Президент Словении: конфликт на Украине может перекинуться на Балканы
Президент Словении Пахор: конфликт на Украине может перекинуться на юг и Западные Балканы
Президент Словении Борут Пахор. Архивное фото
АНКАРА, 11 авг – РИА Новости. Президент Словении Борут Пахор считает, что если конфликт на Украине продлится дольше, чем ожидается, напряженность может охватить и юг, и Западные Балканы.
"Словения искренне ценит усилия уважаемого президента (Турции Тайипа) Эрдогана и посредническую роль Турции между Украиной и Россией. На данный момент вместо принуждения к установлению мира происходит посредничество во избежание страданий невинных людей и попытка инициировать честный, мирный диалог. Если эта война продлится дольше, чем ожидается, напряженность может охватить и юг, и Западные Балканы", - приводит слова Пахора агентство Anadolu.
"Это является поистине образцовой ситуацией в плане дружбы и союзничества. Надеюсь, что эти инициативы будут успешно продолжены. Турция и Словения являются союзниками и странами-партнерами в НАТО. Из-за войны на Украине мы еще раз убедились, насколько важна эта организация. НАТО - это организация, которая способствует безопасности мира", - заявил словенский лидер.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.