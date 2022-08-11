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"Единая Россия" доставила продукты жителям шести сел Херсонской области

"Единая Россия" доставила продукты жителям шести сел Херсонской области - РИА Новости, 11.08.2022

"Единая Россия" доставила продукты жителям шести сел Херсонской области

Партия "Единая Россия" доставила продукты жителям шести сел Чаплинского и Каланчакского районов Херсонской области, сообщается в партийном Telegram-канале. РИА Новости, 11.08.2022

2022-08-11T12:15

2022-08-11T12:15

2022-08-11T12:15

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. Партия "Единая Россия" доставила продукты жителям шести сел Чаплинского и Каланчакского районов Херсонской области, сообщается в партийном Telegram-канале."Волонтеры партийного центра помощи раздали 1500 продуктовых наборов в Новоалександровке, Бабенковке, Гавриловке, Хлебодаровке и Крестовке. По словам замруководителя фракции "Единой России" Игоря Кастюкевича, курирующего гуманитарную миссию партии в Херсонской области, сейчас основное направление работы – помощь селам, где нет местных властей", - уточняется в сообщении.Кастюкевич также отметил, что сейчас на территориях собирается информация о потребностях жителей в угле и дровах, о тех, кому нужна квалифицированная медпомощь. "Есть лежачие больные, которым нужна квалифицированная медицинская помощь, а люди не могли ее получить в украинских медучреждениях, потому что не было денег. Объясняем, что в России они могут рассчитывать на бесплатную помощь", - уточнил политик.В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области, заняв такие крупные города, как Херсон, Мелитополь и Бердянск, и отрезав Украину от Азовского моря. В обоих регионах сформированы новые администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, восстанавливаются торговые и транспортные связи с Крымом. Регионы объявили о планах войти в состав России. Кроме того, спустя восемь лет разблокирован Северо-Крымский канал, вода снова поступает на полуостров.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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