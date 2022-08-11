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Хакеры сообщили о взломе сайта сейма Латвии - РИА Новости, 11.08.2022
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Хакеры сообщили о взломе сайта сейма Латвии
Хакеры сообщили о взломе сайта сейма Латвии - РИА Новости, 11.08.2022
Хакеры сообщили о взломе сайта сейма Латвии
Российская хакерская группировка Killnet объявила о взломе сайта сейма Латвии после его решения признать РФ страной, поддерживающей терроризм. РИА Новости, 11.08.2022
2022-08-11T13:03
2022-08-11T13:03
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латвия
россия
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МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. Российская хакерская группировка Killnet объявила о взломе сайта сейма Латвии после его решения признать РФ страной, поддерживающей терроризм.Ранее в четверг парламент Латвии объявил Россию "государством, поддерживающим терроризм".На момент подготовки материала РИА Новости также не удавалось зайти на сайт латвийского сейма.
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латвия
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в мире, латвия, россия
В мире, Латвия, Россия
13:03 11.08.2022
 
Хакеры сообщили о взломе сайта сейма Латвии

Хакеры сообщили о взломе сайта сейма Латвии, объявившего Россию "поддерживающей терроризм"

© РИА Новости / Алексей Мальгавко / Перейти в фотобанкПрограммирование
Программирование - РИА Новости, 1920, 11.08.2022
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. Российская хакерская группировка Killnet объявила о взломе сайта сейма Латвии после его решения признать РФ страной, поддерживающей терроризм.
Ранее в четверг парламент Латвии объявил Россию "государством, поддерживающим терроризм".
На момент подготовки материала РИА Новости также не удавалось зайти на сайт латвийского сейма.
Вывеска авиастроительной компании Lockheed Martin - РИА Новости, 1920, 11.08.2022
09:55
Российские хакеры опубликовали данные сотрудников Lockheed Martin
 
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