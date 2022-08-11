https://ria.ru/20220811/gagauziya-1808894889.html

В Гагаузии раскритиковали план Кишинева по предотвращению энергокризиса

В Гагаузии раскритиковали план Кишинева по предотвращению энергокризиса - РИА Новости, 11.08.2022

В Гагаузии раскритиковали план Кишинева по предотвращению энергокризиса

Глава Гагаузской автономии Молдавии Ирина Влах раскритиковала план центральных властей по предотвращению и смягчению последствий энергетического кризиса в... РИА Новости, 11.08.2022

2022-08-11T15:09

2022-08-11T15:09

2022-08-11T15:09

в мире

молдавия

гагаузия

россия

таможенный союз

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КИШИНЕВ, 11 авг – РИА Новости. Глава Гагаузской автономии Молдавии Ирина Влах раскритиковала план центральных властей по предотвращению и смягчению последствий энергетического кризиса в случае ограничения подачи природного газа.Молдавия переживает энергетический кризис из-за роста цен на энергоресурсы. Ранее вице-премьер Андрей Спыну заявил, что власти намерены сократить потребление газа в зимнее время минимум на 15%. Власти разработали и вынесли на обсуждение план, который включает в себя отключение уличного освещения, снижение температуры центрального отопления, перевод школьников и студентов на дистанционное обучение."После внимательного изучения этого документа у меня сложилось впечатление, что его авторы крайне далеки от понимания реалий нашей страны и хотят заранее переложить с себя ответственность в случае возможных чрезвычайных ситуаций", - написала Влах в четверг на своей странице в социальных сетях.Она отметила, что документ требует глубокой проработки со стороны профильных ведомств. По ее словам, каждая семья в автономии, и в республике в целом, с тревогой ждет зиму. Глава Гагаузии считает, что властям следует отказаться от идеи перехода школ на онлайн-обучение.Глава Гагаузии также отметила, что один из спорных пунктов проекта – это мероприятия по массовой вырубке древесины, не входящей в лесной фонд. Влах пояснила, что для автономии это может обернуться катастрофой.Гагаузия - автономное территориальное образование на юге Молдавии. В феврале 2014 года в автономии прошел референдум по вопросу определения вектора внешней политики страны. Более 98% его участников высказались за интеграцию Молдавии в Таможенный союз - торгово-экономическое объединение, в которое на тот момент входили Россия, Белоруссия и Казахстан.

https://ria.ru/20220805/gagauziya-1807446973.html

https://ria.ru/20220721/gaz-1804068362.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, молдавия, гагаузия, россия, таможенный союз