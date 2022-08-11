https://ria.ru/20220811/khakery-1808851213.html

Хакеры сообщили о взломе сайта сейма Латвии

Хакеры сообщили о взломе сайта сейма Латвии - РИА Новости, 11.08.2022

Хакеры сообщили о взломе сайта сейма Латвии

Российская хакерская группировка Killnet объявила о взломе сайта сейма Латвии после его решения признать РФ страной, поддерживающей терроризм. РИА Новости, 11.08.2022

2022-08-11T13:03

2022-08-11T13:03

2022-08-11T13:03

в мире

латвия

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/154800/69/1548006967_0:159:3077:1889_1920x0_80_0_0_33b39a688e05194ac2862115f98fd058.jpg

МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. Российская хакерская группировка Killnet объявила о взломе сайта сейма Латвии после его решения признать РФ страной, поддерживающей терроризм.Ранее в четверг парламент Латвии объявил Россию "государством, поддерживающим терроризм".На момент подготовки материала РИА Новости также не удавалось зайти на сайт латвийского сейма.

https://ria.ru/20220811/khakery-1808792268.html

латвия

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, латвия, россия