https://ria.ru/20220811/intellekt-1808767131.html

Российские ученые научили искусственный интеллект помогать ставить диагноз

Российские ученые научили искусственный интеллект помогать ставить диагноз - РИА Новости, 11.08.2022

Российские ученые научили искусственный интеллект помогать ставить диагноз

Ученые Сеченовского университета научили искусственный интеллект помогать врачам в постановке диагноза, с помощью разработанной цифровой методики время лечения... РИА Новости, 11.08.2022

2022-08-11T07:33

2022-08-11T07:33

2022-08-11T07:33

наука

первый мгму имени сеченова

россия

искусственный интеллект

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МОСКВА, 11 авг – РИА Новости. Ученые Сеченовского университета научили искусственный интеллект помогать врачам в постановке диагноза, с помощью разработанной цифровой методики время лечения пациента может быть сокращено на 20%, сообщили РИА Новости в пресс-службе университета.Эксперты использовали данные аппаратов компьютерной томографии, кардиостимуляторов, инсулиновых измерителей, аппаратов МРТ, кардиорегистраторов и другого медицинского оборудования, которые позволили составить представление о каждом конкретном пациенте как о функционирующей биологической и химической системе, уточнили в пресс-службе.Разработанные алгоритмы моделируют прогноз реакции отдельного организма на лечение и помогают точно определить, как прием назначенной лечащим врачом терапии влияет на заболеваемость и смертность, пояснили в университете.После экспериментальной и клинической фазы исследования ученые научились подбирать наиболее оптимальную модель лечения, отметили в пресс-службе. Разработанная технология позволит сократить время лечения не менее чем на 20% процентов и даст возможность врачам уделять больше времени для больных по другим направлениям, подчеркнули в университете. Кроме того, методика позволяет минимизировать человеческий фактор."Одно из успешных направлений работы ученых Центра – создание виртуальной модели гомеостаза – процесса, когда организм подстраивается под изменения условий внешней и внутренней среды. Например, такая модель позволяет оценить риск рецидива рака простаты у пациентов после лечения. Благодаря опытному исследованию мы можем сделать прогноз развития болезни еще до операции, а у врача появится больше свободного времени для пациента", – цитирует пресс-служба слова главного статистика ЦАСС Александра Суворова.

https://ria.ru/20220727/zhkkh-1805365658.html

россия

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Алексей Калабанов

Алексей Калабанов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алексей Калабанов

первый мгму имени сеченова, россия, искусственный интеллект