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Посольство России напомнило о причинах сокращения поставок газа в ЕС - РИА Новости, 11.08.2022
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Посольство России напомнило о причинах сокращения поставок газа в ЕС
Посольство России напомнило о причинах сокращения поставок газа в ЕС - РИА Новости, 11.08.2022
Посольство России напомнило о причинах сокращения поставок газа в ЕС
Сейчас поставки российского газа в Европейский союз существенно сократились, но вызвано это не действиями России, а последствиями антироссийских санкций,... РИА Новости, 11.08.2022
2022-08-11T13:45
2022-08-11T13:45
россия
германия
экономика
северный поток — 2
северный поток
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БЕРЛИН, 11 авг - РИА Новости. Сейчас поставки российского газа в Европейский союз существенно сократились, но вызвано это не действиями России, а последствиями антироссийских санкций, заявило российское посольство в Берлине."Сейчас поставки российского газа в ЕС существенно сократились, но вызвано это не действиями России, а последствиями антироссийских санкций", - говорится в сообщении диппредставительства.Посольство пояснило, что Польша остановила поставки по газопроводу "Ямал-Европа", Украина сократила транзит через свою территорию."Сертификация полностью готового к эксплуатации и прошедшего все необходимые технические проверки газопровода "Северный поток — 2" остановлена немецкой стороной по политическим мотивам", - добавили в диппредставительстве."Газопровод "Северный поток — 1" работает на 20% своей мощности потому, что из шести турбин "Сименс" (5 рабочих и одна резервная) на газоперекачивающей станции "Портовая" на данный момент функционирует только одна. Остальные либо нуждаются в плановом техобслуживании и ремонте, либо на них зафиксированы неисправности. Компании Siemens Energy ситуация хорошо известна", - отметили в посольстве."Северный поток" - основной маршрут поставок газа из России в Европу – с середины июня работает с ограничениями, а с конца июля – всего на 20% от почти 170 миллионов кубов пропускной мощности в сутки. Российская сторона неоднократно подчеркивала, что ограничение поставок обусловлено исключительно санкциями, из-за которых возникли проблемы с обслуживанием и ремонтом газоперекачивающих агрегатов Siemens. Сейчас работу магистрали обеспечивает только одна турбина.Поставка в Германию турбины для "Северного потока" не соответствует условиям контракта, России нужно подтверждение, что эта и другие турбины, которым требуется обслуживание, не подпадут под санкции, заявило российское посольство в Берлине в четверг.
https://ria.ru/20220811/evropa-1808756740.html
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россия, германия, экономика, северный поток — 2, северный поток
Россия, Германия, Экономика, Северный поток — 2, Северный поток
13:45 11.08.2022
 
Посольство России напомнило о причинах сокращения поставок газа в ЕС

Посольство России в Берлине напомнило о причинах сокращения поставок газа в Евросоюз

© AP Photo / Michael SohnГазовая электростанция Lichterfelde в Берлине
Газовая электростанция Lichterfelde в Берлине - РИА Новости, 1920, 11.08.2022
© AP Photo / Michael Sohn
Газовая электростанция Lichterfelde в Берлине. Архивное фото
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БЕРЛИН, 11 авг - РИА Новости. Сейчас поставки российского газа в Европейский союз существенно сократились, но вызвано это не действиями России, а последствиями антироссийских санкций, заявило российское посольство в Берлине.
"Сейчас поставки российского газа в ЕС существенно сократились, но вызвано это не действиями России, а последствиями антироссийских санкций", - говорится в сообщении диппредставительства.
Посольство пояснило, что Польша остановила поставки по газопроводу "Ямал-Европа", Украина сократила транзит через свою территорию.
"Сертификация полностью готового к эксплуатации и прошедшего все необходимые технические проверки газопровода "Северный поток — 2" остановлена немецкой стороной по политическим мотивам", - добавили в диппредставительстве.
Штаб-квартира ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 11.08.2022
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"Газопровод "Северный поток — 1" работает на 20% своей мощности потому, что из шести турбин "Сименс" (5 рабочих и одна резервная) на газоперекачивающей станции "Портовая" на данный момент функционирует только одна. Остальные либо нуждаются в плановом техобслуживании и ремонте, либо на них зафиксированы неисправности. Компании Siemens Energy ситуация хорошо известна", - отметили в посольстве.
"Северный поток" - основной маршрут поставок газа из России в Европу – с середины июня работает с ограничениями, а с конца июля – всего на 20% от почти 170 миллионов кубов пропускной мощности в сутки. Российская сторона неоднократно подчеркивала, что ограничение поставок обусловлено исключительно санкциями, из-за которых возникли проблемы с обслуживанием и ремонтом газоперекачивающих агрегатов Siemens. Сейчас работу магистрали обеспечивает только одна турбина.
Поставка в Германию турбины для "Северного потока" не соответствует условиям контракта, России нужно подтверждение, что эта и другие турбины, которым требуется обслуживание, не подпадут под санкции, заявило российское посольство в Берлине в четверг.
Здание Международного валютного фонда в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 11.08.2022
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Пусть платят: Европе предложили жесткое решение энергокризиса
 
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