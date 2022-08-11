https://ria.ru/20220811/islamskiy-1808961763.html

Татарстан готов первым внедрить исламский банкинг в России, заявил муфтий

Татарстан готов первым внедрить исламский банкинг в России, заявил муфтий - РИА Новости, 11.08.2022

Татарстан готов первым внедрить исламский банкинг в России, заявил муфтий

Стартовой площадкой для внедрения исламского банкинга в России может стать Татарстан, для этого в регионе есть все предпосылки, заявил РИА Новости в четверг... РИА Новости, 11.08.2022

2022-08-11T18:04

2022-08-11T18:04

2022-08-11T18:04

религия

анатолий аксаков

россия

бахрейн

госдума рф

ак барс (банк)

национальное аналитическое кредитное рейтинговое агентство (акра)

религия

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МОСКВА, 11 авг – РИА Новости. Стартовой площадкой для внедрения исламского банкинга в России может стать Татарстан, для этого в регионе есть все предпосылки, заявил РИА Новости в четверг председатель Духовного управления мусульман Республики Татарстан (ДУМ РТ) Камиль Самигуллин.Ранее председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков сообщал, что надеется на принятие закона о легализации исламского банкинга в России в осеннюю сессию Госдумы. По его словам, пока в качестве пилотных регионов обсуждаются Дагестан и Чечня, но большой интерес и активность проявляют Татарстан и Башкирия. По мнению Аксакова, эти регионы также стоит включить в эксперимент по исламскому банкингу, который может начаться уже в 2023 году."У Татарстана есть база и опыт. ДУМ РТ утвердил ряд новых банковских продуктов. Среди финансовых услуг - халяльная (разрешенная с точки зрения ислама – ред.) рассрочка на покупку недвижимости в "Ак барс банке", инструмент для халяльного инвестирования в "Ак барс капитале", мобильное приложение-идентификатор соответствия ценных бумаг требованиям шариата в "Сахих инвест" и халяльная рассрочка по принципу мурабаха (вид продажи, когда продавец ясно указывает сумму понесённых затрат для приобретения продаваемого им товара и продаёт его другому лицу с определённой наценкой) на приобретение транспорта, мелкой бытовой техники и другой продукции в Финансовом доме "Мирас". Поэтому исламский банкинг в РФ может стартовать с Татарстана", - сказал Самигуллин.По словам религиозного деятеля, в каждой из этих финансовых организаций будет проводиться внешний аудит. Он подчеркнул, что услугами исламского банкинга могут воспользоваться все люди независимо от конфессиональной принадлежности."В каждом из этих финансовых организаций закреплен контролер ДУМ РТ – шариатские специалисты и сертифицированные эксперты в области исламских финансов с сертификатом организации по бухгалтерскому учету и аудиту для исламских финансовых учреждений (Бахрейн) AAOIFI. Другими словами, Татарстан полностью готов к данному проекту", - добавил Самигуллин.Исламское финансирование - это экосистема, включающая, помимо банков, специализированный страховой рынок (такафул) и рынок целого класса инструментов исламского финансирования (сукук), похожих на инструменты секьюритизации, объяснял РИА Новости ранее директор группы рейтингов проектного и структурированного финансирования АКРА Тимур Искандаров. Среди преимуществ исламского банкинга - социальная направленность, близость к концепции устойчивого развития.

https://ria.ru/20210129/khalyal-1595145408.html

https://ria.ru/20200723/1574778394.html

https://ria.ru/20210412/kamil-samigullin-pereizbran-muftiem-tatarstana-1727875380.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Никита Бизин

анатолий аксаков, россия, бахрейн, госдума рф, ак барс (банк), национальное аналитическое кредитное рейтинговое агентство (акра), религия