Татарстан готов первым внедрить исламский банкинг в России, заявил муфтий
© Фото : представлено Духовным управлением мусульман Республики ТатарстанМуфтий Татарстана Камиль Самигуллин
© Фото : представлено Духовным управлением мусульман Республики Татарстан
МОСКВА, 11 авг – РИА Новости. Стартовой площадкой для внедрения исламского банкинга в России может стать Татарстан, для этого в регионе есть все предпосылки, заявил РИА Новости в четверг председатель Духовного управления мусульман Республики Татарстан (ДУМ РТ) Камиль Самигуллин.
Ранее председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков сообщал, что надеется на принятие закона о легализации исламского банкинга в России в осеннюю сессию Госдумы. По его словам, пока в качестве пилотных регионов обсуждаются Дагестан и Чечня, но большой интерес и активность проявляют Татарстан и Башкирия. По мнению Аксакова, эти регионы также стоит включить в эксперимент по исламскому банкингу, который может начаться уже в 2023 году.
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"У Татарстана есть база и опыт. ДУМ РТ утвердил ряд новых банковских продуктов. Среди финансовых услуг - халяльная (разрешенная с точки зрения ислама – ред.) рассрочка на покупку недвижимости в "Ак барс банке", инструмент для халяльного инвестирования в "Ак барс капитале", мобильное приложение-идентификатор соответствия ценных бумаг требованиям шариата в "Сахих инвест" и халяльная рассрочка по принципу мурабаха (вид продажи, когда продавец ясно указывает сумму понесённых затрат для приобретения продаваемого им товара и продаёт его другому лицу с определённой наценкой) на приобретение транспорта, мелкой бытовой техники и другой продукции в Финансовом доме "Мирас". Поэтому исламский банкинг в РФ может стартовать с Татарстана", - сказал Самигуллин.
По словам религиозного деятеля, в каждой из этих финансовых организаций будет проводиться внешний аудит. Он подчеркнул, что услугами исламского банкинга могут воспользоваться все люди независимо от конфессиональной принадлежности.
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"В каждом из этих финансовых организаций закреплен контролер ДУМ РТ – шариатские специалисты и сертифицированные эксперты в области исламских финансов с сертификатом организации по бухгалтерскому учету и аудиту для исламских финансовых учреждений (Бахрейн) AAOIFI. Другими словами, Татарстан полностью готов к данному проекту", - добавил Самигуллин.
Исламское финансирование - это экосистема, включающая, помимо банков, специализированный страховой рынок (такафул) и рынок целого класса инструментов исламского финансирования (сукук), похожих на инструменты секьюритизации, объяснял РИА Новости ранее директор группы рейтингов проектного и структурированного финансирования АКРА Тимур Искандаров. Среди преимуществ исламского банкинга - социальная направленность, близость к концепции устойчивого развития.
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