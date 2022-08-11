https://ria.ru/20220811/kenguru-1808872237.html

Посольство России в Австралии сообщило о попытке проникновения кенгуру

Посольство России в Австралии сообщило о попытке проникновения кенгуру - РИА Новости, 11.08.2022

Посольство России в Австралии сообщило о попытке проникновения кенгуру

Кенгуру пытался незаконно проникнуть на территорию посольства России в Австралии, сообщила дипмиссия. РИА Новости, 11.08.2022

2022-08-11T14:00

2022-08-11T14:00

2022-08-11T14:01

в мире

австралия

россия

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МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. Кенгуру пытался незаконно проникнуть на территорию посольства России в Австралии, сообщила дипмиссия."Сегодня система видеонаблюдения посольства зафиксировала попытку несанкционированного доступа", - говорится в сообщении дипмиссии в Telegram.В сообщении прикреплено видео с кенгуру, которое прыгает на прямо ограждение посольства, а потом убегает."Никто не пострадал", - добавляется в сообщении.

австралия

россия

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, австралия, россия