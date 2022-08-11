11:37 11.08.2022 (обновлено: 12:18 11.08.2022)
В Самаре разработали первый российский гиперспектрометр для кубсатов
Самарские ученые разработали первый российский гиперспектрометр для кубсатов
Самарский университет. Архивное фото
САМАРА, 11 авг - РИА Новости. Самарские ученые разработали первый отечественный гиперспектрометр для кубсатов, он пройдет испытания в космосе на борту наноспутника, выведенного на орбиту 9 августа, сообщила пресс-служба Самарского университета.
"Ученые Самарского университета им. Королева и Института систем обработки изображений (ИСОИ) РАН разработали первый отечественный гиперспектрометр для наноспутников формата CubeSat (кубсат). Компактный прибор пройдет испытания в космосе на борту наноспутника SXC3-219 ИСОИ, выведенного на орбиту 9 августа в рамках запуска с космодрома Байконур ракеты-носителя "Союз-2.1б" с разгонным блоком "Фрегат" с иранским спутником "Хайям" и 16 российскими малыми космическими аппаратами", - говорится в сообщении.
По словам профессора кафедры технической кибернетики Самарского университета, доктора физико-математических наук Романа Скиданова, ранее гиперспектрометры на отечественных космических аппаратах такого класса - наноспутниках формата кубсат 3U - не устанавливались из-за сложностей создания компактного прибора с характеристиками, необходимыми для гиперспектральной съемки из космоса.
По информации вуза, гиперспектрометр снимает в видимом и ближнем инфракрасном диапазонах. Его масса - 1,6 килограмма, размеры - 13 х 9,4 х 9,4 сантиметров, то есть, он занимает менее половины внутреннего пространства наноспутника. Данные со спутника будут поступать в Центр приема и обработки космической информации Самарского университета.
По мнению разработчиков, работа прибора на орбите должна показать возможность массовой установки в будущем подобного оборудования на аппаратах нанокласса, что позволит удешевить и сделать более доступными системы гиперспектрального зондирования Земли. На основе низкобюджетных наноспутников с компактным гиперспектрометром можно будет создавать масштабные орбитальные группировки из сотен подобных космических аппаратов, что позволит вести мониторинг Земли в режиме практически реального времени, оперативно получая гиперспектральную информацию с необходимого участка земной поверхности и не дожидаясь, когда тот или иной большой спутник ДЗЗ окажется над нужным местом. Получаемая информация будет важна для оперативного отслеживания, например, ситуации с распространением природных пожаров, паводков и в других целях.