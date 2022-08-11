https://ria.ru/20220811/igry-1808809592.html

Россия победила на Всемирных курсантских играх в Петербурге

Россия победила на Всемирных курсантских играх в Петербурге - РИА Новости, 11.08.2022

Россия победила на Всемирных курсантских играх в Петербурге

Российская сборная победила на III Всемирных курсантских играх, которые проходят с 4 августа в Санкт-Петербурге, сообщил журналистам статс-секретарь –... РИА Новости, 11.08.2022

2022-08-11T11:12

2022-08-11T11:12

2022-08-11T11:12

министерство обороны рф (минобороны рф)

россия

вооруженные силы рф

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 11 авг – РИА Новости. Российская сборная победила на III Всемирных курсантских играх, которые проходят с 4 августа в Санкт-Петербурге, сообщил журналистам статс-секретарь – заместитель министра обороны РФ Николай Панков."Эти игры стали самыми масштабными спортивными международными соревнованиями 2022 года. Состязались 576 спортсменов, которые представляли 20 государств мира. Было разыграно 94 комплекта медалей. Сборная команда Вооруженных сил Российской Федерации одержала убедительную победу, завоевав 145 медалей, из них 73 – золотые", - сказал Панков.Он добавил, что курсантами российских военных вузов было установлено 20 рекордов игр.Панков подчеркнул, что сегодня именно военный спорт год за годом демонстрирует, что спорт - вне политики.В программу игр вошли волейбол, легкая атлетика, летний биатлон, плавание, военное пятиборье, стрельба из штатного оружия и спортивное ориентирование.

https://ria.ru/20220811/drony-1808771015.html

россия

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

министерство обороны рф (минобороны рф), россия, вооруженные силы рф