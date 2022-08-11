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Президент Словении: конфликт на Украине может перекинуться на Балканы - РИА Новости, 11.08.2022
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Президент Словении: конфликт на Украине может перекинуться на Балканы
Президент Словении: конфликт на Украине может перекинуться на Балканы - РИА Новости, 11.08.2022
Президент Словении: конфликт на Украине может перекинуться на Балканы
Президент Словении Борут Пахор считает, что если конфликт на Украине продлится дольше, чем ожидается, напряженность может охватить и юг, и Западные Балканы. РИА Новости, 11.08.2022
2022-08-11T07:53
2022-08-11T07:53
в мире
владимир путин
украина
словения
турция
нато
борут пахор
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АНКАРА, 11 авг – РИА Новости. Президент Словении Борут Пахор считает, что если конфликт на Украине продлится дольше, чем ожидается, напряженность может охватить и юг, и Западные Балканы.По его словам, Словения смогла установить дружбу с Турцией, с которой во многом отличается."Это является поистине образцовой ситуацией в плане дружбы и союзничества. Надеюсь, что эти инициативы будут успешно продолжены. Турция и Словения являются союзниками и странами-партнерами в НАТО. Из-за войны на Украине мы еще раз убедились, насколько важна эта организация. НАТО - это организация, которая способствует безопасности мира", - заявил словенский лидер.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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в мире, владимир путин, украина, словения, турция, нато, борут пахор
07:53 11.08.2022
 
Президент Словении: конфликт на Украине может перекинуться на Балканы

Президент Словении Пахор: конфликт на Украине может перекинуться на юг и Западные Балканы

© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент Словении Борут Пахор
Президент Словении Борут Пахор - РИА Новости, 1920, 11.08.2022
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Президент Словении Борут Пахор. Архивное фото
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АНКАРА, 11 авг – РИА Новости. Президент Словении Борут Пахор считает, что если конфликт на Украине продлится дольше, чем ожидается, напряженность может охватить и юг, и Западные Балканы.

"Словения искренне ценит усилия уважаемого президента (Турции Тайипа) Эрдогана и посредническую роль Турции между Украиной и Россией. На данный момент вместо принуждения к установлению мира происходит посредничество во избежание страданий невинных людей и попытка инициировать честный, мирный диалог. Если эта война продлится дольше, чем ожидается, напряженность может охватить и юг, и Западные Балканы", - приводит слова Пахора агентство Anadolu.

По его словам, Словения смогла установить дружбу с Турцией, с которой во многом отличается.
"Это является поистине образцовой ситуацией в плане дружбы и союзничества. Надеюсь, что эти инициативы будут успешно продолжены. Турция и Словения являются союзниками и странами-партнерами в НАТО. Из-за войны на Украине мы еще раз убедились, насколько важна эта организация. НАТО - это организация, которая способствует безопасности мира", - заявил словенский лидер.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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В миреВладимир ПутинУкраинаСловенияТурцияНАТОБорут Пахор
 
 
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