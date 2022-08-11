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СМИ: Ким Чен Ын заявил о победе над коронавирусом в КНДР
СМИ: Ким Чен Ын заявил о победе над коронавирусом в КНДР - РИА Новости, 11.08.2022
СМИ: Ким Чен Ын заявил о победе над коронавирусом в КНДР
Лидер КНДР Ким Чен Ын "торжественно объявил" о победе над коронавирусом в Северной Корее, говорится в сообщении южнокорейского агентства Ренхап. РИА Новости, 11.08.2022
2022-08-11T00:54
2022-08-11T00:54
2022-08-11T00:54
распространение коронавируса
в мире
ким чен ын
коронавирус covid-19
кндр (северная корея)
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МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. Лидер КНДР Ким Чен Ын "торжественно объявил" о победе над коронавирусом в Северной Корее, говорится в сообщении южнокорейского агентства Ренхап.В мае 2022 года Ким Чен Ын заявил, что в КНДР "внезапно" возникла чрезвычайная ситуация из-за коронавируса, приказал своему правительству на всех уровнях идеально вести работу по остановке распространения заболевания и пообещал, что Северная Корея непременно справится с вирусом.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, ким чен ын, коронавирус covid-19, кндр (северная корея)
СМИ: Ким Чен Ын заявил о победе над коронавирусом в КНДР
Ренхап: лидер КНДР Ким Чен Ын "торжественно объявил" о победе над коронавирусом в стране