https://ria.ru/20220811/kndr-1808812700.html

В МИД опровергли сообщения о планах КНДР направить добровольцев на Украину

В МИД опровергли сообщения о планах КНДР направить добровольцев на Украину - РИА Новости, 11.08.2022

В МИД опровергли сообщения о планах КНДР направить добровольцев на Украину

Сообщения о предложении КНДР направить своих добровольцев для участия в спецоперации - фейк, такие переговоры не ведутся, заявил на брифинге в Москве... РИА Новости, 11.08.2022

2022-08-11T11:24

2022-08-11T11:24

2022-08-11T11:33

специальная военная операция на украине

кндр (северная корея)

в мире

донецкая народная республика

ситуация в днр и лнр

россия

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

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МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. Сообщения о предложении КНДР направить своих добровольцев для участия в спецоперации - фейк, такие переговоры не ведутся, заявил на брифинге в Москве заместитель директора департамента информации и печати МИД РФ Иван Нечаев."В этой связи хотели бы со всей ответственностью заявить – данные сообщения от начала до конца являются фейком. Подобные переговоры не ведутся. Отправка северокорейских добровольцев в ДНР и ЛНР не планируется. Убеждены, что боевых возможностей российских вооруженных сил и войск народной милиции ДНР и ЛНР вполне достаточно для выполнения задач специальной военной операции", - сказал Нечаев.

https://ria.ru/20220809/stroiteli-1808228217.html

кндр (северная корея)

донецкая народная республика

россия

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Кирилл Волков

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Кирилл Волков

кндр (северная корея), в мире, донецкая народная республика, ситуация в днр и лнр, россия, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)