https://ria.ru/20220811/gorlovka-1808935240.html

Украинские войска снова обстреляли Горловку

Украинские войска снова обстреляли Горловку - РИА Новости, 11.08.2022

Украинские войска снова обстреляли Горловку

Украинские войска за три минуты выпустили по Горловке 9 снарядов калибром 152 и 155 миллиметров, также ударили по Александровке, сообщило представительство... РИА Новости, 11.08.2022

2022-08-11T16:58

2022-08-11T16:58

2022-08-11T16:58

специальная военная операция на украине

стирол

донецк (днр)

горловка

донецкая народная республика

в мире

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ДОНЕЦК, 11 авг - РИА Новости. Украинские войска за три минуты выпустили по Горловке 9 снарядов калибром 152 и 155 миллиметров, также ударили по Александровке, сообщило представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."Зафиксированы обстрелы со стороны вооруженных формирований Украины по направлениям: 15.00 - н.п. Курдюмовка – н.п. Горловка (Калининский район): выпущено шесть снарядов калибром 155 миллиметров; 15.03 - н.п. Дылеевка – н.п. Горловка (Никитовский район): выпущено три снаряда калибром 152 миллиметра", - говорится в сообщении в Telegram-канале представительства.Обстрел поселка городского типа Александровка, который прилегает к Петровскому району Донецка, в представительстве зафиксировали в 15.20: по нему выпустили пять снарядов калибром 122 миллиметра.Петровский район Донецка находится на западной окраине столицы ДНР, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район, начиная от линии соприкосновения за городом Марьинка, регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Горловка - один из крупнейших населенных пунктов ДНР, под контролем республики находится с 2014 года. До начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек. Наиболее частым обстрелам здесь подвергаются расположенные на окраинах поселок Зайцево и поселки шахт имени Гагарина и "6/7".

https://ria.ru/20220811/obstrel-1808927413.html

https://ria.ru/20220811/obstrel-1808896839.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

стирол, донецк (днр), горловка, донецкая народная республика, в мире