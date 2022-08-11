https://ria.ru/20220811/khakery-1808851213.html
Хакеры сообщили о взломе сайта сейма Латвии
Хакеры сообщили о взломе сайта сейма Латвии - РИА Новости, 11.08.2022
Хакеры сообщили о взломе сайта сейма Латвии
Российская хакерская группировка Killnet объявила о взломе сайта сейма Латвии после его решения признать РФ страной, поддерживающей терроризм. РИА Новости, 11.08.2022
2022-08-11T13:03
2022-08-11T13:03
2022-08-11T13:03
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латвия
россия
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МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. Российская хакерская группировка Killnet объявила о взломе сайта сейма Латвии после его решения признать РФ страной, поддерживающей терроризм.Ранее в четверг парламент Латвии объявил Россию "государством, поддерживающим терроризм".На момент подготовки материала РИА Новости также не удавалось зайти на сайт латвийского сейма.
https://ria.ru/20220811/khakery-1808792268.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, латвия, россия
Хакеры сообщили о взломе сайта сейма Латвии
Хакеры сообщили о взломе сайта сейма Латвии, объявившего Россию "поддерживающей терроризм"