https://ria.ru/20220811/granitsa-1808780653.html

Более 20 тысяч жителей Донбасса приехали в Ростовскую область за сутки

Более 20 тысяч жителей Донбасса приехали в Ростовскую область за сутки - РИА Новости, 11.08.2022

Более 20 тысяч жителей Донбасса приехали в Ростовскую область за сутки

Более 20,5 тысячи жителей ДНР, ЛНР и Украины пересекли пункты пропуска на границе в Ростовской области за минувшие сутки, сообщает погрануправление ФСБ России... РИА Новости, 11.08.2022

2022-08-11T09:25

2022-08-11T09:25

2022-08-11T09:25

специальная военная операция на украине

ростовская область

россия

украина

общество

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ВОЛГОГРАД, 11 авг - РИА Новости. Более 20,5 тысячи жителей ДНР, ЛНР и Украины пересекли пункты пропуска на границе в Ростовской области за минувшие сутки, сообщает погрануправление ФСБ России по области."За истекшие сутки на въезд в Россию через пункты пропуска, расположенные в Ростовской области, границу пересекли свыше 20,5 тысячи граждан", - говорится в сообщении.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны РФ, по состоянию на 25 марта Вооруженные силы выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины.Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса. В частности, в ДНР освобождены Волноваха, стратегически важный райцентр к югу от Донецка, и Мариуполь, крупнейший город на побережье Азовского моря. Третьего июля со взятием Лисичанска и окрестных населенных пунктов была освобождена вся территория ЛНР.

https://ria.ru/20220721/bezhentsy-1804033775.html

ростовская область

россия

украина

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

ростовская область, россия, украина, общество