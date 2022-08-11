https://ria.ru/20220811/gromova-1808870042.html
Умерла солистка Музыкального театра имени Станиславского Вивея Громова
Умерла солистка Музыкального театра имени Станиславского Вивея Громова - РИА Новости, 11.08.2022
Умерла солистка Музыкального театра имени Станиславского Вивея Громова
Солистка оперы Музыкального театра имени Станиславского и Немировича-Данченко Вивея Громова скончалась на 94-м году жизни, сообщается на официальном сайте... РИА Новости, 11.08.2022
2022-08-11T13:55
2022-08-11T13:55
2022-08-11T13:57
культура
новости культуры
российская академия музыки имени гнесиных
музыкальный театр имени к. с. станиславского и в. и. немировича-данченко
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МОСКВА, 11 авг – РИА Новости. Солистка оперы Музыкального театра имени Станиславского и Немировича-Данченко Вивея Громова скончалась на 94-м году жизни, сообщается на официальном сайте Российской академии музыки имени Гнесиных."Ректорат РАМ имени Гнесиных с прискорбием извещает, что 9 августа ушла из жизни заслуженная артистка РФ, солистка Музыкального театра имени Немировича-Данченко, профессор кафедры сольного пения Вивея Витальевна Громова. Светлая память замечательному Человеку и Музыканту", – говорится в сообщении.Вивея Громова родилась 3 января 1928 года. В 1952 году окончила институт имени Гнесиных (класс А.И. Малюты). С 1957 по 1986 годы была солисткой оперы Московского музыкального театра имени Станиславского и Немировича-Данченко. Занималась концертной деятельностью, много ездила по стране и за рубеж. С 1980 года преподавала в академии музыки Гнесиных.
https://ria.ru/20220726/gerikh-1805188590.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости культуры, российская академия музыки имени гнесиных, музыкальный театр имени к. с. станиславского и в. и. немировича-данченко
Культура, Новости культуры, Российская академия музыки имени Гнесиных, Музыкальный театр имени К. С. Станиславского и В. И. Немировича-Данченко
13:55 11.08.2022 (обновлено: 13:57 11.08.2022)
Умерла солистка Музыкального театра имени Станиславского Вивея Громова
Солистка Музыкального театра имени Станиславского Вивея Громова умерла в 94 года
МОСКВА, 11 авг – РИА Новости. Солистка оперы Музыкального театра имени Станиславского и Немировича-Данченко Вивея Громова скончалась на 94-м году жизни, сообщается на официальном сайте Российской академии музыки имени Гнесиных.
"Ректорат РАМ имени Гнесиных с прискорбием извещает, что 9 августа ушла из жизни заслуженная артистка РФ, солистка Музыкального театра имени Немировича-Данченко, профессор кафедры сольного пения Вивея Витальевна Громова. Светлая память замечательному Человеку и Музыканту", – говорится в сообщении.
Вивея Громова родилась 3 января 1928 года. В 1952 году окончила институт имени Гнесиных (класс А.И. Малюты). С 1957 по 1986 годы была солисткой оперы Московского музыкального театра имени Станиславского и Немировича-Данченко. Занималась концертной деятельностью, много ездила по стране и за рубеж. С 1980 года преподавала в академии музыки Гнесиных.