоном неоколоний, эта тема уже давно неинтересна. А многие в России и в мире не без оснований полагают, что попытка реанимации идеи "деоккупации Крыма" ещё больше подольет масла в огонь украинского кризиса и поставит мир на грань полномасштабной войны", - подчеркнул Мурадов.
По его словам, к готовящемуся Западом новому антироссийскому сборищу в виде "Крымской платформы" стоит относиться, особенно в нынешней непростой международной обстановке, как к крайне опасной идее, как к очередной попытке эскалации антироссийской борьбы со стороны коалиции западных стран.
Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей в Республике Крым и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
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Владимир ЗеленскийВладимир ПутинРоссияУкраинаООНВ миреРеспублика КрымГеоргий Мурадов
 
 
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