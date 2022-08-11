09:55 11.08.2022 (обновлено: 11:06 11.08.2022)
Российские хакеры опубликовали данные сотрудников Lockheed Martin
Хакеры KillMilk опубликовали данные сотрудников Lockheed Martin, производящей HIMARS
© AP Photo / John AmisВывеска авиастроительной компании Lockheed Martin
© AP Photo / John Amis
Вывеска авиастроительной компании Lockheed Martin. Архивное фото
МОСКВА, 11 авг — РИА Новости. Российская хакерская группировка Killnet опубликовала в Telegram доказательства взлома внутренней системы авторизации сотрудников американской военно-промышленной корпорации Lockheed Martin, которая, в частности, производит РСЗО HIMARS.
"До вчерашнего дня они говорили — все данные сотрудников Lockheed Martin в безопасности (нет). Что мы будем делать с данными о работниках?" — говорится в публикации.
К посту прикреплена видеозапись таблицы с данными сотен сотрудников оборонного гиганта — имена, электронная почта, адрес подразделения, телефон, фотография.
О взломе системы Lockheed Martin группировка Killnet объявила накануне. Позднее хакеры сообщили, что корпорация восстановила работу своего сайта и системы, но не данные.
Lockheed Martin совместно с BAE Systems разработала реактивную систему залпового огня M142 HIMARS (High Mobility Artillery Rocket System). Эта РСЗО производится в США с 2003 года. HIMARS на базе трехосного колесного шасси FMTV может нести шесть реактивных снарядов или одну оперативно-тактическую баллистическую ракету ATACMS.
Как заявлял представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Вадим Скибицкий, украинские военные перед ударами из HIMARS консультируются с США, которые могут отменить атаку, если "их не устроит намеченная цель".