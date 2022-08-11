https://ria.ru/20220811/flag-1808753632.html
Посольство в Исландии потребовало извинений за оскорбление флага России
Посольство в Исландии потребовало извинений за оскорбление флага России - РИА Новости, 11.08.2022
Посольство в Исландии потребовало извинений за оскорбление флага России
Посольство России в Рейкьявике потребовало извинений от исландской газеты "Фреттабладид" за оскорбление российского флага в одной из публикаций, напомнив, что в РИА Новости, 11.08.2022
2022-08-11T00:01
2022-08-11T00:01
2022-08-11T07:39
в мире
исландия
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/03/0c/1600927038_0:272:2048:1424_1920x0_80_0_0_bf47d9fae592ea90cd93300d0173f134.jpg
МОСКВА, 11 авг – РИА Новости. Посольство России в Рейкьявике потребовало извинений от исландской газеты "Фреттабладид" за оскорбление российского флага в одной из публикаций, напомнив, что в стране действует уголовная ответственность за оскорбление иностранных государственных символов.В своем Telegram-канале дипломаты заявили, что "обратили внимание на интервью В.Гуннарссона с фотографией, на которой некто попирает ногами государственный флаг Российской Федерации, и с подписью о якобы "новом применении российского флага" украинцами".Дипломаты напомнили руководству газеты "Фреттабладид" о статье 95 Уголовного кодекса Исландии, согласно которой за публичное оскорбление иностранных государственных символов предусмотрено наказание вплоть до лишения свободы.В посольстве отметили, что ждут от редакции "Фреттабладид" официальных извинений за "публикацию материалов, оскорбляющих государственный символ Российской Федерации".
https://ria.ru/20220708/flag-1801136973.html
исландия
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/03/0c/1600927038_0:0:2048:1536_1920x0_80_0_0_2ede498561dfae79015dd8282f753c20.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, исландия, россия
00:01 11.08.2022 (обновлено: 07:39 11.08.2022)
Посольство в Исландии потребовало извинений за оскорбление флага России
Посольство в Исландии потребовало извинений от СМИ за оскорбление российского флага
МОСКВА, 11 авг – РИА Новости.
Посольство России в Рейкьявике потребовало
извинений от исландской газеты "Фреттабладид" за оскорбление российского флага в одной из публикаций, напомнив, что в стране действует уголовная ответственность за оскорбление иностранных государственных символов.
В своем Telegram-канале дипломаты заявили, что "обратили внимание на интервью В.Гуннарссона с фотографией, на которой некто попирает ногами государственный флаг Российской Федерации, и с подписью о якобы "новом применении российского флага" украинцами".
"Рассматриваем сам факт публикации такой фотографии в центральном печатном издании Исландии как проявление неприкрытого неуважения к Российской Федерации и ее государственной символике", - отметили в посольстве.
Дипломаты напомнили руководству газеты "Фреттабладид" о статье 95 Уголовного кодекса Исландии, согласно которой за публичное оскорбление иностранных государственных символов предусмотрено наказание вплоть до лишения свободы.
В посольстве отметили, что ждут от редакции "Фреттабладид" официальных извинений за "публикацию материалов, оскорбляющих государственный символ Российской Федерации".