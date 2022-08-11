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Посольство в Исландии потребовало извинений за оскорбление флага России

Посольство в Исландии потребовало извинений за оскорбление флага России - РИА Новости, 11.08.2022

Посольство в Исландии потребовало извинений за оскорбление флага России

Посольство России в Рейкьявике потребовало извинений от исландской газеты "Фреттабладид" за оскорбление российского флага в одной из публикаций, напомнив, что в РИА Новости, 11.08.2022

2022-08-11T00:01

2022-08-11T00:01

2022-08-11T07:39

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исландия

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МОСКВА, 11 авг – РИА Новости. Посольство России в Рейкьявике потребовало извинений от исландской газеты "Фреттабладид" за оскорбление российского флага в одной из публикаций, напомнив, что в стране действует уголовная ответственность за оскорбление иностранных государственных символов.В своем Telegram-канале дипломаты заявили, что "обратили внимание на интервью В.Гуннарссона с фотографией, на которой некто попирает ногами государственный флаг Российской Федерации, и с подписью о якобы "новом применении российского флага" украинцами".Дипломаты напомнили руководству газеты "Фреттабладид" о статье 95 Уголовного кодекса Исландии, согласно которой за публичное оскорбление иностранных государственных символов предусмотрено наказание вплоть до лишения свободы.В посольстве отметили, что ждут от редакции "Фреттабладид" официальных извинений за "публикацию материалов, оскорбляющих государственный символ Российской Федерации".

https://ria.ru/20220708/flag-1801136973.html

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в мире, исландия, россия