https://ria.ru/20220811/kherson-1808763970.html

Херсонские власти заявили о стабилизации социально-экономической ситуации

Херсонские власти заявили о стабилизации социально-экономической ситуации - РИА Новости, 11.08.2022

Херсонские власти заявили о стабилизации социально-экономической ситуации

Социально-экономическая ситуация в Херсонской области стабилизируется, поддержка населению оказывается на системной основе, заявила РИА Новости замглавы... РИА Новости, 11.08.2022

2022-08-11T05:25

2022-08-11T05:25

2022-08-11T05:25

специальная военная операция на украине

херсонская область

украина

запорожская область

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/03/1806947587_0:101:856:583_1920x0_80_0_0_2f40b6eab5f2c1b04d550861e49bc631.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 11 авг – РИА Новости. Социально-экономическая ситуация в Херсонской области стабилизируется, поддержка населению оказывается на системной основе, заявила РИА Новости замглавы администрации региона Екатерина Губарева.К примеру, по ее словам, минимальная пенсия в области при Украине едва ли дотягивала до 2 тысяч гривен (около 3 тысяч рублей), а теперь составляет 10 тысяч рублей."Не забыли мы и о поддержке ветеранов Великой Отечественной войны, инвалидах, беременных и прочих категориях. На август уже сформирована бюджетная заявка для Херсонской области на 6 миллиардов рублей. Это в два раза больше, чем в июле. Мы в полном объеме финансируем пенсии и другие социальные выплаты", - сказала Губарева.Она подчеркнула, что есть и узкие места в работе по поддержке социально-экономической ситуации в регионе. Так, украинская власть уничтожила некоторые электронные базы данных пенсионеров, поэтому приходится заново создавать реестры."Это приводит к очередям, нервотрепке и задержке выплат. Наверное, на это и был расчет у организаторов диверсии. Отдельная сложность - это организация безналичных выплат. Это долгий процесс, где задействованы наши специалисты по цифровизации, банки, Пенсионный фонд. Результаты этой работы пока не видны, но в ближайшее время полагаю, сможем презентовать решение", - сказала Губарева.В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области. В обоих регионах сформированы новые администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, восстанавливаются торговые связи с Крымом. Регионы объявили о планах войти в состав России

https://radiosputnik.ria.ru/20220810/kherson-1808686422.html

https://radiosputnik.ria.ru/20220810/zaderzhanie-1808495987.html

херсонская область

украина

запорожская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Алексей Калабанов

Алексей Калабанов

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алексей Калабанов

херсонская область , украина, запорожская область, в мире