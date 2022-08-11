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США считают, что КНДР готовится к новым ядерным испытаниям - РИА Новости, 11.08.2022
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США считают, что КНДР готовится к новым ядерным испытаниям
США считают, что КНДР готовится к новым ядерным испытаниям - РИА Новости, 11.08.2022
США считают, что КНДР готовится к новым ядерным испытаниям
США располагают данными, что КНДР готовится провести новые ядерные испытания, в связи с чем прорабатывают меры реагирования на такой сценарий со своими... РИА Новости, 11.08.2022
2022-08-11T21:43
2022-08-11T21:43
в мире
сша
япония
государственный департамент сша
кндр (северная корея)
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ВАШИНГТОН, 11 авг - РИА Новости. США располагают данными, что КНДР готовится провести новые ядерные испытания, в связи с чем прорабатывают меры реагирования на такой сценарий со своими союзниками в регионе, заявил в четверг заместитель главы пресс-службы Госдепартамента Ведант Патель."США полагают, что КНДР готовится к новым ядерным испытаниям. В этой связи США прорабатывают меры реагирования совместно с Японией и Южной Кореей", - сказал Патель в ходе телефонного брифинга.
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япония
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в мире, сша, япония, государственный департамент сша, кндр (северная корея)
В мире, США, Япония, Государственный департамент США, КНДР (Северная Корея)
21:43 11.08.2022
 
США считают, что КНДР готовится к новым ядерным испытаниям

Госдеп: США располагают данными, что КНДР готовится провести новые ядерные испытания

© Sputnik / Артур Габдрахманов / Перейти в фотобанкЗдание Государственного департамента США в Вашингтоне
Здание Государственного департамента США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 11.08.2022
© Sputnik / Артур Габдрахманов
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Здание Государственного департамента США в Вашингтоне. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 11 авг - РИА Новости. США располагают данными, что КНДР готовится провести новые ядерные испытания, в связи с чем прорабатывают меры реагирования на такой сценарий со своими союзниками в регионе, заявил в четверг заместитель главы пресс-службы Госдепартамента Ведант Патель.
"США полагают, что КНДР готовится к новым ядерным испытаниям. В этой связи США прорабатывают меры реагирования совместно с Японией и Южной Кореей", - сказал Патель в ходе телефонного брифинга.
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