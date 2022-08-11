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Российские хакеры опубликовали данные сотрудников Lockheed Martin - РИА Новости, 11.08.2022
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Российские хакеры опубликовали данные сотрудников Lockheed Martin
Российские хакеры опубликовали данные сотрудников Lockheed Martin - РИА Новости, 11.08.2022
Российские хакеры опубликовали данные сотрудников Lockheed Martin
Российская хакерская группировка Killnet опубликовала в Telegram доказательства взлома внутренней системы авторизации сотрудников американской... РИА Новости, 11.08.2022
2022-08-11T09:55
2022-08-11T11:06
в мире
сша
украина
россия
bae systems
lockheed martin
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МОСКВА, 11 авг — РИА Новости. Российская хакерская группировка Killnet опубликовала в Telegram доказательства взлома внутренней системы авторизации сотрудников американской военно-промышленной корпорации Lockheed Martin, которая, в частности, производит РСЗО HIMARS."До вчерашнего дня они говорили — все данные сотрудников Lockheed Martin в безопасности (нет). Что мы будем делать с данными о работниках?" — говорится в публикации.К посту прикреплена видеозапись таблицы с данными сотен сотрудников оборонного гиганта — имена, электронная почта, адрес подразделения, телефон, фотография.О взломе системы Lockheed Martin группировка Killnet объявила накануне. Позднее хакеры сообщили, что корпорация восстановила работу своего сайта и системы, но не данные.Lockheed Martin совместно с BAE Systems разработала реактивную систему залпового огня M142 HIMARS (High Mobility Artillery Rocket System). Эта РСЗО производится в США с 2003 года. HIMARS на базе трехосного колесного шасси FMTV может нести шесть реактивных снарядов или одну оперативно-тактическую баллистическую ракету ATACMS.Вашингтон поставил Киеву несколько таких систем, из которых ВСУ наносят удары в том числе по населенным пунктам и объектам инфраструктуры. Как заявлял представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Вадим Скибицкий, украинские военные перед ударами из HIMARS консультируются с США, которые могут отменить атаку, если "их не устроит намеченная цель".
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в мире, сша, украина, россия, bae systems, lockheed martin
В мире, США, Украина, Россия, BAE Systems, Lockheed Martin
09:55 11.08.2022 (обновлено: 11:06 11.08.2022)
 
Российские хакеры опубликовали данные сотрудников Lockheed Martin

Хакеры KillMilk опубликовали данные сотрудников Lockheed Martin, производящей HIMARS

© AP Photo / John AmisВывеска авиастроительной компании Lockheed Martin
Вывеска авиастроительной компании Lockheed Martin - РИА Новости, 1920, 11.08.2022
© AP Photo / John Amis
Вывеска авиастроительной компании Lockheed Martin. Архивное фото
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МОСКВА, 11 авг — РИА Новости. Российская хакерская группировка Killnet опубликовала в Telegram доказательства взлома внутренней системы авторизации сотрудников американской военно-промышленной корпорации Lockheed Martin, которая, в частности, производит РСЗО HIMARS.
"До вчерашнего дня они говорили — все данные сотрудников Lockheed Martin в безопасности (нет). Что мы будем делать с данными о работниках?" — говорится в публикации.
К посту прикреплена видеозапись таблицы с данными сотен сотрудников оборонного гиганта — имена, электронная почта, адрес подразделения, телефон, фотография.
О взломе системы Lockheed Martin группировка Killnet объявила накануне. Позднее хакеры сообщили, что корпорация восстановила работу своего сайта и системы, но не данные.
Lockheed Martin совместно с BAE Systems разработала реактивную систему залпового огня M142 HIMARS (High Mobility Artillery Rocket System). Эта РСЗО производится в США с 2003 года. HIMARS на базе трехосного колесного шасси FMTV может нести шесть реактивных снарядов или одну оперативно-тактическую баллистическую ракету ATACMS.
Вашингтон поставил Киеву несколько таких систем, из которых ВСУ наносят удары в том числе по населенным пунктам и объектам инфраструктуры.
Как заявлял представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Вадим Скибицкий, украинские военные перед ударами из HIMARS консультируются с США, которые могут отменить атаку, если "их не устроит намеченная цель".
Американские РСЗО HIMARS - РИА Новости, 1920, 10.08.2022
Вчера, 11:57
Хакеры Killnet объявили о взломе сайта корпорации, производящей РСЗО HIMARS
 
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