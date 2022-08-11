https://ria.ru/20220811/khakery-1808792268.html

Российские хакеры опубликовали данные сотрудников Lockheed Martin

Российские хакеры опубликовали данные сотрудников Lockheed Martin - РИА Новости, 11.08.2022

Российские хакеры опубликовали данные сотрудников Lockheed Martin

Российская хакерская группировка Killnet опубликовала в Telegram доказательства взлома внутренней системы авторизации сотрудников американской... РИА Новости, 11.08.2022

2022-08-11T09:55

2022-08-11T09:55

2022-08-11T11:06

в мире

сша

украина

россия

bae systems

lockheed martin

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МОСКВА, 11 авг — РИА Новости. Российская хакерская группировка Killnet опубликовала в Telegram доказательства взлома внутренней системы авторизации сотрудников американской военно-промышленной корпорации Lockheed Martin, которая, в частности, производит РСЗО HIMARS."До вчерашнего дня они говорили — все данные сотрудников Lockheed Martin в безопасности (нет). Что мы будем делать с данными о работниках?" — говорится в публикации.К посту прикреплена видеозапись таблицы с данными сотен сотрудников оборонного гиганта — имена, электронная почта, адрес подразделения, телефон, фотография.О взломе системы Lockheed Martin группировка Killnet объявила накануне. Позднее хакеры сообщили, что корпорация восстановила работу своего сайта и системы, но не данные.Lockheed Martin совместно с BAE Systems разработала реактивную систему залпового огня M142 HIMARS (High Mobility Artillery Rocket System). Эта РСЗО производится в США с 2003 года. HIMARS на базе трехосного колесного шасси FMTV может нести шесть реактивных снарядов или одну оперативно-тактическую баллистическую ракету ATACMS.Вашингтон поставил Киеву несколько таких систем, из которых ВСУ наносят удары в том числе по населенным пунктам и объектам инфраструктуры. Как заявлял представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Вадим Скибицкий, украинские военные перед ударами из HIMARS консультируются с США, которые могут отменить атаку, если "их не устроит намеченная цель".

https://ria.ru/20220810/killnet-1808531690.html

сша

украина

россия

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, сша, украина, россия, bae systems, lockheed martin