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В Германии более 30 человек пострадали при аварии на американских горках
В Германии более 30 человек пострадали при аварии на американских горках - РИА Новости, 11.08.2022
В Германии более 30 человек пострадали при аварии на американских горках
По меньшей мере 34 человека пострадали в четверг в результате аварии на американских горках в парке развлечений Legoland в немецком Гюнцбурге (федеральная земля РИА Новости, 11.08.2022
2022-08-11T19:12
2022-08-11T19:12
2022-08-11T19:38
германия
в мире
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БЕРЛИН, 11 авг - РИА Новости. По меньшей мере 34 человека пострадали в четверг в результате аварии на американских горках в парке развлечений Legoland в немецком Гюнцбурге (федеральная земля Бавария), сообщила газета Augsburger Allgemeine Zeitung со ссылкой на полицию.По сообщению издания, произошло столкновение двух поездов. Отмечается, что среди пострадавших два человека получили серьезные травмы, еще 32 отделались ушибами и ссадинами.Согласно изданию, в спасательной операции задействованы три вертолета, а также около 15 машин скорой помощи. Криминальная полиция города Ной-Ульм начала расследование произошедшего.
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германия, в мире
19:12 11.08.2022 (обновлено: 19:38 11.08.2022)
В Германии более 30 человек пострадали при аварии на американских горках
В немецком Гюнцбурге 34 человека пострадали при аварии на американских горках