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Посольство России в Австралии сообщило о попытке проникновения кенгуру - РИА Новости, 11.08.2022
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Посольство России в Австралии сообщило о попытке проникновения кенгуру
Посольство России в Австралии сообщило о попытке проникновения кенгуру - РИА Новости, 11.08.2022
Посольство России в Австралии сообщило о попытке проникновения кенгуру
Кенгуру пытался незаконно проникнуть на территорию посольства России в Австралии, сообщила дипмиссия. РИА Новости, 11.08.2022
2022-08-11T14:00
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в мире
австралия
россия
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МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. Кенгуру пытался незаконно проникнуть на территорию посольства России в Австралии, сообщила дипмиссия."Сегодня система видеонаблюдения посольства зафиксировала попытку несанкционированного доступа", - говорится в сообщении дипмиссии в Telegram.В сообщении прикреплено видео с кенгуру, которое прыгает на прямо ограждение посольства, а потом убегает."Никто не пострадал", - добавляется в сообщении.
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в мире, австралия, россия
В мире, Австралия, Россия
14:00 11.08.2022 (обновлено: 14:01 11.08.2022)
 
Посольство России в Австралии сообщило о попытке проникновения кенгуру

Посольство России в Австралии сообщило о попытке "незаконного проникновения" кенгуру

© Фото : RileypieКенгуру
Кенгуру - РИА Новости, 1920, 11.08.2022
© Фото : Rileypie
Кенгуру. Архивное фото
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МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. Кенгуру пытался незаконно проникнуть на территорию посольства России в Австралии, сообщила дипмиссия.
"Сегодня система видеонаблюдения посольства зафиксировала попытку несанкционированного доступа", - говорится в сообщении дипмиссии в Telegram.
В сообщении прикреплено видео с кенгуру, которое прыгает на прямо ограждение посольства, а потом убегает.
"Никто не пострадал", - добавляется в сообщении.
 
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