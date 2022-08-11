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Польша покупает HIMARS для замены традиционной артиллерии, считает генерал - РИА Новости, 11.08.2022
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Польша покупает HIMARS для замены традиционной артиллерии, считает генерал
Польша покупает HIMARS для замены традиционной артиллерии, считает генерал - РИА Новости, 11.08.2022
Польша покупает HIMARS для замены традиционной артиллерии, считает генерал
Решение Польши приобрести 500 американских наземных ракетных комплексов HIMARS с высокоточными ракетами призвано заменить традиционную артиллерию и снизить роль РИА Новости, 11.08.2022
2022-08-11T09:14
2022-08-11T09:14
польша
в мире
рсзо himars
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МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. Решение Польши приобрести 500 американских наземных ракетных комплексов HIMARS с высокоточными ракетами призвано заменить традиционную артиллерию и снизить роль ударной авиации, считает бывший начальник Генштаба ВС РФ (2004-2008 годы) генерал армии Юрий Балуевский."Определенные тенденции в этом направлении мы уже видим сегодня — это решение Польши приобрести сразу 500 американских наземных ракетных комплексов HIMARS с высокоточными ракетами GMLRS, GMLRS ER, ATACMS, а в перспективе и PrSM. Нельзя исключать, что такая группировка наземных средств высокоточного дальнобойного поражения при условии, что она будет обеспечена достаточным количеством высокоточных ракет, а также соответствующими возможностями разведки и целеуказания, предназначена как для замены традиционной артиллерии, которой теперь отводится, по сути, только вспомогательная роль, так и для значительного снижения роли ударной авиации", - говорится в авторском предисловии Балуевского к вышедшей в среду книге ЦАСТ "Чужие войны – новая парадигма".Более того, отметил генерал, батарею таких высокоточных ракетных систем можно иметь в каждом батальоне пехоты и реализовать новые формы наземных боевых действий и непосредственной огневой поддержки, в том числе на беспрецедентной для частей и подразделений тактического уровня дальности."Массовое применение таких средств поражения как с наземных, так и с авиационных носителей в перспективе может изменить формы и способы ведения наземных боевых действий, создав своего рода высокоточный град боеприпасов, и привести к полному отмиранию бронетанковой техники и артиллерии в их традиционном облике: танки, БМП и орудия просто не будут выживать в условиях массированного применения высокоточных боеприпасов, а выход танков на дистанцию применения своего главного оружия станет практически невозможным", - отметил бывший начальник Генштаба.
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польша, в мире, рсзо himars
Польша, В мире, РСЗО HIMARS
09:14 11.08.2022
 
Польша покупает HIMARS для замены традиционной артиллерии, считает генерал

Генерал Балуевский: Польша покупает HIMARS для замены традиционной артиллерии

© Фото : U.S. Marine Corps / Cpl. Ujian GosunHIMARS
HIMARS - РИА Новости, 1920, 11.08.2022
© Фото : U.S. Marine Corps / Cpl. Ujian Gosun
HIMARS. Архивное фото
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МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. Решение Польши приобрести 500 американских наземных ракетных комплексов HIMARS с высокоточными ракетами призвано заменить традиционную артиллерию и снизить роль ударной авиации, считает бывший начальник Генштаба ВС РФ (2004-2008 годы) генерал армии Юрий Балуевский.
"Определенные тенденции в этом направлении мы уже видим сегодня — это решение Польши приобрести сразу 500 американских наземных ракетных комплексов HIMARS с высокоточными ракетами GMLRS, GMLRS ER, ATACMS, а в перспективе и PrSM. Нельзя исключать, что такая группировка наземных средств высокоточного дальнобойного поражения при условии, что она будет обеспечена достаточным количеством высокоточных ракет, а также соответствующими возможностями разведки и целеуказания, предназначена как для замены традиционной артиллерии, которой теперь отводится, по сути, только вспомогательная роль, так и для значительного снижения роли ударной авиации", - говорится в авторском предисловии Балуевского к вышедшей в среду книге ЦАСТ "Чужие войны – новая парадигма".
Более того, отметил генерал, батарею таких высокоточных ракетных систем можно иметь в каждом батальоне пехоты и реализовать новые формы наземных боевых действий и непосредственной огневой поддержки, в том числе на беспрецедентной для частей и подразделений тактического уровня дальности.
"Массовое применение таких средств поражения как с наземных, так и с авиационных носителей в перспективе может изменить формы и способы ведения наземных боевых действий, создав своего рода высокоточный град боеприпасов, и привести к полному отмиранию бронетанковой техники и артиллерии в их традиционном облике: танки, БМП и орудия просто не будут выживать в условиях массированного применения высокоточных боеприпасов, а выход танков на дистанцию применения своего главного оружия станет практически невозможным", - отметил бывший начальник Генштаба.
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