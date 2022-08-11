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СМИ: экс-президент Финляндии летала на принадлежащих россиянам самолетах - РИА Новости, 11.08.2022
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СМИ: экс-президент Финляндии летала на принадлежащих россиянам самолетах
СМИ: экс-президент Финляндии летала на принадлежащих россиянам самолетах - РИА Новости, 11.08.2022
СМИ: экс-президент Финляндии летала на принадлежащих россиянам самолетах
Президент Финляндии Тарья Халонен, а также три премьер-министра страны в 2007-2011 годах летали на самолетах, принадлежащих российским компаниям через офшоры,... РИА Новости, 11.08.2022
2022-08-11T10:38
2022-08-11T10:38
в мире
финляндия
россия
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ХЕЛЬСИНКИ, 11 авг - РИА Новости. Президент Финляндии Тарья Халонен, а также три премьер-министра страны в 2007-2011 годах летали на самолетах, принадлежащих российским компаниям через офшоры, сообщает общественная телерадиовещательная корпорация YLE со ссылкой на опубликованное в четверг собственное расследование."С 2007 по 2011 годы высшее руководство использовало российские самолеты не менее 12 раз. Помимо президента Тарьи Халонен, машины использовали Матти Ванханен (бывший глава правительства в 2003-2010 годах, сейчас спикер парламента - ред.), Мари Кивиниеми (глава кабмина 2010-2011 годах - ред.) и Юрки Катайнен (глава кабмина 2011-2014 - ред.) во время своего пребывания на посту премьер-министра", - утверждается в сообщении.Речь идет о компании Jetflite Oy, предоставляющей услуги авиаперевозок на частных самолетах. Журналисты утверждают, что часть самолетов принадлежала через офшоры российским компаниям, и Jetflite управляла этими воздушными судами, предоставляя в том числе финским политикам. В расследовании упоминается, что как минимум один самолет, используемый финскими политиками, принадлежал российскому Номос-банку, который сейчас является частью российского государственного банка "ФК Открытие". Также использовался самолет принадлежащий Sopor Trading Ltd., зарегистрированной на Британских Виргинских островах, конечным бенефициаром которого является председатель правления и акционер банка "Санкт-Петербург" Александр Савельев, утверждают в Финляндии.В канцелярии президента и канцелярии правительства страны заявили, что не знали о конечных владельцах самолетов.В Jetflite отказались обсуждать владельцев воздушных судов, но отметили, что эксплуатировали самолеты, принадлежащие российским компаниям и бизнесменам, с начала 2000-х годов до недавнего времени, используя модель управления воздушным судном.
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в мире, финляндия, россия
В мире, Финляндия, Россия
10:38 11.08.2022
 
СМИ: экс-президент Финляндии летала на принадлежащих россиянам самолетах

YLE: экс-президент Финляндии Тарья Халонен летала на принадлежащих россиянам самолетах

© РИА Новости / Руслан Кривобок / Перейти в фотобанкПрезидент Финляндии Тарья Халонен в Петербурге
Президент Финляндии Тарья Халонен в Петербурге - РИА Новости, 1920, 11.08.2022
© РИА Новости / Руслан Кривобок
Перейти в фотобанк
Президент Финляндии Тарья Халонен в Петербурге. Архивное фото
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ХЕЛЬСИНКИ, 11 авг - РИА Новости. Президент Финляндии Тарья Халонен, а также три премьер-министра страны в 2007-2011 годах летали на самолетах, принадлежащих российским компаниям через офшоры, сообщает общественная телерадиовещательная корпорация YLE со ссылкой на опубликованное в четверг собственное расследование.
"С 2007 по 2011 годы высшее руководство использовало российские самолеты не менее 12 раз. Помимо президента Тарьи Халонен, машины использовали Матти Ванханен (бывший глава правительства в 2003-2010 годах, сейчас спикер парламента - ред.), Мари Кивиниеми (глава кабмина 2010-2011 годах - ред.) и Юрки Катайнен (глава кабмина 2011-2014 - ред.) во время своего пребывания на посту премьер-министра", - утверждается в сообщении.
Речь идет о компании Jetflite Oy, предоставляющей услуги авиаперевозок на частных самолетах. Журналисты утверждают, что часть самолетов принадлежала через офшоры российским компаниям, и Jetflite управляла этими воздушными судами, предоставляя в том числе финским политикам. В расследовании упоминается, что как минимум один самолет, используемый финскими политиками, принадлежал российскому Номос-банку, который сейчас является частью российского государственного банка "ФК Открытие". Также использовался самолет принадлежащий Sopor Trading Ltd., зарегистрированной на Британских Виргинских островах, конечным бенефициаром которого является председатель правления и акционер банка "Санкт-Петербург" Александр Савельев, утверждают в Финляндии.
В канцелярии президента и канцелярии правительства страны заявили, что не знали о конечных владельцах самолетов.
В Jetflite отказались обсуждать владельцев воздушных судов, но отметили, что эксплуатировали самолеты, принадлежащие российским компаниям и бизнесменам, с начала 2000-х годов до недавнего времени, используя модель управления воздушным судном.
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