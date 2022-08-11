Более 20 тысяч жителей Донбасса приехали в Ростовскую область за сутки
Более 20 тысяч жителей Донбасса пересекли границу с Россией в Ростовской области за сутки
© РИА Новости / Александр Гальперин / Перейти в фотобанкЖенщина у таможенного поста в освобожденном поселке Меловое Луганской народной республики на границе с РФ
Женщина у таможенного поста в освобожденном поселке Меловое Луганской народной республики на границе с РФ. Архивное фото
ВОЛГОГРАД, 11 авг - РИА Новости. Более 20,5 тысячи жителей ДНР, ЛНР и Украины пересекли пункты пропуска на границе в Ростовской области за минувшие сутки, сообщает погрануправление ФСБ России по области.
"За истекшие сутки на въезд в Россию через пункты пропуска, расположенные в Ростовской области, границу пересекли свыше 20,5 тысячи граждан", - говорится в сообщении.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны РФ, по состоянию на 25 марта Вооруженные силы выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины.
Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса. В частности, в ДНР освобождены Волноваха, стратегически важный райцентр к югу от Донецка, и Мариуполь, крупнейший город на побережье Азовского моря. Третьего июля со взятием Лисичанска и окрестных населенных пунктов была освобождена вся территория ЛНР.