https://ria.ru/20220811/kanada-1808950279.html

ФНС хочет включить Канаду в список стран, не обеспечивающих налоговый обмен

ФНС хочет включить Канаду в список стран, не обеспечивающих налоговый обмен - РИА Новости, 11.08.2022

ФНС хочет включить Канаду в список стран, не обеспечивающих налоговый обмен

ФНС предложила включить Канаду в перечень государств и территорий, не обеспечивающих обмен информацией для целей налогообложения с Россией, при этом сам... РИА Новости, 11.08.2022

2022-08-11T17:42

2022-08-11T17:42

2022-08-11T17:54

канада

россия

федеральная налоговая служба (фнс россии)

экономика

барбадос

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/01/1775749062_0:139:3072:1867_1920x0_80_0_0_09534c7ca71981c1e31bcf7ef4a6fca2.jpg

МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. ФНС предложила включить Канаду в перечень государств и территорий, не обеспечивающих обмен информацией для целей налогообложения с Россией, при этом сам перечень предложено сократить, исключив из него девять других государств и одну территорию, говорится в проекте приказа налоговой службы, опубликованном на официальном портале проектов нормативных актов.ФНС России ежегодно пересматривает перечень государств, которые не обеспечивают обмен налоговой информацией, с учетом изменения международной нормативно-правовой базы и практики обмена налоговой информацией с конкретными странами. Сейчас в него входит 98 государств и 18 территорий.Согласно опубликованному проекту, со следующего года в перечень таких государств будет включена Канада. Всего в новый список войдут 90 государств и 17 территорий. В частности, ФНС предложила исключить из списка не обменивающихся налоговой информацией стран Барбадос, Бахрейн, Колумбию, Коста-Рику, Нигерию, Пакистан, Сент-Люсию, Уругвай и Эквадор. А из списка таких территорий предложено исключить Гибралтар.Перечень государств, не обеспечивающих обмен налоговой информацией, применяется, в частности, для целей налогообложения прибыли контролируемых иностранных компаний. Например, согласно Налоговому кодексу РФ, прибыль контролируемой иностранной компании в ряде случаев освобождается от налогообложения, если ее постоянным местонахождением является государство или территория, с которым у России есть договор по вопросам налогообложения, при условии, что они не входят в указанный перечень.

https://ria.ru/20220726/fns-1805025776.html

канада

россия

барбадос

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

канада, россия, федеральная налоговая служба (фнс россии), экономика, барбадос