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Российские ученые научили искусственный интеллект помогать ставить диагноз - РИА Новости, 11.08.2022
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Наука
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Российские ученые научили искусственный интеллект помогать ставить диагноз
Российские ученые научили искусственный интеллект помогать ставить диагноз - РИА Новости, 11.08.2022
Российские ученые научили искусственный интеллект помогать ставить диагноз
Ученые Сеченовского университета научили искусственный интеллект помогать врачам в постановке диагноза, с помощью разработанной цифровой методики время лечения... РИА Новости, 11.08.2022
2022-08-11T07:33
2022-08-11T07:33
наука
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россия
искусственный интеллект
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МОСКВА, 11 авг – РИА Новости. Ученые Сеченовского университета научили искусственный интеллект помогать врачам в постановке диагноза, с помощью разработанной цифровой методики время лечения пациента может быть сокращено на 20%, сообщили РИА Новости в пресс-службе университета.Эксперты использовали данные аппаратов компьютерной томографии, кардиостимуляторов, инсулиновых измерителей, аппаратов МРТ, кардиорегистраторов и другого медицинского оборудования, которые позволили составить представление о каждом конкретном пациенте как о функционирующей биологической и химической системе, уточнили в пресс-службе.Разработанные алгоритмы моделируют прогноз реакции отдельного организма на лечение и помогают точно определить, как прием назначенной лечащим врачом терапии влияет на заболеваемость и смертность, пояснили в университете.После экспериментальной и клинической фазы исследования ученые научились подбирать наиболее оптимальную модель лечения, отметили в пресс-службе. Разработанная технология позволит сократить время лечения не менее чем на 20% процентов и даст возможность врачам уделять больше времени для больных по другим направлениям, подчеркнули в университете. Кроме того, методика позволяет минимизировать человеческий фактор."Одно из успешных направлений работы ученых Центра – создание виртуальной модели гомеостаза – процесса, когда организм подстраивается под изменения условий внешней и внутренней среды. Например, такая модель позволяет оценить риск рецидива рака простаты у пациентов после лечения. Благодаря опытному исследованию мы можем сделать прогноз развития болезни еще до операции, а у врача появится больше свободного времени для пациента", – цитирует пресс-служба слова главного статистика ЦАСС Александра Суворова.
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первый мгму имени сеченова, россия, искусственный интеллект
07:33 11.08.2022
 
Российские ученые научили искусственный интеллект помогать ставить диагноз

Ученые Сеченовского университета научили искусственный интеллект помогать ставить диагноз

© Depositphotos / agsandrewИскусственный интеллект
Искусственный интеллект - РИА Новости, 1920, 11.08.2022
© Depositphotos / agsandrew
Искусственный интеллект. Архивное фото
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МОСКВА, 11 авг – РИА Новости. Ученые Сеченовского университета научили искусственный интеллект помогать врачам в постановке диагноза, с помощью разработанной цифровой методики время лечения пациента может быть сокращено на 20%, сообщили РИА Новости в пресс-службе университета.
"Ученые Центра анализа сложных систем (ЦАСС - ред.) Сеченовского Университета разработали цифровую методику постановки диагноза. С ее помощью время лечения пациента может быть сокращено до 20%", - говорится в сообщении.
Эксперты использовали данные аппаратов компьютерной томографии, кардиостимуляторов, инсулиновых измерителей, аппаратов МРТ, кардиорегистраторов и другого медицинского оборудования, которые позволили составить представление о каждом конкретном пациенте как о функционирующей биологической и химической системе, уточнили в пресс-службе.
Разработанные алгоритмы моделируют прогноз реакции отдельного организма на лечение и помогают точно определить, как прием назначенной лечащим врачом терапии влияет на заболеваемость и смертность, пояснили в университете.
После экспериментальной и клинической фазы исследования ученые научились подбирать наиболее оптимальную модель лечения, отметили в пресс-службе. Разработанная технология позволит сократить время лечения не менее чем на 20% процентов и даст возможность врачам уделять больше времени для больных по другим направлениям, подчеркнули в университете. Кроме того, методика позволяет минимизировать человеческий фактор.
"Одно из успешных направлений работы ученых Центра – создание виртуальной модели гомеостаза – процесса, когда организм подстраивается под изменения условий внешней и внутренней среды. Например, такая модель позволяет оценить риск рецидива рака простаты у пациентов после лечения. Благодаря опытному исследованию мы можем сделать прогноз развития болезни еще до операции, а у врача появится больше свободного времени для пациента", – цитирует пресс-служба слова главного статистика ЦАСС Александра Суворова.
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