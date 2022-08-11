https://ria.ru/20220811/gaz-1808706685.html
Пусть платят: Европе предложили жесткое решение энергокризиса
Пусть платят: Европе предложили жесткое решение энергокризиса - РИА Новости, 11.08.2022
Пусть платят: Европе предложили жесткое решение энергокризиса
Европа реализует масштабный план сокращения зависимости от российского газа — спрос на топливо должен упасть на 15%. При этом в ЕС пытаются защитить... РИА Новости, 11.08.2022
2022-08-11T08:00
2022-08-11T08:00
2022-08-11T11:43
экономика
жозеп боррель
европа
испания
греция
евросоюз
мвф
bank of america
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МОСКВА, 11 авг — РИА Новости, Наталья Дембинская. Европа реализует масштабный план сокращения зависимости от российского газа — спрос на топливо должен упасть на 15%. При этом в ЕС пытаются защитить потребителей от взлетевших цен на энергоресурсы: регулируют тарифы, снижают налоги, предоставляют субсидии. Однако в Международном валютном фонде считают, что все это лишнее, и предлагают более радикальные меры.Решения нетГде брать газ и как его сэкономить — эти проблемы становятся все острее. Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель признал: в ЕС не могут однозначно сказать, хватит ли топлива на предстоящую зиму и способно ли население за него платить.Совет Евросоюза утвердил план борьбы с энергетическим кризисом: предполагается снизить потребление газа зимой на 15%. Цель экономии — "подготовка к возможным перебоям с поставками из России".Речь идет о добровольном сокращении расхода топлива. Как добиться желаемого, страны должны решать самостоятельно. Но предусмотрены и чрезвычайные меры: если стабильность поставок окажется под угрозой, ограничения станут обязательными.Совместные усилияЕвропейцы уже вовсю экономят. Так, в Испании перестали подсвечивать общественные здания и витрины по ночам. Кроме того, установили температурные лимиты для отопления и кондиционирования в общественных заведениях.В Греции сократили время использования уличных фонарей на десять процентов и отключили подсветку исторических памятников после трех ночи. "Потолок" на потребление электроэнергии домохозяйствами через веерные блэкауты пока рассматривают как крайнюю меру.Франция запретила светящуюся рекламу по ночам. Нарушителям грозит штраф — 1530 евро. Температура воздуха внутри помещений должна быть не выше 19 градусов зимой и не ниже 26 — летом. На подземных парковках отключают свет. В Италии тоже "борются" и с кондиционерами, и с иллюминацией, и с отоплением.В Германии отказались от подсветки зданий, приглушают фонари и сокращают время работы фонтанов. А, например, в Ганновере отключили горячую воду в административных и общественных учреждениях.Надо поддержатьВместе с тем европейские власти хотят защитить население от последствий энергокризиса.Великобритания в конце мая объявила о пакете помощи нуждающимся домохозяйствам в объеме 15 миллиардов фунтов стерлингов (18,9 миллиарда долларов). Частично его финансируют за счет 25-процентного налога, которым облагаются "непредвиденные" сверхдоходы нефтегазовых компаний. Семьи получают скидку 400 фунтов при оплате счетов за электричество, те, у кого низкий доход, — 650.Болгария направит два миллиарда левов (1,1 миллиарда долларов) на поддержку компаний и потребителей с низким доходом. Власти также пообещали скидки на оплату бензина, дизеля и других видов топлива с июля по декабрь и снижение акцизов на природный газ, электроэнергию и метан.В Дании согласовали субсидии в размере двух миллиардов датских крон (288 миллионов долларов) для 420 тысяч домохозяйств.Нидерланды урезали налоги для восьми миллионов домохозяйств. Польша объявила о снижении сборов за электроэнергию, бензин и основные продукты питания. Правительство также продлит регулирование тарифов на газ до 2027-го. Испания выделила 16 миллиардов евро в качестве прямой помощи и льготных кредитов. Цель та же — помочь компаниям и семьям выдержать заоблачные цены на энергоносители.Пора сворачиватьОднако в МВФ сочли действия европейских правительств бесполезными и заявили, что они лишь вредят и усугубляют энергетический кризис. Экономисты фонда советуют ЕС притормозить с финансовой помощью: поддерживать можно лишь совсем нуждающихся, остальным нужно принять на себя всю тяжесть повышения цен.По заявлению фонда, защита всех потребителей от роста затрат нанесет удар по европейским экономикам, многие из которых и так на грани рецессии. Кроме того, это сдержит энергетический переход к экологически чистой энергии.Недальновидный подходВ МВФ напомнили, что финансовая поддержка граждан уже стоила некоторым европейским странам порядка 1,5% ВВП в этом году, а потому жесткий ценовой контроль — подход недальновидный.В документе отметили, что правительствам "уместно" поддерживать некоторые жизнеспособные предприятия "во время кратковременного скачка цен". Например, если полностью прекратятся поставки газа из России.Германия, похоже, уже прислушалась к рекомендациям. С 1 октября в стране введут налог для всех потребителей газа. Таким образом рассчитывают помочь поставщикам, которые сталкиваются с растущими ценами на импортное топливо. Как отмечают в Минэкономики страны, сбор позволит импортерам переложить на потребителей 90 процентов издержек. Население тем временем скупает электрические обогреватели — люди боятся, что зимой отключат отопление.Как сообщил в исследовании Bank of America, c учетом того, что прокачка по "Северному потоку" сократилась до 20% от его мощности, страны ЕС могут не успеть накопить достаточных объемов газа на зиму. Вероятно, ситуация обострится и с приближением холодов Европа будет бороться за российский газ уже с Азией, что приведет к дальнейшему росту цен.
https://ria.ru/20220810/isk-1808696476.html
https://radiosputnik.ria.ru/20220726/gretsiya-1805012998.html
https://ria.ru/20220726/energokrizis-1805194261.html
https://ria.ru/20220716/ssha-1802897915.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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экономика, жозеп боррель, европа, испания, греция, евросоюз, мвф, bank of america, северный поток, санкции в отношении россии
МОСКВА, 11 авг — РИА Новости, Наталья Дембинская. Европа реализует масштабный план сокращения зависимости от российского газа — спрос на топливо должен упасть на 15%. При этом в ЕС пытаются защитить потребителей от взлетевших цен на энергоресурсы: регулируют тарифы, снижают налоги, предоставляют субсидии. Однако в Международном валютном фонде считают, что все это лишнее, и предлагают более радикальные меры.
Где брать газ и как его сэкономить — эти проблемы становятся все острее. Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель признал: в ЕС не могут однозначно сказать, хватит ли топлива на предстоящую зиму и способно ли население за него платить.
Совет Евросоюза утвердил план борьбы с энергетическим кризисом: предполагается снизить потребление газа зимой на 15%. Цель экономии — "подготовка к возможным перебоям с поставками из России".
Речь идет о добровольном сокращении расхода топлива. Как добиться желаемого, страны должны решать самостоятельно. Но предусмотрены и чрезвычайные меры: если стабильность поставок окажется под угрозой, ограничения станут обязательными.
Европейцы уже вовсю экономят. Так, в Испании перестали подсвечивать общественные здания и витрины по ночам. Кроме того, установили температурные лимиты для отопления и кондиционирования в общественных заведениях.
В Греции сократили время использования уличных фонарей на десять процентов и отключили подсветку исторических памятников после трех ночи. "Потолок" на потребление электроэнергии домохозяйствами через веерные блэкауты пока рассматривают как крайнюю меру.
Франция запретила светящуюся рекламу по ночам. Нарушителям грозит штраф — 1530 евро. Температура воздуха внутри помещений должна быть не выше 19 градусов зимой и не ниже 26 — летом. На подземных парковках отключают свет. В Италии тоже "борются" и с кондиционерами, и с иллюминацией, и с отоплением.
В Германии отказались от подсветки зданий, приглушают фонари и сокращают время работы фонтанов. А, например, в Ганновере отключили горячую воду в административных и общественных учреждениях.
Вместе с тем европейские власти хотят защитить население от последствий энергокризиса.
Великобритания в конце мая объявила о пакете помощи нуждающимся домохозяйствам в объеме 15 миллиардов фунтов стерлингов (18,9 миллиарда долларов). Частично его финансируют за счет 25-процентного налога, которым облагаются "непредвиденные" сверхдоходы нефтегазовых компаний. Семьи получают скидку 400 фунтов при оплате счетов за электричество, те, у кого низкий доход, — 650.
Болгария направит два миллиарда левов (1,1 миллиарда долларов) на поддержку компаний и потребителей с низким доходом. Власти также пообещали скидки на оплату бензина, дизеля и других видов топлива с июля по декабрь и снижение акцизов на природный газ, электроэнергию и метан.
В Дании согласовали субсидии в размере двух миллиардов датских крон (288 миллионов долларов) для 420 тысяч домохозяйств.
Греция направила около 2,5 миллиарда евро на субсидии на электроэнергию и газ. Еще более миллиарда потратят на топливные скидки для семей с низкими доходами. Чтобы компенсировать цены на электроэнергию, газ и бензин, Италия заложила в бюджет почти 30 миллиардов евро. Из них примерно 11 получат за счет налога со сверхприбылей энергокомпаний, выигравших от роста цен на углеводороды.
Нидерланды урезали налоги для восьми миллионов домохозяйств. Польша объявила о снижении сборов за электроэнергию, бензин и основные продукты питания. Правительство также продлит регулирование тарифов на газ до 2027-го. Испания выделила 16 миллиардов евро в качестве прямой помощи и льготных кредитов. Цель та же — помочь компаниям и семьям выдержать заоблачные цены на энергоносители.
Однако в МВФ сочли действия европейских правительств бесполезными и заявили, что они лишь вредят и усугубляют энергетический кризис. Экономисты фонда советуют ЕС притормозить с финансовой помощью: поддерживать можно лишь совсем нуждающихся, остальным нужно принять на себя всю тяжесть повышения цен.
По заявлению фонда, защита всех потребителей от роста затрат нанесет удар по европейским экономикам, многие из которых и так на грани рецессии. Кроме того, это сдержит энергетический переход к экологически чистой энергии.
"Правительства не могут предотвратить потерю реального национального дохода в результате ухудшения условий торговли. Они должны позволить полностью переложить увеличение стоимости топлива на конечных пользователей, чтобы стимулировать энергосбережение и отказ от ископаемых видов топлива", — говорится в сообщении европейского подразделения МВФ.
В МВФ напомнили, что финансовая поддержка граждан уже стоила некоторым европейским странам порядка 1,5% ВВП в этом году, а потому жесткий ценовой контроль — подход недальновидный.
"Подавляя перенос (энергетических проблем) на розничные цены, в ЕС сдерживают необходимую адаптацию экономики к энергетическому шоку. Тем самым лишают домохозяйства и предприятия стимула к экономии энергии и энергоэффективности. Все это лишь усиливает глобальный спрос на электроэнергию и толкает цены еще выше", — сказано в отчете МВФ.
В документе отметили, что правительствам "уместно" поддерживать некоторые жизнеспособные предприятия "во время кратковременного скачка цен". Например, если полностью прекратятся поставки газа из России.
Германия, похоже, уже прислушалась к рекомендациям. С 1 октября в стране введут налог для всех потребителей газа. Таким образом рассчитывают помочь поставщикам, которые сталкиваются с растущими ценами на импортное топливо. Как отмечают в Минэкономики страны, сбор позволит импортерам переложить на потребителей 90 процентов издержек. Население тем временем скупает электрические обогреватели — люди боятся, что зимой отключат отопление.
Свои рекомендации базирующийся в Вашингтоне институт озвучил как раз в то время, когда стало ясно: рассчитывать на американский СПГ Европе, похоже, не стоит. Импорт из США резко упал из-за аварии на заводе по сжижению газа в техасском Фрипорте. Поэтому аналитики ждут сокращения поставок в ЕС из-за океана во втором полугодии 2022-го. Между тем времени, чтобы заполнить хранилища к зиме, практически не остается.
Как сообщил в исследовании Bank of America, c учетом того, что прокачка по "Северному потоку" сократилась до 20% от его мощности, страны ЕС могут не успеть накопить достаточных объемов газа на зиму. Вероятно, ситуация обострится и с приближением холодов Европа будет бороться за российский газ уже с Азией, что приведет к дальнейшему росту цен.