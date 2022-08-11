https://ria.ru/20220811/gromova-1808870042.html

Умерла солистка Музыкального театра имени Станиславского Вивея Громова

Умерла солистка Музыкального театра имени Станиславского Вивея Громова - РИА Новости, 11.08.2022

Умерла солистка Музыкального театра имени Станиславского Вивея Громова

Солистка оперы Музыкального театра имени Станиславского и Немировича-Данченко Вивея Громова скончалась на 94-м году жизни, сообщается на официальном сайте... РИА Новости, 11.08.2022

2022-08-11T13:55

2022-08-11T13:55

2022-08-11T13:57

культура

новости культуры

российская академия музыки имени гнесиных

музыкальный театр имени к. с. станиславского и в. и. немировича-данченко

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МОСКВА, 11 авг – РИА Новости. Солистка оперы Музыкального театра имени Станиславского и Немировича-Данченко Вивея Громова скончалась на 94-м году жизни, сообщается на официальном сайте Российской академии музыки имени Гнесиных."Ректорат РАМ имени Гнесиных с прискорбием извещает, что 9 августа ушла из жизни заслуженная артистка РФ, солистка Музыкального театра имени Немировича-Данченко, профессор кафедры сольного пения Вивея Витальевна Громова. Светлая память замечательному Человеку и Музыканту", – говорится в сообщении.Вивея Громова родилась 3 января 1928 года. В 1952 году окончила институт имени Гнесиных (класс А.И. Малюты). С 1957 по 1986 годы была солисткой оперы Московского музыкального театра имени Станиславского и Немировича-Данченко. Занималась концертной деятельностью, много ездила по стране и за рубеж. С 1980 года преподавала в академии музыки Гнесиных.

https://ria.ru/20220726/gerikh-1805188590.html

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2022

Екатерина Янсон

Екатерина Янсон

Новости

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Янсон

новости культуры, российская академия музыки имени гнесиных, музыкальный театр имени к. с. станиславского и в. и. немировича-данченко