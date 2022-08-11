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Форум регионов о развитии туризма пройдет в Москве

Форум регионов о развитии туризма пройдет в Москве - РИА Новости, 11.08.2022

Форум регионов о развитии туризма пройдет в Москве

В Москве 17-20 октября 2022 года состоится 2-й Форум регионов России "Развитие туристской инфраструктуры". РИА Новости, 11.08.2022

2022-08-11T14:04

2022-08-11T14:04

2022-08-11T15:07

пресс-релизы

новости - туризм

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МОСКВА, 11 авг - Пресс-служба ООО "ПИР ЭКСПО". В Москве 17-20 октября 2022 года состоится 2-й Форум регионов России "Развитие туристской инфраструктуры".Форум проводится при поддержке Минстроя России, Минвостокразвития России, Минприроды России, Минсельхоза России, Федерального агентства по развитию туризма, АО "Корпорация Туризм.РФ", АО "Корпорация по развитию Дальнего Востока и Арктики", РСПП, "Деловой России", Агентства стратегических инициатив, под патронажем Торгово-промышленной палаты РФ.Организатор Форума: компания "ПИР Экспо".Место проведения: МВЦ "Крокус Экспо" (павильон 3, зал 15).Главная тема Форума: "Новые вызовы – новые возможности".На мероприятии обсудят ключевые аспекты выполнения положений федерального проекта по развитию туристической инфраструктуры в новых условиях, а также роль субъектов Российской Федерации в реализации государственной политики в области туризма.Среди главных тем деловой программы Форума вопросы, посвященные формированию новой инвестиционной политики в туризме в условиях глобальной и внутренней трансформации, совершенствование отраслевого законодательства и нормативно-правовой базы, регулирование земельных отношений, обеспечение транспортной доступности туристических локаций в регионах, перспективы развития международного сотрудничества и привлечения зарубежных инвестиций в туристические проекты на территории Российской Федерации, вопросы кадровой политики и другие темы.Также эксперты обсудят ход реализации текущих проектов по развитию туристической инфраструктуры, в том числе доступность федеральных и региональных мер поддержки гостиничного и туристического бизнеса в текущих условиях, механизмы замещения импортной продукции. Также будут рассмотрены особенности реализации инвестиционных проектов для приоритетных видов туризма: экологического, горнолыжного, пляжного, загородного, сельского, детского.В рамках тематического трека "Академия инвесторов" состоится серия мастер-классов, где опытные эксперты из числа отельеров, рестораторов, владельцев туристического бизнеса, консультанты международного класса дадут конкретные рекомендации относительно того, как избежать ошибок при инвестировании в объекты индустрии гостеприимства и сделать свой проект успешным.К участию приглашены главные действующие лица нацпроекта "Туризм и индустрия гостеприимства": руководители отраслевых комитетов и ведомств законодательной и исполнительной ветвей власти, главы субъектов Российской Федерации, руководители системообразующих компаний, участвующих в реализации туристических проектов, первые лица ключевых отраслевых объединений, девелоперы, инвесторы, ведущие эксперты в области консалтинга и управления объектами туристической инфраструктуры.Форум пройдет в рамках 25-й международной выставки индустрии гостеприимства "ПИР Экспо" – крупнейшего в России профессионального мероприятия для специалистов индустрии HoReCa.Подробная информация и программа форума.Партнерский материал. Медиагруппа "Россия сегодня" не несет ответственности за содержание материала. Товары и услуги подлежат обязательной сертификации.Заявка на размещение пресс-релиза.

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2022

Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

пресс-релизы, новости - туризм