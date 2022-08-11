https://ria.ru/20220811/kaseres-1808924767.html
В испанском Касересе выявили десять случаев заражения "болезнью легионеров"
В испанском Касересе выявили десять случаев заражения "болезнью легионеров" - РИА Новости, 11.08.2022
В испанском Касересе выявили десять случаев заражения "болезнью легионеров"
Десять случаев заражения опасным заболеванием легионеллезом, или "болезнью легионеров," зарегистрировали в испанском городе Касерес в автономном сообществе... РИА Новости, 11.08.2022
2022-08-11T16:22
2022-08-11T16:22
2022-08-11T16:22
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МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. Десять случаев заражения опасным заболеванием легионеллезом, или "болезнью легионеров," зарегистрировали в испанском городе Касерес в автономном сообществе Экстремадура, двое больных скончались, сообщает газета Mundo со ссылкой на местную службу здравоохранения."Пациенты были госпитализированы в больницу Сан-Педро-де-Алькантара в Касересе с респираторными нарушениями, за последние несколько часов было выявлено еще два положительных случая в дополнение к семи, о которых сообщалось ранее. Помимо этого, мы должны добавить еще один положительный случай - пациент, который поступил в больницу после появления симптомов с 3 августа", - говорится в сообщении издания.Добавляется, что из 10 инфицированных легионеллезом шесть остаются в больнице, двое были выписаны, еще двое умерли - 54-летняя женщина и 70-летний мужчина, оба с прогрессирующими онкологическими заболеваниями.Отмечается, что большинство случаев приходится на район Сан-Хорхе – там жили или работали заболевшие. Тем не менее, по данным местных властей, речь не идет о вспышке легионеллеза, поскольку эпидемиологическая связь между этими случаями отсутствует, и угрозы здоровью населения нет.С 4 по 9 августа служба общественного здравоохранения взяла 30 проб из разных районов Касереса, в том числе проверила более 15 точек в районе Сан-Хорхе. Инфекция не была выявлена, однако для получения окончательного результата необходимо ждать 20 дней. Сообщается, что также были закрыты фонтан в парке Родео и фонтаны с питьевой водой.Впервые легионеллез был выявлен в США в 1976 году, в Филадельфии среди участников съезда Американского легиона - организации ветеранов боевых действий, созданной после окончания Первой мировой войны.Попадая в дыхательные пути, бактерия вызывает заболевание с симптомами гриппа и приводит к воспалению легких. Вакцины для предотвращения легионеллеза не существует, однако ранний диагноз и лечение определенными антибиотиками могут снизить тяжесть заболевания и осложнений.
https://ria.ru/20181004/1529940613.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, филадельфия
В испанском Касересе выявили десять случаев заражения "болезнью легионеров"
Mundo: в испанском Касересе выявили десять случаев заражения "болезнью легионеров"
МОСКВА, 11 авг - РИА Новости.
Десять случаев заражения опасным заболеванием легионеллезом, или "болезнью легионеров," зарегистрировали в испанском городе Касерес в автономном сообществе Экстремадура, двое больных скончались, сообщает
газета Mundo со ссылкой на местную службу здравоохранения.
"Пациенты были госпитализированы в больницу Сан-Педро-де-Алькантара в Касересе с респираторными нарушениями, за последние несколько часов было выявлено еще два положительных случая в дополнение к семи, о которых сообщалось ранее. Помимо этого, мы должны добавить еще один положительный случай - пациент, который поступил в больницу после появления симптомов с 3 августа", - говорится в сообщении издания.
Добавляется, что из 10 инфицированных легионеллезом шесть остаются в больнице, двое были выписаны, еще двое умерли - 54-летняя женщина и 70-летний мужчина, оба с прогрессирующими онкологическими заболеваниями.
Отмечается, что большинство случаев приходится на район Сан-Хорхе – там жили или работали заболевшие. Тем не менее, по данным местных властей, речь не идет о вспышке легионеллеза, поскольку эпидемиологическая связь между этими случаями отсутствует, и угрозы здоровью населения нет.
С 4 по 9 августа служба общественного здравоохранения взяла 30 проб из разных районов Касереса, в том числе проверила более 15 точек в районе Сан-Хорхе. Инфекция не была выявлена, однако для получения окончательного результата необходимо ждать 20 дней. Сообщается, что также были закрыты фонтан в парке Родео и фонтаны с питьевой водой.
Впервые легионеллез был выявлен в США
в 1976 году, в Филадельфии
среди участников съезда Американского легиона - организации ветеранов боевых действий, созданной после окончания Первой мировой войны.
Попадая в дыхательные пути, бактерия вызывает заболевание с симптомами гриппа и приводит к воспалению легких. Вакцины для предотвращения легионеллеза не существует, однако ранний диагноз и лечение определенными антибиотиками могут снизить тяжесть заболевания и осложнений.