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В России за сутки госпитализировали 2525 человек с COVID-19
В России за сутки госпитализировали 2525 человек с COVID-19 - РИА Новости, 11.08.2022
В России за сутки госпитализировали 2525 человек с COVID-19
Более 2,5 тысячи человек с коронавирусом госпитализированы за сутки в России, это на 5,3% меньше, чем накануне, сообщили журналистам в оперативном штабе по... РИА Новости, 11.08.2022
2022-08-11T11:03
2022-08-11T11:03
2022-08-11T11:03
распространение коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
здоровье - общество
россия
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МОСКВА, 11 авг — РИА Новости. Более 2,5 тысячи человек с коронавирусом госпитализированы за сутки в России, это на 5,3% меньше, чем накануне, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."По состоянию на 11 августа 2022 года в Российской Федерации: количество госпитализаций за сутки составило 2 525 человек и снизилось в сравнении с предшествующими сутками на 5,3%", — говорится в сообщении.Рост числа госпитализаций отмечен в 33 регионах, снижение — в 44, ситуация не изменилась в восьми регионах."Выявлено 25 815 новых случаев COVID-19. Умерли за сутки 52 человека", - также говорится в сообщении.За сутки в стране выписаны 14 221 человек, это на 2,3% меньше в сравнении с 10 августа.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, здоровье - общество, россия
Распространение коронавируса, Коронавирус в России, Коронавирус COVID-19, Здоровье - Общество, Россия
В России за сутки госпитализировали 2525 человек с COVID-19
В России за сутки выявили более 25,8 тысячи новых случаев заражения коронавирусом
МОСКВА, 11 авг — РИА Новости.
Более 2,5 тысячи человек с коронавирусом госпитализированы за сутки в России, это на 5,3% меньше, чем накануне, сообщили
журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.
"По состоянию на 11 августа 2022 года в Российской Федерации: количество госпитализаций за сутки составило 2 525 человек и снизилось в сравнении с предшествующими сутками на 5,3%", — говорится в сообщении.
Рост числа госпитализаций отмечен в 33 регионах, снижение — в 44, ситуация не изменилась в восьми регионах.
"Выявлено 25 815 новых случаев COVID-19. Умерли за сутки 52 человека", - также говорится в сообщении.
За сутки в стране выписаны 14 221 человек, это на 2,3% меньше в сравнении с 10 августа.