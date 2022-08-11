https://ria.ru/20220811/gaz-1808867857.html

Посольство России напомнило о причинах сокращения поставок газа в ЕС

Посольство России напомнило о причинах сокращения поставок газа в ЕС - РИА Новости, 11.08.2022

Посольство России напомнило о причинах сокращения поставок газа в ЕС

Сейчас поставки российского газа в Европейский союз существенно сократились, но вызвано это не действиями России, а последствиями антироссийских санкций,... РИА Новости, 11.08.2022

2022-08-11T13:45

2022-08-11T13:45

2022-08-11T13:45

россия

германия

экономика

северный поток — 2

северный поток

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БЕРЛИН, 11 авг - РИА Новости. Сейчас поставки российского газа в Европейский союз существенно сократились, но вызвано это не действиями России, а последствиями антироссийских санкций, заявило российское посольство в Берлине."Сейчас поставки российского газа в ЕС существенно сократились, но вызвано это не действиями России, а последствиями антироссийских санкций", - говорится в сообщении диппредставительства.Посольство пояснило, что Польша остановила поставки по газопроводу "Ямал-Европа", Украина сократила транзит через свою территорию."Сертификация полностью готового к эксплуатации и прошедшего все необходимые технические проверки газопровода "Северный поток — 2" остановлена немецкой стороной по политическим мотивам", - добавили в диппредставительстве."Газопровод "Северный поток — 1" работает на 20% своей мощности потому, что из шести турбин "Сименс" (5 рабочих и одна резервная) на газоперекачивающей станции "Портовая" на данный момент функционирует только одна. Остальные либо нуждаются в плановом техобслуживании и ремонте, либо на них зафиксированы неисправности. Компании Siemens Energy ситуация хорошо известна", - отметили в посольстве."Северный поток" - основной маршрут поставок газа из России в Европу – с середины июня работает с ограничениями, а с конца июля – всего на 20% от почти 170 миллионов кубов пропускной мощности в сутки. Российская сторона неоднократно подчеркивала, что ограничение поставок обусловлено исключительно санкциями, из-за которых возникли проблемы с обслуживанием и ремонтом газоперекачивающих агрегатов Siemens. Сейчас работу магистрали обеспечивает только одна турбина.Поставка в Германию турбины для "Северного потока" не соответствует условиям контракта, России нужно подтверждение, что эта и другие турбины, которым требуется обслуживание, не подпадут под санкции, заявило российское посольство в Берлине в четверг.

https://ria.ru/20220811/evropa-1808756740.html

https://ria.ru/20220811/gaz-1808706685.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

россия, германия, экономика, северный поток — 2, северный поток