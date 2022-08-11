https://ria.ru/20220811/gorlovka-1808773979.html

Украинские войска обстреляли Горловку

Украинские войска обстреляли Горловку - РИА Новости, 11.08.2022

Украинские войска обстреляли Горловку

Украинские войска дважды обстреляли Горловку за полчаса, выпустив 11 снарядов калибрами 122 и 152 миллиметра, сообщает представительство ДНР в Совместном центре РИА Новости, 11.08.2022

2022-08-11T08:59

2022-08-11T08:59

2022-08-11T08:59

специальная военная операция на украине

в мире

горловка

донецкая народная республика

украина

стирол

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ДОНЕЦК, 11 авг – РИА Новости. Украинские войска дважды обстреляли Горловку за полчаса, выпустив 11 снарядов калибрами 122 и 152 миллиметра, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня."Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 08:00 (совпадает с мск) - населенный пункт Дылеевка – населенный пункт Горловка: выпущено пять снарядов калибром 122 мм" - говорится в Telegram-канале представительства.Второй обстрел зафиксирован ведомством в 08.30, было выпущено шесть снарядов калибром 152 миллиметра со стороны украинских позиций в населенном пункте Нелеповка.Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Горловка - один из крупнейших населенных пунктов ДНР, под контролем республики находится с 2014 года. До начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек. Наиболее частым обстрелам здесь подвергаются расположенные на окраинах поселок Зайцево и поселки шахт имени Гагарина и "6/7".

https://ria.ru/20220811/donbass-1808771149.html

https://ria.ru/20220811/zaytsevo-1808768836.html

горловка

донецкая народная республика

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, горловка, донецкая народная республика, украина, стирол