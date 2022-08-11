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В Greenpeace спрогнозировали дефицит газа в Польше в декабре - РИА Новости, 11.08.2022
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В Greenpeace спрогнозировали дефицит газа в Польше в декабре
В Greenpeace спрогнозировали дефицит газа в Польше в декабре - РИА Новости, 11.08.2022
В Greenpeace спрогнозировали дефицит газа в Польше в декабре
Польше хватит газа до декабря, а потом страна столкнется с дефицитом на уровне 40 процентов, заявил в эфире программы Onet Rano представитель Greenpeace Polska... РИА Новости, 11.08.2022
2022-08-11T19:54
2022-08-11T21:33
экономика
цены на нефть
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ВАРШАВА, 11 авг — РИА Новости. Польше хватит газа до декабря, а потом страна столкнется с дефицитом на уровне 40 процентов, заявил в эфире программы Onet Rano представитель Greenpeace Polska Марек Юзефяк.По его словам, если перед отопительным сезоном PGNiG (нефтегазовый концерн) не заключит какие-то новые контракты, то нехватку газа придется закупать на бирже."Если все придется покупать на бирже, то это будут траты на уровне более 30 миллиардов злотых (более шести миллиардов долларов). Это приведет к еще большему подорожанию газа в Польше", — сказал эксперт.Как считает Юзефяк, "правительство делает хорошую мину при плохой игре", а ситуация складывается очень напряженная. Как подчеркнул специалист, вся Европа охвачена газовым кризисом, нехватку будет сложно восполнить, так как очередь на покупку дополнительного газа очень длинная."Правительство говорит о Baltic Pipe, но не говорит о контрактах, которые подписаны. Есть задержки в эксплуатации месторождений на норвежском шельфе. И это одна из причин, по которой эта зима будет сложной в деле поставок газа", — считает представитель Greenpeace Polska.По его мнению, в сложившейся ситуации нужно не только думать о том, как пережить предстоящую зиму, но и начинать действовать, чтобы республика как можно скорее стала независимой от ископаемого топлива.Ранее Польша полностью запретила импорт угля из России. Это резко отразилось на доступности угля на рынке и на его цене. Кроме того, "Газпром" 27 апреля приостановил экспорт газа польской PGNiG.
https://ria.ru/20220810/evropa-1808742370.html
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экономика, цены на нефть, польша, европа, pgnig, газпром, россия
Экономика, Цены на нефть, Польша, Европа, PGNiG, Газпром, Россия
19:54 11.08.2022 (обновлено: 21:33 11.08.2022)
 
В Greenpeace спрогнозировали дефицит газа в Польше в декабре

Greenpeace Polska: Польша с декабря столкнется с дефицитом газа на уровне 40 процентов

© AP Photo / Czarek SokolowskiГазовая станция недалеко от Варшавы
Газовая станция недалеко от Варшавы - РИА Новости, 1920, 11.08.2022
© AP Photo / Czarek Sokolowski
Газовая станция недалеко от Варшавы. Архивное фото
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ВАРШАВА, 11 авг — РИА Новости. Польше хватит газа до декабря, а потом страна столкнется с дефицитом на уровне 40 процентов, заявил в эфире программы Onet Rano представитель Greenpeace Polska Марек Юзефяк.

"Мы несколько месяцев слышали заверения правительства, что нам хватит угля на зиму. Мы знаем, как это закончилось — аварийными закупками по всему миру и нехваткой. Так же и с газом. Правительство заверяет, что газа нам хватит на зиму. Мы решили это проверить", — сказал он.

По его словам, если перед отопительным сезоном PGNiG (нефтегазовый концерн) не заключит какие-то новые контракты, то нехватку газа придется закупать на бирже.
"Если все придется покупать на бирже, то это будут траты на уровне более 30 миллиардов злотых (более шести миллиардов долларов). Это приведет к еще большему подорожанию газа в Польше", — сказал эксперт.
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Как считает Юзефяк, "правительство делает хорошую мину при плохой игре", а ситуация складывается очень напряженная. Как подчеркнул специалист, вся Европа охвачена газовым кризисом, нехватку будет сложно восполнить, так как очередь на покупку дополнительного газа очень длинная.
"Правительство говорит о Baltic Pipe, но не говорит о контрактах, которые подписаны. Есть задержки в эксплуатации месторождений на норвежском шельфе. И это одна из причин, по которой эта зима будет сложной в деле поставок газа", — считает представитель Greenpeace Polska.
По его мнению, в сложившейся ситуации нужно не только думать о том, как пережить предстоящую зиму, но и начинать действовать, чтобы республика как можно скорее стала независимой от ископаемого топлива.
Ранее Польша полностью запретила импорт угля из России. Это резко отразилось на доступности угля на рынке и на его цене. Кроме того, "Газпром" 27 апреля приостановил экспорт газа польской PGNiG.
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