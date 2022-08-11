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В Гагаузии раскритиковали план Кишинева по предотвращению энергокризиса - РИА Новости, 11.08.2022
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В Гагаузии раскритиковали план Кишинева по предотвращению энергокризиса
В Гагаузии раскритиковали план Кишинева по предотвращению энергокризиса - РИА Новости, 11.08.2022
В Гагаузии раскритиковали план Кишинева по предотвращению энергокризиса
Глава Гагаузской автономии Молдавии Ирина Влах раскритиковала план центральных властей по предотвращению и смягчению последствий энергетического кризиса в... РИА Новости, 11.08.2022
2022-08-11T15:09
2022-08-11T15:09
в мире
молдавия
гагаузия
россия
таможенный союз
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КИШИНЕВ, 11 авг – РИА Новости. Глава Гагаузской автономии Молдавии Ирина Влах раскритиковала план центральных властей по предотвращению и смягчению последствий энергетического кризиса в случае ограничения подачи природного газа.Молдавия переживает энергетический кризис из-за роста цен на энергоресурсы. Ранее вице-премьер Андрей Спыну заявил, что власти намерены сократить потребление газа в зимнее время минимум на 15%. Власти разработали и вынесли на обсуждение план, который включает в себя отключение уличного освещения, снижение температуры центрального отопления, перевод школьников и студентов на дистанционное обучение."После внимательного изучения этого документа у меня сложилось впечатление, что его авторы крайне далеки от понимания реалий нашей страны и хотят заранее переложить с себя ответственность в случае возможных чрезвычайных ситуаций", - написала Влах в четверг на своей странице в социальных сетях.Она отметила, что документ требует глубокой проработки со стороны профильных ведомств. По ее словам, каждая семья в автономии, и в республике в целом, с тревогой ждет зиму. Глава Гагаузии считает, что властям следует отказаться от идеи перехода школ на онлайн-обучение.Глава Гагаузии также отметила, что один из спорных пунктов проекта – это мероприятия по массовой вырубке древесины, не входящей в лесной фонд. Влах пояснила, что для автономии это может обернуться катастрофой.Гагаузия - автономное территориальное образование на юге Молдавии. В феврале 2014 года в автономии прошел референдум по вопросу определения вектора внешней политики страны. Более 98% его участников высказались за интеграцию Молдавии в Таможенный союз - торгово-экономическое объединение, в которое на тот момент входили Россия, Белоруссия и Казахстан.
https://ria.ru/20220805/gagauziya-1807446973.html
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в мире, молдавия, гагаузия, россия, таможенный союз
В мире, Молдавия, Гагаузия, Россия, Таможенный союз
15:09 11.08.2022
 
В Гагаузии раскритиковали план Кишинева по предотвращению энергокризиса

Глава Гагаузии Влах раскритиковала план Кишинева по смягчению последствий энергокризиса

© Фото : официальный сайт Ирины ВлахГлава Гагаузии Ирина Влах
Глава Гагаузии Ирина Влах - РИА Новости, 1920, 11.08.2022
© Фото : официальный сайт Ирины Влах
Глава Гагаузии Ирина Влах. Архивное фото
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КИШИНЕВ, 11 авг – РИА Новости. Глава Гагаузской автономии Молдавии Ирина Влах раскритиковала план центральных властей по предотвращению и смягчению последствий энергетического кризиса в случае ограничения подачи природного газа.
Молдавия переживает энергетический кризис из-за роста цен на энергоресурсы. Ранее вице-премьер Андрей Спыну заявил, что власти намерены сократить потребление газа в зимнее время минимум на 15%. Власти разработали и вынесли на обсуждение план, который включает в себя отключение уличного освещения, снижение температуры центрального отопления, перевод школьников и студентов на дистанционное обучение.
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"После внимательного изучения этого документа у меня сложилось впечатление, что его авторы крайне далеки от понимания реалий нашей страны и хотят заранее переложить с себя ответственность в случае возможных чрезвычайных ситуаций", - написала Влах в четверг на своей странице в социальных сетях.
Она отметила, что документ требует глубокой проработки со стороны профильных ведомств. По ее словам, каждая семья в автономии, и в республике в целом, с тревогой ждет зиму. Глава Гагаузии считает, что властям следует отказаться от идеи перехода школ на онлайн-обучение.
"Возвращаясь к онлайну, мы гарантированно столкнемся с резким падением качества знаний и в перспективе вырастим поколение, которое не научили учиться. Считаю, что гораздо более эффективной мерой стало бы изменение учебного графика - переход на шестидневную учебу и перевод каникул на зимний период. По подсчетам наших специалистов, в этом случае ученики могли бы уйти на каникулы в период с 22 декабря по 27 февраля – то есть в самый холодный и энергетически затратный для школ период", - пояснила Влах.
Глава Гагаузии также отметила, что один из спорных пунктов проекта – это мероприятия по массовой вырубке древесины, не входящей в лесной фонд. Влах пояснила, что для автономии это может обернуться катастрофой.
"В Молдавии лесные насаждения занимают менее 15% территории страны, а в Гагаузии этот показатель в два раза ниже. Во многом из-за массового сокращения лесных насаждений и лесополос наша страна каждые два-три года сталкивается с засухой, в экосистеме накапливаются необратимые изменения, ухудшается состояние атмосферы, почв и подземных вод… Считаю неправильным решать сегодняшние проблемы за счет здоровья и благосостояния будущих поколений", - подчеркнула глава региона.
Гагаузия - автономное территориальное образование на юге Молдавии. В феврале 2014 года в автономии прошел референдум по вопросу определения вектора внешней политики страны. Более 98% его участников высказались за интеграцию Молдавии в Таможенный союз - торгово-экономическое объединение, в которое на тот момент входили Россия, Белоруссия и Казахстан.
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