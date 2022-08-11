https://ria.ru/20220811/konflikt-1808768428.html

Президент Словении: конфликт на Украине может перекинуться на Балканы

Президент Словении: конфликт на Украине может перекинуться на Балканы - РИА Новости, 11.08.2022

Президент Словении: конфликт на Украине может перекинуться на Балканы

Президент Словении Борут Пахор считает, что если конфликт на Украине продлится дольше, чем ожидается, напряженность может охватить и юг, и Западные Балканы. РИА Новости, 11.08.2022

2022-08-11T07:53

2022-08-11T07:53

2022-08-11T07:53

в мире

владимир путин

украина

словения

турция

нато

борут пахор

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АНКАРА, 11 авг – РИА Новости. Президент Словении Борут Пахор считает, что если конфликт на Украине продлится дольше, чем ожидается, напряженность может охватить и юг, и Западные Балканы.По его словам, Словения смогла установить дружбу с Турцией, с которой во многом отличается."Это является поистине образцовой ситуацией в плане дружбы и союзничества. Надеюсь, что эти инициативы будут успешно продолжены. Турция и Словения являются союзниками и странами-партнерами в НАТО. Из-за войны на Украине мы еще раз убедились, насколько важна эта организация. НАТО - это организация, которая способствует безопасности мира", - заявил словенский лидер.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220811/krym-1808763780.html

украина

словения

турция

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Алексей Калабанов

в мире, владимир путин, украина, словения, турция, нато, борут пахор