https://ria.ru/20220811/giperspektrometr-1808816654.html

В Самаре разработали первый российский гиперспектрометр для кубсатов

В Самаре разработали первый российский гиперспектрометр для кубсатов - РИА Новости, 11.08.2022

В Самаре разработали первый российский гиперспектрометр для кубсатов

Самарские ученые разработали первый отечественный гиперспектрометр для кубсатов, он пройдет испытания в космосе на борту наноспутника, выведенного на орбиту 9... РИА Новости, 11.08.2022

2022-08-11T11:37

2022-08-11T11:37

2022-08-11T12:18

наука

самарский университет

самара

космос - риа наука

навигатор абитуриента

университетская наука

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САМАРА, 11 авг - РИА Новости. Самарские ученые разработали первый отечественный гиперспектрометр для кубсатов, он пройдет испытания в космосе на борту наноспутника, выведенного на орбиту 9 августа, сообщила пресс-служба Самарского университета."Ученые Самарского университета им. Королева и Института систем обработки изображений (ИСОИ) РАН разработали первый отечественный гиперспектрометр для наноспутников формата CubeSat (кубсат). Компактный прибор пройдет испытания в космосе на борту наноспутника SXC3-219 ИСОИ, выведенного на орбиту 9 августа в рамках запуска с космодрома Байконур ракеты-носителя "Союз-2.1б" с разгонным блоком "Фрегат" с иранским спутником "Хайям" и 16 российскими малыми космическими аппаратами", - говорится в сообщении.По словам профессора кафедры технической кибернетики Самарского университета, доктора физико-математических наук Романа Скиданова, ранее гиперспектрометры на отечественных космических аппаратах такого класса - наноспутниках формата кубсат 3U - не устанавливались из-за сложностей создания компактного прибора с характеристиками, необходимыми для гиперспектральной съемки из космоса.По информации вуза, гиперспектрометр снимает в видимом и ближнем инфракрасном диапазонах. Его масса - 1,6 килограмма, размеры - 13 х 9,4 х 9,4 сантиметров, то есть, он занимает менее половины внутреннего пространства наноспутника. Данные со спутника будут поступать в Центр приема и обработки космической информации Самарского университета.По мнению разработчиков, работа прибора на орбите должна показать возможность массовой установки в будущем подобного оборудования на аппаратах нанокласса, что позволит удешевить и сделать более доступными системы гиперспектрального зондирования Земли. На основе низкобюджетных наноспутников с компактным гиперспектрометром можно будет создавать масштабные орбитальные группировки из сотен подобных космических аппаратов, что позволит вести мониторинг Земли в режиме практически реального времени, оперативно получая гиперспектральную информацию с необходимого участка земной поверхности и не дожидаясь, когда тот или иной большой спутник ДЗЗ окажется над нужным местом. Получаемая информация будет важна для оперативного отслеживания, например, ситуации с распространением природных пожаров, паводков и в других целях.

https://ria.ru/20220810/ispytaniya-1808551319.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

самарский университет, самара, космос - риа наука, навигатор абитуриента, университетская наука