https://ria.ru/20220811/gaz-1808706685.html

Пусть платят: Европе предложили жесткое решение энергокризиса

Пусть платят: Европе предложили жесткое решение энергокризиса - РИА Новости, 11.08.2022

Пусть платят: Европе предложили жесткое решение энергокризиса

Европа реализует масштабный план сокращения зависимости от российского газа — спрос на топливо должен упасть на 15%. При этом в ЕС пытаются защитить... РИА Новости, 11.08.2022

2022-08-11T08:00

2022-08-11T08:00

2022-08-11T11:43

экономика

жозеп боррель

европа

испания

греция

евросоюз

мвф

bank of america

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МОСКВА, 11 авг — РИА Новости, Наталья Дембинская. Европа реализует масштабный план сокращения зависимости от российского газа — спрос на топливо должен упасть на 15%. При этом в ЕС пытаются защитить потребителей от взлетевших цен на энергоресурсы: регулируют тарифы, снижают налоги, предоставляют субсидии. Однако в Международном валютном фонде считают, что все это лишнее, и предлагают более радикальные меры.Решения нетГде брать газ и как его сэкономить — эти проблемы становятся все острее. Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель признал: в ЕС не могут однозначно сказать, хватит ли топлива на предстоящую зиму и способно ли население за него платить.Совет Евросоюза утвердил план борьбы с энергетическим кризисом: предполагается снизить потребление газа зимой на 15%. Цель экономии — "подготовка к возможным перебоям с поставками из России".Речь идет о добровольном сокращении расхода топлива. Как добиться желаемого, страны должны решать самостоятельно. Но предусмотрены и чрезвычайные меры: если стабильность поставок окажется под угрозой, ограничения станут обязательными.Совместные усилияЕвропейцы уже вовсю экономят. Так, в Испании перестали подсвечивать общественные здания и витрины по ночам. Кроме того, установили температурные лимиты для отопления и кондиционирования в общественных заведениях.В Греции сократили время использования уличных фонарей на десять процентов и отключили подсветку исторических памятников после трех ночи. "Потолок" на потребление электроэнергии домохозяйствами через веерные блэкауты пока рассматривают как крайнюю меру.Франция запретила светящуюся рекламу по ночам. Нарушителям грозит штраф — 1530 евро. Температура воздуха внутри помещений должна быть не выше 19 градусов зимой и не ниже 26 — летом. На подземных парковках отключают свет. В Италии тоже "борются" и с кондиционерами, и с иллюминацией, и с отоплением.В Германии отказались от подсветки зданий, приглушают фонари и сокращают время работы фонтанов. А, например, в Ганновере отключили горячую воду в административных и общественных учреждениях.Надо поддержатьВместе с тем европейские власти хотят защитить население от последствий энергокризиса.Великобритания в конце мая объявила о пакете помощи нуждающимся домохозяйствам в объеме 15 миллиардов фунтов стерлингов (18,9 миллиарда долларов). Частично его финансируют за счет 25-процентного налога, которым облагаются "непредвиденные" сверхдоходы нефтегазовых компаний. Семьи получают скидку 400 фунтов при оплате счетов за электричество, те, у кого низкий доход, — 650.Болгария направит два миллиарда левов (1,1 миллиарда долларов) на поддержку компаний и потребителей с низким доходом. Власти также пообещали скидки на оплату бензина, дизеля и других видов топлива с июля по декабрь и снижение акцизов на природный газ, электроэнергию и метан.В Дании согласовали субсидии в размере двух миллиардов датских крон (288 миллионов долларов) для 420 тысяч домохозяйств.Нидерланды урезали налоги для восьми миллионов домохозяйств. Польша объявила о снижении сборов за электроэнергию, бензин и основные продукты питания. Правительство также продлит регулирование тарифов на газ до 2027-го. Испания выделила 16 миллиардов евро в качестве прямой помощи и льготных кредитов. Цель та же — помочь компаниям и семьям выдержать заоблачные цены на энергоносители.Пора сворачиватьОднако в МВФ сочли действия европейских правительств бесполезными и заявили, что они лишь вредят и усугубляют энергетический кризис. Экономисты фонда советуют ЕС притормозить с финансовой помощью: поддерживать можно лишь совсем нуждающихся, остальным нужно принять на себя всю тяжесть повышения цен.По заявлению фонда, защита всех потребителей от роста затрат нанесет удар по европейским экономикам, многие из которых и так на грани рецессии. Кроме того, это сдержит энергетический переход к экологически чистой энергии.Недальновидный подходВ МВФ напомнили, что финансовая поддержка граждан уже стоила некоторым европейским странам порядка 1,5% ВВП в этом году, а потому жесткий ценовой контроль — подход недальновидный.В документе отметили, что правительствам "уместно" поддерживать некоторые жизнеспособные предприятия "во время кратковременного скачка цен". Например, если полностью прекратятся поставки газа из России.Германия, похоже, уже прислушалась к рекомендациям. С 1 октября в стране введут налог для всех потребителей газа. Таким образом рассчитывают помочь поставщикам, которые сталкиваются с растущими ценами на импортное топливо. Как отмечают в Минэкономики страны, сбор позволит импортерам переложить на потребителей 90 процентов издержек. Население тем временем скупает электрические обогреватели — люди боятся, что зимой отключат отопление.Как сообщил в исследовании Bank of America, c учетом того, что прокачка по "Северному потоку" сократилась до 20% от его мощности, страны ЕС могут не успеть накопить достаточных объемов газа на зиму. Вероятно, ситуация обострится и с приближением холодов Европа будет бороться за российский газ уже с Азией, что приведет к дальнейшему росту цен.

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https://radiosputnik.ria.ru/20220726/gretsiya-1805012998.html

https://ria.ru/20220726/energokrizis-1805194261.html

https://ria.ru/20220716/ssha-1802897915.html

https://ria.ru/20220422/gaz-1785017666.html

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Наталья Дембинская

Наталья Дембинская

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Дембинская

экономика, жозеп боррель, европа, испания, греция, евросоюз, мвф, bank of america, северный поток, санкции в отношении россии