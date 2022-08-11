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Китай направил к Тайваню 21 самолет и шесть военных кораблей - РИА Новости, 11.08.2022
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Китай направил к Тайваню 21 самолет и шесть военных кораблей
Китай направил к Тайваню 21 самолет и шесть военных кораблей - РИА Новости, 11.08.2022
Китай направил к Тайваню 21 самолет и шесть военных кораблей
Народно-освободительная армия Китая в четверг направила к Тайваню 21 военный самолет и шесть военных кораблей, сообщает оборонное ведомство острова. РИА Новости, 11.08.2022
2022-08-11T16:39
2022-08-11T16:39
нэнси пелоси
тайвань
китай
сша
народно-освободительная армия китая
су-30
в мире
визит пелоси на тайвань
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ПЕКИН, 11 авг - РИА Новости. Народно-освободительная армия Китая в четверг направила к Тайваню 21 военный самолет и шесть военных кораблей, сообщает оборонное ведомство острова.Минобороны Тайваня в своем официальном аккаунте в Twitter сообщило, что по состоянию на 17.00 по местному времени (12.00 мск) в акватории и воздушном пространстве неподалеку от острова были зафиксированы шесть военных кораблей и 21 самолет НОАК.При этом отмечается, что 11 самолетов НОАК, включая один бомбардировщик JH-7, четыре истребителя J-11 и шесть Су-30, пересекли так называемую "срединную линию", проходящую посередине Тайваньского пролива, официальный Пекин ее существование не признает.По данным ведомства, Тайвань направил воздушный патруль для наблюдения за ситуацией, а также развернул зенитно-ракетные комплексы.Народно-освободительная армия Китая в ответ на визит спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси на Тайвань организовала масштабные учения с использованием ракет, авиации и военных кораблей. Учения стартовали 4 августа в шести районах в акватории вокруг острова и должны были завершиться в полдень 7 августа, однако были продолжены. Только в среду, 10 августа, восточная зона боевого командования Народно-освободительной армии Китая объявила, что поставленные в рамках военных мероприятий у Тайваня задачи успешно выполнены.Визит Пелоси на Тайвань состоялся 2-3 августа и стал первой поездкой спикера палаты представителей США на Тайвань с 1997 года, она стала самым высокопоставленным американским чиновником, посетившим остров за последние 25 лет.Официальные отношения между центральным правительством КНР и его островной провинцией прервались в 1949 году, после того как потерпевшие поражение в гражданской войне с Компартией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Деловые и неформальные контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. С начала 1990-х годов стороны стали контактировать через неправительственные организации – пекинскую Ассоциацию развития отношений через Тайваньский пролив и тайбэйский Фонд обменов через пролив.
https://ria.ru/20220811/kitay-1808856524.html
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нэнси пелоси, тайвань, китай, сша, народно-освободительная армия китая, су-30, в мире, визит пелоси на тайвань
Нэнси Пелоси, Тайвань, Китай, США, Народно-освободительная армия Китая, Су-30, В мире, Визит Пелоси на Тайвань
16:39 11.08.2022
 
Китай направил к Тайваню 21 самолет и шесть военных кораблей

Минобороны Тайваня заявило, что Китай направил к острову 21 самолет и шесть кораблей

© AP Photo / Xinhua/ Jin DanhuaСамолеты Су-30 ВВС Китая
Самолеты Су-30 ВВС Китая - РИА Новости, 1920, 11.08.2022
© AP Photo / Xinhua/ Jin Danhua
Самолеты Су-30 ВВС Китая. Архивное фото
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ПЕКИН, 11 авг - РИА Новости. Народно-освободительная армия Китая в четверг направила к Тайваню 21 военный самолет и шесть военных кораблей, сообщает оборонное ведомство острова.
Минобороны Тайваня в своем официальном аккаунте в Twitter сообщило, что по состоянию на 17.00 по местному времени (12.00 мск) в акватории и воздушном пространстве неподалеку от острова были зафиксированы шесть военных кораблей и 21 самолет НОАК.
Эсминец Нань Чан ВМС Китая во время маневрирования на учениях - РИА Новости, 1920, 11.08.2022
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При этом отмечается, что 11 самолетов НОАК, включая один бомбардировщик JH-7, четыре истребителя J-11 и шесть Су-30, пересекли так называемую "срединную линию", проходящую посередине Тайваньского пролива, официальный Пекин ее существование не признает.
По данным ведомства, Тайвань направил воздушный патруль для наблюдения за ситуацией, а также развернул зенитно-ракетные комплексы.
Народно-освободительная армия Китая в ответ на визит спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси на Тайвань организовала масштабные учения с использованием ракет, авиации и военных кораблей. Учения стартовали 4 августа в шести районах в акватории вокруг острова и должны были завершиться в полдень 7 августа, однако были продолжены. Только в среду, 10 августа, восточная зона боевого командования Народно-освободительной армии Китая объявила, что поставленные в рамках военных мероприятий у Тайваня задачи успешно выполнены.
Визит Пелоси на Тайвань состоялся 2-3 августа и стал первой поездкой спикера палаты представителей США на Тайвань с 1997 года, она стала самым высокопоставленным американским чиновником, посетившим остров за последние 25 лет.
Официальные отношения между центральным правительством КНР и его островной провинцией прервались в 1949 году, после того как потерпевшие поражение в гражданской войне с Компартией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Деловые и неформальные контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. С начала 1990-х годов стороны стали контактировать через неправительственные организации – пекинскую Ассоциацию развития отношений через Тайваньский пролив и тайбэйский Фонд обменов через пролив.
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Нэнси ПелосиТайваньКитайСШАНародно-освободительная армия КитаяСу-30В миреВизит Пелоси на Тайвань
 
 
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