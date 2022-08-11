Рейтинг@Mail.ru
Более 20 тысяч жителей Донбасса приехали в Ростовскую область за сутки - РИА Новости, 11.08.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220811/granitsa-1808780653.html
Более 20 тысяч жителей Донбасса приехали в Ростовскую область за сутки
Более 20 тысяч жителей Донбасса приехали в Ростовскую область за сутки - РИА Новости, 11.08.2022
Более 20 тысяч жителей Донбасса приехали в Ростовскую область за сутки
Более 20,5 тысячи жителей ДНР, ЛНР и Украины пересекли пункты пропуска на границе в Ростовской области за минувшие сутки, сообщает погрануправление ФСБ России... РИА Новости, 11.08.2022
2022-08-11T09:25
2022-08-11T09:25
специальная военная операция на украине
ростовская область
россия
украина
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/1b/1785818874_0:395:2938:2048_1920x0_80_0_0_61421abe6784b66c6dc2c9b435a3250e.jpg
ВОЛГОГРАД, 11 авг - РИА Новости. Более 20,5 тысячи жителей ДНР, ЛНР и Украины пересекли пункты пропуска на границе в Ростовской области за минувшие сутки, сообщает погрануправление ФСБ России по области."За истекшие сутки на въезд в Россию через пункты пропуска, расположенные в Ростовской области, границу пересекли свыше 20,5 тысячи граждан", - говорится в сообщении.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны РФ, по состоянию на 25 марта Вооруженные силы выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины.Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса. В частности, в ДНР освобождены Волноваха, стратегически важный райцентр к югу от Донецка, и Мариуполь, крупнейший город на побережье Азовского моря. Третьего июля со взятием Лисичанска и окрестных населенных пунктов была освобождена вся территория ЛНР.
https://ria.ru/20220721/bezhentsy-1804033775.html
ростовская область
россия
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Влада Копылова
Влада Копылова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/1b/1785818874_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_a7a03e45e6de43f48092185a6f4d40cf.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
ростовская область, россия, украина, общество
Специальная военная операция на Украине, Ростовская область, Россия, Украина, Общество
09:25 11.08.2022
 
Более 20 тысяч жителей Донбасса приехали в Ростовскую область за сутки

Более 20 тысяч жителей Донбасса пересекли границу с Россией в Ростовской области за сутки

© РИА Новости / Александр Гальперин / Перейти в фотобанкЖенщина у таможенного поста в освобожденном поселке Меловое Луганской народной республики на границе с РФ
Женщина у таможенного поста в освобожденном поселке Меловое Луганской народной республики на границе с РФ - РИА Новости, 1920, 11.08.2022
© РИА Новости / Александр Гальперин
Перейти в фотобанк
Женщина у таможенного поста в освобожденном поселке Меловое Луганской народной республики на границе с РФ. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВОЛГОГРАД, 11 авг - РИА Новости. Более 20,5 тысячи жителей ДНР, ЛНР и Украины пересекли пункты пропуска на границе в Ростовской области за минувшие сутки, сообщает погрануправление ФСБ России по области.
"За истекшие сутки на въезд в Россию через пункты пропуска, расположенные в Ростовской области, границу пересекли свыше 20,5 тысячи граждан", - говорится в сообщении.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны РФ, по состоянию на 25 марта Вооруженные силы выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины.
Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса. В частности, в ДНР освобождены Волноваха, стратегически важный райцентр к югу от Донецка, и Мариуполь, крупнейший город на побережье Азовского моря. Третьего июля со взятием Лисичанска и окрестных населенных пунктов была освобождена вся территория ЛНР.
Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев посещает пункт временного размещения эвакуированных жителей Украины в Ростовской области. 21 июля 2022 - РИА Новости, 1920, 21.07.2022
21 июля, 14:43Специальная военная операция на Украине
Медведев: при продолжении СВО, в России продлят сроки пребывания беженцев
 
Специальная военная операция на УкраинеРостовская областьРоссияУкраинаОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала