https://ria.ru/20220811/kazakhstan-1808795009.html

Российский туроператор предложит путевки на горнолыжные курорты Казахстана

Российский туроператор предложит путевки на горнолыжные курорты Казахстана - РИА Новости, 11.08.2022

Российский туроператор предложит путевки на горнолыжные курорты Казахстана

Туроператоры отмечают высокий спрос на горнолыжные курорты Казахстана, рассказал гендиректор Fun&Sun Владимир Рубцов. РИА Новости, 11.08.2022

2022-08-11T11:36

2022-08-11T11:36

2022-08-11T11:36

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казахстан

каспийское море

актау

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МОСКВА, 11 авг — РИА Новости. Туроператоры отмечают высокий спрос на горнолыжные курорты Казахстана, рассказал гендиректор Fun&Sun Владимир Рубцов."Надеемся, что зимний Казахстан понравиться российским туристам, так же как и летний, в частности, туры на Каспийское море в Актау. Мы заметили кратный рост пассажиропотока туда", — сказал Рубцов.Предполагается, что программу на горнолыжные курорты запустят в конце декабря, она продлится до конца марта.Туристы будут прилетать в Алма-Ату, а оттуда направляться на курорты "Чимбулак" и "Лесная сказка"."На обоих курортах около 20 километров горнолыжных трасс. "Чимбулак" более профессиональный, с высотой гор в 3,2 тысячи метров. Еще с советских времен там базировалась сборная СССР по лыжным гонкам, — рассказал эксперт. — "Лесная сказка" больше подходит для туристов с детьми".Сейчас туроператор решает вопросы с авиакомпанией, касающиеся стоимости билетов, и договаривается с отелями по поводу количества номеров и цене. Но уже известно, что программа будет рассчитана на семь ночей.По словам Рубцова, в зимнем сезоне планируется отправить на эти курорты порядка 2,5 тысячи туристов.

https://ria.ru/20220423/alma-ata-1784792130.html

https://ria.ru/20220514/nur-sultan-1788362256.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мария Селиванова

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