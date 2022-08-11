https://ria.ru/20220811/klub-1808923260.html
ВТБ поддержит бывших клиентов через Клуб защиты прав инвесторов
ВТБ поддержит бывших клиентов через Клуб защиты прав инвесторов - РИА Новости, 11.08.2022
ВТБ поддержит бывших клиентов через Клуб защиты прав инвесторов
ВТБ приступил к работе в Клубе защиты прав инвесторов, созданном Московской биржей совместно с профессиональными сообществами, сообщает пресс-служба банка. РИА Новости, 11.08.2022
2022-08-11T16:15
2022-08-11T16:15
2022-08-11T16:15
втб
россия
euroclear
новости компаний - экономика
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МОСКВА, 11 авг – РИА Новости. ВТБ приступил к работе в Клубе защиты прав инвесторов, созданном Московской биржей совместно с профессиональными сообществами, сообщает пресс-служба банка.Банк одним из первых попал под блокирующие санкции и лишен юридического права напрямую отстаивать интересы своих текущих и бывших клиентов, чьи активы оказались заблокированы в результате действий Euroclear в отношении Национального расчетного депозитария (НРД). Участие в клубе поможет консолидировать юридические и дипломатические возможности участников рынка и властей для разрешения ситуации.Санкции и последовавшие за ними действия держателей иностранной финансовой инфраструктуры, по оценке Банка России, заблокировали активы 5 миллионов человек – клиентов российских брокеров. Среди них – до 500 тысяч бывших клиентов ВТБ, активы которых были переведены к другим брокерам в рамках защитной кампании: на тот момент держатели российской финансовой инфраструктуры считали, что вывод активов из ВТБ, попавшего под блокирующие санкции США, позволит распоряжаться активами и дальше.Однако один из крупнейших депозитариев-партнеров фондового рынка РФ – европейский Euroclear – принял решение остановить все расчеты через НРД, в результате чего заблокированными оказались зарубежные активы не только "санкционных", но и других брокеров."От санкций, наложенных западными странами, пострадали простые россияне, поверившие в возможности глобального фондового рынка, в том числе наши клиенты, не внесенные ни в какие листы. Это люди, которые лишились возможности распоряжаться частью бумаг просто потому, что они живут в России и пользуются услугами российских брокеров. Мы неоднократно предпринимали попытки вступить в переговорный процесс с Euroclear и Clearsream по разблокированию иностранных ценных бумаг розничных инвесторов. Однако иностранные депозитарии отказываются от любых контактов с ВТБ, игнорируя наших представителей. Рассчитываем, что консолидация действий отечественных игроков фондового рынка и грамотная организация переговорного процесса позволит сдвинуть процесс с мертвой точки", - сказал руководитель департамента брокерского обслуживания Андрей Яцков.Сегодня клиенты, чьи активы хранились в иностранных депозитариях напрямую через ВТБ и заблокированы из-за санкции в отношении вынуждены самостоятельно взаимодействовать с иностранными депозитариями. Существует вероятность, что разблокировка и вывод их активов из-под блокировки возможна через подачу судебных исков и/или получение лицензий. При успешном развитии событий ВТБ не намерен применять какие-либо комиссии за вывод разблокированных активов.
https://ria.ru/20220810/investkonsultatsii-1808713698.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
втб, россия, euroclear, новости компаний - экономика
ВТБ, Россия, Euroclear, Новости компаний - Экономика
МОСКВА, 11 авг – РИА Новости. ВТБ приступил к работе в Клубе защиты прав инвесторов, созданном Московской биржей совместно с профессиональными сообществами, сообщает пресс-служба банка.
Банк одним из первых попал под блокирующие санкции и лишен юридического права напрямую отстаивать интересы своих текущих и бывших клиентов, чьи активы оказались заблокированы в результате действий Euroclear
в отношении Национального расчетного депозитария (НРД)
. Участие в клубе поможет консолидировать юридические и дипломатические возможности участников рынка и властей для разрешения ситуации.
Санкции и последовавшие за ними действия держателей иностранной финансовой инфраструктуры, по оценке Банка России, заблокировали активы 5 миллионов человек – клиентов российских брокеров. Среди них – до 500 тысяч бывших клиентов ВТБ
, активы которых были переведены к другим брокерам в рамках защитной кампании: на тот момент держатели российской финансовой инфраструктуры считали, что вывод активов из ВТБ, попавшего под блокирующие санкции США
, позволит распоряжаться активами и дальше.
Однако один из крупнейших депозитариев-партнеров фондового рынка РФ
– европейский Euroclear – принял решение остановить все расчеты через НРД, в результате чего заблокированными оказались зарубежные активы не только "санкционных", но и других брокеров.
"От санкций, наложенных западными странами, пострадали простые россияне, поверившие в возможности глобального фондового рынка, в том числе наши клиенты, не внесенные ни в какие листы. Это люди, которые лишились возможности распоряжаться частью бумаг просто потому, что они живут в России и пользуются услугами российских брокеров. Мы неоднократно предпринимали попытки вступить в переговорный процесс с Euroclear и Clearsream по разблокированию иностранных ценных бумаг розничных инвесторов. Однако иностранные депозитарии отказываются от любых контактов с ВТБ, игнорируя наших представителей. Рассчитываем, что консолидация действий отечественных игроков фондового рынка и грамотная организация переговорного процесса позволит сдвинуть процесс с мертвой точки", - сказал руководитель департамента брокерского обслуживания Андрей Яцков.
Сегодня клиенты, чьи активы хранились в иностранных депозитариях напрямую через ВТБ и заблокированы из-за санкции в отношении вынуждены самостоятельно взаимодействовать с иностранными депозитариями. Существует вероятность, что разблокировка и вывод их активов из-под блокировки возможна через подачу судебных исков и/или получение лицензий. При успешном развитии событий ВТБ не намерен применять какие-либо комиссии за вывод разблокированных активов.