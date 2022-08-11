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Херсонские власти заявили о стабилизации социально-экономической ситуации - РИА Новости, 11.08.2022
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Специальная военная операция на Украине
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Херсонские власти заявили о стабилизации социально-экономической ситуации
Херсонские власти заявили о стабилизации социально-экономической ситуации - РИА Новости, 11.08.2022
Херсонские власти заявили о стабилизации социально-экономической ситуации
Социально-экономическая ситуация в Херсонской области стабилизируется, поддержка населению оказывается на системной основе, заявила РИА Новости замглавы... РИА Новости, 11.08.2022
2022-08-11T05:25
2022-08-11T05:25
специальная военная операция на украине
херсонская область
украина
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в мире
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 авг – РИА Новости. Социально-экономическая ситуация в Херсонской области стабилизируется, поддержка населению оказывается на системной основе, заявила РИА Новости замглавы администрации региона Екатерина Губарева.К примеру, по ее словам, минимальная пенсия в области при Украине едва ли дотягивала до 2 тысяч гривен (около 3 тысяч рублей), а теперь составляет 10 тысяч рублей."Не забыли мы и о поддержке ветеранов Великой Отечественной войны, инвалидах, беременных и прочих категориях. На август уже сформирована бюджетная заявка для Херсонской области на 6 миллиардов рублей. Это в два раза больше, чем в июле. Мы в полном объеме финансируем пенсии и другие социальные выплаты", - сказала Губарева.Она подчеркнула, что есть и узкие места в работе по поддержке социально-экономической ситуации в регионе. Так, украинская власть уничтожила некоторые электронные базы данных пенсионеров, поэтому приходится заново создавать реестры."Это приводит к очередям, нервотрепке и задержке выплат. Наверное, на это и был расчет у организаторов диверсии. Отдельная сложность - это организация безналичных выплат. Это долгий процесс, где задействованы наши специалисты по цифровизации, банки, Пенсионный фонд. Результаты этой работы пока не видны, но в ближайшее время полагаю, сможем презентовать решение", - сказала Губарева.В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области. В обоих регионах сформированы новые администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, восстанавливаются торговые связи с Крымом. Регионы объявили о планах войти в состав России
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херсонская область
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херсонская область , украина, запорожская область, в мире
05:25 11.08.2022
 
Херсонские власти заявили о стабилизации социально-экономической ситуации

Замглавы Херсонской области Губарева заявила о стабилизации ситуации в регионе

© РИА Новости / Перейти в фотобанкСтела города Херсон
Стела города Херсон - РИА Новости, 1920, 11.08.2022
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Стела города Херсон. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 авг – РИА Новости. Социально-экономическая ситуация в Херсонской области стабилизируется, поддержка населению оказывается на системной основе, заявила РИА Новости замглавы администрации региона Екатерина Губарева.
"Да, о стабилизации можно говорить. Если раньше социальная поддержка населению была в ручном режиме через одноразовые выплаты в 10 тысяч рублей, то отныне она ежемесячная и на системной основе", - сказала Губарева.
К примеру, по ее словам, минимальная пенсия в области при Украине едва ли дотягивала до 2 тысяч гривен (около 3 тысяч рублей), а теперь составляет 10 тысяч рублей.
"Не забыли мы и о поддержке ветеранов Великой Отечественной войны, инвалидах, беременных и прочих категориях. На август уже сформирована бюджетная заявка для Херсонской области на 6 миллиардов рублей. Это в два раза больше, чем в июле. Мы в полном объеме финансируем пенсии и другие социальные выплаты", - сказала Губарева.
Стела города Херсон - РИА Новости, 1920, 10.08.2022
Вчера, 17:53В мире
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Она подчеркнула, что есть и узкие места в работе по поддержке социально-экономической ситуации в регионе. Так, украинская власть уничтожила некоторые электронные базы данных пенсионеров, поэтому приходится заново создавать реестры.
"Это приводит к очередям, нервотрепке и задержке выплат. Наверное, на это и был расчет у организаторов диверсии. Отдельная сложность - это организация безналичных выплат. Это долгий процесс, где задействованы наши специалисты по цифровизации, банки, Пенсионный фонд. Результаты этой работы пока не видны, но в ближайшее время полагаю, сможем презентовать решение", - сказала Губарева.
В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области. В обоих регионах сформированы новые администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, восстанавливаются торговые связи с Крымом. Регионы объявили о планах войти в состав России
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