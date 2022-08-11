https://ria.ru/20220811/kndr-1809022880.html

США считают, что КНДР готовится к новым ядерным испытаниям

США считают, что КНДР готовится к новым ядерным испытаниям - РИА Новости, 11.08.2022

США считают, что КНДР готовится к новым ядерным испытаниям

США располагают данными, что КНДР готовится провести новые ядерные испытания, в связи с чем прорабатывают меры реагирования на такой сценарий со своими... РИА Новости, 11.08.2022

2022-08-11T21:43

2022-08-11T21:43

2022-08-11T21:43

в мире

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япония

государственный департамент сша

кндр (северная корея)

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ВАШИНГТОН, 11 авг - РИА Новости. США располагают данными, что КНДР готовится провести новые ядерные испытания, в связи с чем прорабатывают меры реагирования на такой сценарий со своими союзниками в регионе, заявил в четверг заместитель главы пресс-службы Госдепартамента Ведант Патель."США полагают, что КНДР готовится к новым ядерным испытаниям. В этой связи США прорабатывают меры реагирования совместно с Японией и Южной Кореей", - сказал Патель в ходе телефонного брифинга.

https://ria.ru/20220806/ssha-1807704286.html

сша

япония

кндр (северная корея)

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, сша, япония, государственный департамент сша, кндр (северная корея)