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ФНС хочет включить Канаду в список стран, не обеспечивающих налоговый обмен - РИА Новости, 11.08.2022
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ФНС хочет включить Канаду в список стран, не обеспечивающих налоговый обмен
ФНС хочет включить Канаду в список стран, не обеспечивающих налоговый обмен - РИА Новости, 11.08.2022
ФНС хочет включить Канаду в список стран, не обеспечивающих налоговый обмен
ФНС предложила включить Канаду в перечень государств и территорий, не обеспечивающих обмен информацией для целей налогообложения с Россией, при этом сам... РИА Новости, 11.08.2022
2022-08-11T17:42
2022-08-11T17:54
канада
россия
федеральная налоговая служба (фнс россии)
экономика
барбадос
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МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. ФНС предложила включить Канаду в перечень государств и территорий, не обеспечивающих обмен информацией для целей налогообложения с Россией, при этом сам перечень предложено сократить, исключив из него девять других государств и одну территорию, говорится в проекте приказа налоговой службы, опубликованном на официальном портале проектов нормативных актов.ФНС России ежегодно пересматривает перечень государств, которые не обеспечивают обмен налоговой информацией, с учетом изменения международной нормативно-правовой базы и практики обмена налоговой информацией с конкретными странами. Сейчас в него входит 98 государств и 18 территорий.Согласно опубликованному проекту, со следующего года в перечень таких государств будет включена Канада. Всего в новый список войдут 90 государств и 17 территорий. В частности, ФНС предложила исключить из списка не обменивающихся налоговой информацией стран Барбадос, Бахрейн, Колумбию, Коста-Рику, Нигерию, Пакистан, Сент-Люсию, Уругвай и Эквадор. А из списка таких территорий предложено исключить Гибралтар.Перечень государств, не обеспечивающих обмен налоговой информацией, применяется, в частности, для целей налогообложения прибыли контролируемых иностранных компаний. Например, согласно Налоговому кодексу РФ, прибыль контролируемой иностранной компании в ряде случаев освобождается от налогообложения, если ее постоянным местонахождением является государство или территория, с которым у России есть договор по вопросам налогообложения, при условии, что они не входят в указанный перечень.
https://ria.ru/20220726/fns-1805025776.html
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канада, россия, федеральная налоговая служба (фнс россии), экономика, барбадос
Канада, Россия, Федеральная налоговая служба (ФНС России), Экономика, Барбадос
17:42 11.08.2022 (обновлено: 17:54 11.08.2022)
 
ФНС хочет включить Канаду в список стран, не обеспечивающих налоговый обмен

ФНС хочет включить Канаду в список стран, не обеспечивающих обмен налоговой информацией

© Depositphotos / IrynaTolmФлаги Канады в Оттаве
Флаги Канады в Оттаве - РИА Новости, 1920, 11.08.2022
© Depositphotos / IrynaTolm
Флаги Канады в Оттаве. Архивное фото
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МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. ФНС предложила включить Канаду в перечень государств и территорий, не обеспечивающих обмен информацией для целей налогообложения с Россией, при этом сам перечень предложено сократить, исключив из него девять других государств и одну территорию, говорится в проекте приказа налоговой службы, опубликованном на официальном портале проектов нормативных актов.
ФНС России ежегодно пересматривает перечень государств, которые не обеспечивают обмен налоговой информацией, с учетом изменения международной нормативно-правовой базы и практики обмена налоговой информацией с конкретными странами. Сейчас в него входит 98 государств и 18 территорий.
Согласно опубликованному проекту, со следующего года в перечень таких государств будет включена Канада. Всего в новый список войдут 90 государств и 17 территорий. В частности, ФНС предложила исключить из списка не обменивающихся налоговой информацией стран Барбадос, Бахрейн, Колумбию, Коста-Рику, Нигерию, Пакистан, Сент-Люсию, Уругвай и Эквадор. А из списка таких территорий предложено исключить Гибралтар.
Перечень государств, не обеспечивающих обмен налоговой информацией, применяется, в частности, для целей налогообложения прибыли контролируемых иностранных компаний. Например, согласно Налоговому кодексу РФ, прибыль контролируемой иностранной компании в ряде случаев освобождается от налогообложения, если ее постоянным местонахождением является государство или территория, с которым у России есть договор по вопросам налогообложения, при условии, что они не входят в указанный перечень.
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