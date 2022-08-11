https://ria.ru/20220811/koronavirus-1808808080.html

В России за сутки госпитализировали 2525 человек с COVID-19

В России за сутки госпитализировали 2525 человек с COVID-19 - РИА Новости, 11.08.2022

В России за сутки госпитализировали 2525 человек с COVID-19

Более 2,5 тысячи человек с коронавирусом госпитализированы за сутки в России, это на 5,3% меньше, чем накануне, сообщили журналистам в оперативном штабе по... РИА Новости, 11.08.2022

2022-08-11T11:03

2022-08-11T11:03

2022-08-11T11:03

распространение коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

здоровье - общество

россия

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МОСКВА, 11 авг — РИА Новости. Более 2,5 тысячи человек с коронавирусом госпитализированы за сутки в России, это на 5,3% меньше, чем накануне, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."По состоянию на 11 августа 2022 года в Российской Федерации: количество госпитализаций за сутки составило 2 525 человек и снизилось в сравнении с предшествующими сутками на 5,3%", — говорится в сообщении.Рост числа госпитализаций отмечен в 33 регионах, снижение — в 44, ситуация не изменилась в восьми регионах."Выявлено 25 815 новых случаев COVID-19. Умерли за сутки 52 человека", - также говорится в сообщении.За сутки в стране выписаны 14 221 человек, это на 2,3% меньше в сравнении с 10 августа.

россия

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, здоровье - общество, россия