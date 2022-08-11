Украинские войска снова обстреляли Горловку
В ДНР заявили, что украинские войска выпустили по Горловке девять снарядов
Последствия обстрела. Архивное фото
ДОНЕЦК, 11 авг - РИА Новости. Украинские войска за три минуты выпустили по Горловке 9 снарядов калибром 152 и 155 миллиметров, также ударили по Александровке, сообщило представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
"Зафиксированы обстрелы со стороны вооруженных формирований Украины по направлениям: 15.00 - н.п. Курдюмовка – н.п. Горловка (Калининский район): выпущено шесть снарядов калибром 155 миллиметров; 15.03 - н.п. Дылеевка – н.п. Горловка (Никитовский район): выпущено три снаряда калибром 152 миллиметра", - говорится в сообщении в Telegram-канале представительства.
Обстрел поселка городского типа Александровка, который прилегает к Петровскому району Донецка, в представительстве зафиксировали в 15.20: по нему выпустили пять снарядов калибром 122 миллиметра.
Петровский район Донецка находится на западной окраине столицы ДНР, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район, начиная от линии соприкосновения за городом Марьинка, регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.
Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Горловка - один из крупнейших населенных пунктов ДНР, под контролем республики находится с 2014 года. До начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек. Наиболее частым обстрелам здесь подвергаются расположенные на окраинах поселок Зайцево и поселки шахт имени Гагарина и "6/7".