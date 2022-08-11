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В МИД опровергли сообщения о планах КНДР направить добровольцев на Украину - РИА Новости, 11.08.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220811/kndr-1808812700.html
В МИД опровергли сообщения о планах КНДР направить добровольцев на Украину
В МИД опровергли сообщения о планах КНДР направить добровольцев на Украину - РИА Новости, 11.08.2022
В МИД опровергли сообщения о планах КНДР направить добровольцев на Украину
Сообщения о предложении КНДР направить своих добровольцев для участия в спецоперации - фейк, такие переговоры не ведутся, заявил на брифинге в Москве... РИА Новости, 11.08.2022
2022-08-11T11:24
2022-08-11T11:33
специальная военная операция на украине
кндр (северная корея)
в мире
донецкая народная республика
ситуация в днр и лнр
россия
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
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МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. Сообщения о предложении КНДР направить своих добровольцев для участия в спецоперации - фейк, такие переговоры не ведутся, заявил на брифинге в Москве заместитель директора департамента информации и печати МИД РФ Иван Нечаев."В этой связи хотели бы со всей ответственностью заявить – данные сообщения от начала до конца являются фейком. Подобные переговоры не ведутся. Отправка северокорейских добровольцев в ДНР и ЛНР не планируется. Убеждены, что боевых возможностей российских вооруженных сил и войск народной милиции ДНР и ЛНР вполне достаточно для выполнения задач специальной военной операции", - сказал Нечаев.
https://ria.ru/20220809/stroiteli-1808228217.html
кндр (северная корея)
донецкая народная республика
россия
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кндр (северная корея), в мире, донецкая народная республика, ситуация в днр и лнр, россия, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
Специальная военная операция на Украине, КНДР (Северная Корея), В мире, Донецкая Народная Республика, Ситуация в ДНР и ЛНР, Россия, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
11:24 11.08.2022 (обновлено: 11:33 11.08.2022)
 
В МИД опровергли сообщения о планах КНДР направить добровольцев на Украину

В МИД заявили, что не ведут переговоры с КНДР об отправке добровольцев на Украину

© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкТриумфальные ворота в Пхеньяне
Триумфальные ворота в Пхеньяне - РИА Новости, 1920, 11.08.2022
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. Сообщения о предложении КНДР направить своих добровольцев для участия в спецоперации - фейк, такие переговоры не ведутся, заявил на брифинге в Москве заместитель директора департамента информации и печати МИД РФ Иван Нечаев.
"В этой связи хотели бы со всей ответственностью заявить – данные сообщения от начала до конца являются фейком. Подобные переговоры не ведутся. Отправка северокорейских добровольцев в ДНР и ЛНР не планируется. Убеждены, что боевых возможностей российских вооруженных сил и войск народной милиции ДНР и ЛНР вполне достаточно для выполнения задач специальной военной операции", - сказал Нечаев.
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Специальная военная операция на УкраинеКНДР (Северная Корея)В миреДонецкая Народная РеспубликаСитуация в ДНР и ЛНРРоссияМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
 
 
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