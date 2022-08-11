https://ria.ru/20220811/gaz-1809007399.html

В Greenpeace спрогнозировали дефицит газа в Польше в декабре

В Greenpeace спрогнозировали дефицит газа в Польше в декабре - РИА Новости, 11.08.2022

В Greenpeace спрогнозировали дефицит газа в Польше в декабре

Польше хватит газа до декабря, а потом страна столкнется с дефицитом на уровне 40 процентов, заявил в эфире программы Onet Rano представитель Greenpeace Polska... РИА Новости, 11.08.2022

2022-08-11T19:54

2022-08-11T19:54

2022-08-11T21:33

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ВАРШАВА, 11 авг — РИА Новости. Польше хватит газа до декабря, а потом страна столкнется с дефицитом на уровне 40 процентов, заявил в эфире программы Onet Rano представитель Greenpeace Polska Марек Юзефяк.По его словам, если перед отопительным сезоном PGNiG (нефтегазовый концерн) не заключит какие-то новые контракты, то нехватку газа придется закупать на бирже."Если все придется покупать на бирже, то это будут траты на уровне более 30 миллиардов злотых (более шести миллиардов долларов). Это приведет к еще большему подорожанию газа в Польше", — сказал эксперт.Как считает Юзефяк, "правительство делает хорошую мину при плохой игре", а ситуация складывается очень напряженная. Как подчеркнул специалист, вся Европа охвачена газовым кризисом, нехватку будет сложно восполнить, так как очередь на покупку дополнительного газа очень длинная."Правительство говорит о Baltic Pipe, но не говорит о контрактах, которые подписаны. Есть задержки в эксплуатации месторождений на норвежском шельфе. И это одна из причин, по которой эта зима будет сложной в деле поставок газа", — считает представитель Greenpeace Polska.По его мнению, в сложившейся ситуации нужно не только думать о том, как пережить предстоящую зиму, но и начинать действовать, чтобы республика как можно скорее стала независимой от ископаемого топлива.Ранее Польша полностью запретила импорт угля из России. Это резко отразилось на доступности угля на рынке и на его цене. Кроме того, "Газпром" 27 апреля приостановил экспорт газа польской PGNiG.

https://ria.ru/20220810/evropa-1808742370.html

https://ria.ru/20220811/gaz-1808867857.html

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экономика, цены на нефть, польша, европа, pgnig, газпром, россия