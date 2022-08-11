https://ria.ru/20220811/kitay-1808929763.html

Китай направил к Тайваню 21 самолет и шесть военных кораблей

Китай направил к Тайваню 21 самолет и шесть военных кораблей - РИА Новости, 11.08.2022

Китай направил к Тайваню 21 самолет и шесть военных кораблей

Народно-освободительная армия Китая в четверг направила к Тайваню 21 военный самолет и шесть военных кораблей, сообщает оборонное ведомство острова. РИА Новости, 11.08.2022

2022-08-11T16:39

2022-08-11T16:39

2022-08-11T16:39

нэнси пелоси

тайвань

китай

сша

народно-освободительная армия китая

су-30

в мире

визит пелоси на тайвань

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/149467/14/1494671466_0:88:4001:2338_1920x0_80_0_0_08f368884f52c6b1f4556297302cdeae.jpg

ПЕКИН, 11 авг - РИА Новости. Народно-освободительная армия Китая в четверг направила к Тайваню 21 военный самолет и шесть военных кораблей, сообщает оборонное ведомство острова.Минобороны Тайваня в своем официальном аккаунте в Twitter сообщило, что по состоянию на 17.00 по местному времени (12.00 мск) в акватории и воздушном пространстве неподалеку от острова были зафиксированы шесть военных кораблей и 21 самолет НОАК.При этом отмечается, что 11 самолетов НОАК, включая один бомбардировщик JH-7, четыре истребителя J-11 и шесть Су-30, пересекли так называемую "срединную линию", проходящую посередине Тайваньского пролива, официальный Пекин ее существование не признает.По данным ведомства, Тайвань направил воздушный патруль для наблюдения за ситуацией, а также развернул зенитно-ракетные комплексы.Народно-освободительная армия Китая в ответ на визит спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси на Тайвань организовала масштабные учения с использованием ракет, авиации и военных кораблей. Учения стартовали 4 августа в шести районах в акватории вокруг острова и должны были завершиться в полдень 7 августа, однако были продолжены. Только в среду, 10 августа, восточная зона боевого командования Народно-освободительной армии Китая объявила, что поставленные в рамках военных мероприятий у Тайваня задачи успешно выполнены.Визит Пелоси на Тайвань состоялся 2-3 августа и стал первой поездкой спикера палаты представителей США на Тайвань с 1997 года, она стала самым высокопоставленным американским чиновником, посетившим остров за последние 25 лет.Официальные отношения между центральным правительством КНР и его островной провинцией прервались в 1949 году, после того как потерпевшие поражение в гражданской войне с Компартией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Деловые и неформальные контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. С начала 1990-х годов стороны стали контактировать через неправительственные организации – пекинскую Ассоциацию развития отношений через Тайваньский пролив и тайбэйский Фонд обменов через пролив.

https://ria.ru/20220811/kitay-1808856524.html

https://ria.ru/20220811/tayvan-1808885878.html

тайвань

китай

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

нэнси пелоси, тайвань, китай, сша, народно-освободительная армия китая, су-30, в мире, визит пелоси на тайвань