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Украинские войска снова обстреляли Горловку - РИА Новости, 11.08.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220811/gorlovka-1808935240.html
Украинские войска снова обстреляли Горловку
Украинские войска снова обстреляли Горловку - РИА Новости, 11.08.2022
Украинские войска снова обстреляли Горловку
Украинские войска за три минуты выпустили по Горловке 9 снарядов калибром 152 и 155 миллиметров, также ударили по Александровке, сообщило представительство... РИА Новости, 11.08.2022
2022-08-11T16:58
2022-08-11T16:58
специальная военная операция на украине
стирол
донецк (днр)
горловка
донецкая народная республика
в мире
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ДОНЕЦК, 11 авг - РИА Новости. Украинские войска за три минуты выпустили по Горловке 9 снарядов калибром 152 и 155 миллиметров, также ударили по Александровке, сообщило представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."Зафиксированы обстрелы со стороны вооруженных формирований Украины по направлениям: 15.00 - н.п. Курдюмовка – н.п. Горловка (Калининский район): выпущено шесть снарядов калибром 155 миллиметров; 15.03 - н.п. Дылеевка – н.п. Горловка (Никитовский район): выпущено три снаряда калибром 152 миллиметра", - говорится в сообщении в Telegram-канале представительства.Обстрел поселка городского типа Александровка, который прилегает к Петровскому району Донецка, в представительстве зафиксировали в 15.20: по нему выпустили пять снарядов калибром 122 миллиметра.Петровский район Донецка находится на западной окраине столицы ДНР, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район, начиная от линии соприкосновения за городом Марьинка, регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Горловка - один из крупнейших населенных пунктов ДНР, под контролем республики находится с 2014 года. До начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек. Наиболее частым обстрелам здесь подвергаются расположенные на окраинах поселок Зайцево и поселки шахт имени Гагарина и "6/7".
https://ria.ru/20220811/obstrel-1808927413.html
https://ria.ru/20220811/obstrel-1808896839.html
донецк (днр)
горловка
донецкая народная республика
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стирол, донецк (днр), горловка, донецкая народная республика, в мире
Специальная военная операция на Украине, Стирол, Донецк (ДНР), Горловка, Донецкая Народная Республика, В мире
16:58 11.08.2022
 
Украинские войска снова обстреляли Горловку

В ДНР заявили, что украинские войска выпустили по Горловке девять снарядов

© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкПоследствия обстрела
Последствия обстрела - РИА Новости, 1920, 11.08.2022
© РИА Новости / Сергей Аверин
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ДОНЕЦК, 11 авг - РИА Новости. Украинские войска за три минуты выпустили по Горловке 9 снарядов калибром 152 и 155 миллиметров, также ударили по Александровке, сообщило представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
"Зафиксированы обстрелы со стороны вооруженных формирований Украины по направлениям: 15.00 - н.п. Курдюмовка – н.п. Горловка (Калининский район): выпущено шесть снарядов калибром 155 миллиметров; 15.03 - н.п. Дылеевка – н.п. Горловка (Никитовский район): выпущено три снаряда калибром 152 миллиметра", - говорится в сообщении в Telegram-канале представительства.
Жилой дом в Горловке, пострадавший в результате попадания снаряда - РИА Новости, 1920, 11.08.2022
16:32Специальная военная операция на Украине
При обстреле Горловки со стороны украинских военных пострадал мирный житель
Обстрел поселка городского типа Александровка, который прилегает к Петровскому району Донецка, в представительстве зафиксировали в 15.20: по нему выпустили пять снарядов калибром 122 миллиметра.
Петровский район Донецка находится на западной окраине столицы ДНР, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район, начиная от линии соприкосновения за городом Марьинка, регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.
Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Горловка - один из крупнейших населенных пунктов ДНР, под контролем республики находится с 2014 года. До начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек. Наиболее частым обстрелам здесь подвергаются расположенные на окраинах поселок Зайцево и поселки шахт имени Гагарина и "6/7".
Разминирование в центре Донецка - РИА Новости, 1920, 11.08.2022
15:16Специальная военная операция на Украине
Украинские войска обстреляли Кировский район Донецка из РСЗО "Ураган"
 
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