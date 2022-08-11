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СМИ: Ким Чен Ын заявил о победе над коронавирусом в КНДР - РИА Новости, 11.08.2022
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Распространение коронавируса
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СМИ: Ким Чен Ын заявил о победе над коронавирусом в КНДР
СМИ: Ким Чен Ын заявил о победе над коронавирусом в КНДР - РИА Новости, 11.08.2022
СМИ: Ким Чен Ын заявил о победе над коронавирусом в КНДР
Лидер КНДР Ким Чен Ын "торжественно объявил" о победе над коронавирусом в Северной Корее, говорится в сообщении южнокорейского агентства Ренхап. РИА Новости, 11.08.2022
2022-08-11T00:54
2022-08-11T00:54
распространение коронавируса
в мире
ким чен ын
коронавирус covid-19
кндр (северная корея)
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МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. Лидер КНДР Ким Чен Ын "торжественно объявил" о победе над коронавирусом в Северной Корее, говорится в сообщении южнокорейского агентства Ренхап.В мае 2022 года Ким Чен Ын заявил, что в КНДР "внезапно" возникла чрезвычайная ситуация из-за коронавируса, приказал своему правительству на всех уровнях идеально вести работу по остановке распространения заболевания и пообещал, что Северная Корея непременно справится с вирусом.
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в мире, ким чен ын, коронавирус covid-19, кндр (северная корея)
00:54 11.08.2022
 
СМИ: Ким Чен Ын заявил о победе над коронавирусом в КНДР

Ренхап: лидер КНДР Ким Чен Ын "торжественно объявил" о победе над коронавирусом в стране

© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанкЛидер КНДР Ким Чен Ын
Лидер КНДР Ким Чен Ын - РИА Новости, 1920, 11.08.2022
© РИА Новости / Виталий Аньков
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Лидер КНДР Ким Чен Ын. Архивное фото
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МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. Лидер КНДР Ким Чен Ын "торжественно объявил" о победе над коронавирусом в Северной Корее, говорится в сообщении южнокорейского агентства Ренхап.
"(Ким Чен Ын - ред.) торжественно объявил о победе в чрезвычайно экстренной противоэпидемической кампании по уничтожению нового коронавируса", - цитирует агентство северокорейские СМИ.
В мае 2022 года Ким Чен Ын заявил, что в КНДР "внезапно" возникла чрезвычайная ситуация из-за коронавируса, приказал своему правительству на всех уровнях идеально вести работу по остановке распространения заболевания и пообещал, что Северная Корея непременно справится с вирусом.
 
Распространение коронавирусаВ миреКим Чен ЫнКоронавирус COVID-19КНДР (Северная Корея)
 
 
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