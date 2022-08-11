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В Финляндии призвали остановить проект ВСМ в направлении России - РИА Новости, 11.08.2022
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В Финляндии призвали остановить проект ВСМ в направлении России
В Финляндии призвали остановить проект ВСМ в направлении России - РИА Новости, 11.08.2022
В Финляндии призвали остановить проект ВСМ в направлении России
Министр внешней торговли и развития Финляндии Вилле Скиннари предложил правительству остановить проект строительства высокоскоростной железнодорожной магистрали РИА Новости, 11.08.2022
2022-08-11T20:59
2022-08-11T23:26
экономика
технологии
финляндия
хельсинки
санкт-петербург
россия
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ХЕЛЬСИНКИ, 11 авг — РИА Новости. Министр внешней торговли и развития Финляндии Вилле Скиннари предложил правительству остановить проект строительства высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) на российском направлении из-за спецоперации на Украине.Проект под названием Itärata (Восточная железная дорога) предполагает строительство ВСМ для улучшения сообщения между Хельсинки и Коуволой через такие города столичного региона, как Сипоо и Порвоо, с последующим продлением до границы Российской Федерации, а при участии российской стороны на своей территории — создание ВСМ до Петербурга и Москвы.Он считает, что средства, предназначенные для Itärata, нужно перенаправить на строительство железнодорожного сообщения на других направлениях.Комментариев от министра транспорта и связи Финляндии Тимо Харакка пока не поступало.Финансовые обязательства государства на начальном этапе составили максимум 51 процент от общей суммы. Стоимость проекта — около 79 миллионов евро без учета НДС, срок его завершения не назывался.
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экономика, технологии, финляндия, хельсинки, санкт-петербург, россия
Экономика, Технологии, Финляндия, Хельсинки, Санкт-Петербург, Россия
20:59 11.08.2022 (обновлено: 23:26 11.08.2022)
 
В Финляндии призвали остановить проект ВСМ в направлении России

Министр торговли Финляндии Скиннари призвал остановить проект ВСМ в направлении России

CC BY 2.0 / Phil Richards / KarjaaЖелезнодорожная станция в Финляндии
Железнодорожная станция в Финляндии - РИА Новости, 1920, 11.08.2022
CC BY 2.0 / Phil Richards / Karjaa
Железнодорожная станция в Финляндии. Архивное фото
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ХЕЛЬСИНКИ, 11 авг — РИА Новости. Министр внешней торговли и развития Финляндии Вилле Скиннари предложил правительству остановить проект строительства высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) на российском направлении из-за спецоперации на Украине.
Проект под названием Itärata (Восточная железная дорога) предполагает строительство ВСМ для улучшения сообщения между Хельсинки и Коуволой через такие города столичного региона, как Сипоо и Порвоо, с последующим продлением до границы Российской Федерации, а при участии российской стороны на своей территории — создание ВСМ до Петербурга и Москвы.

"Совершенно очевидно, что проект Itärata и деятельность его проектной компании должны быть приостановлены", — заявил Скиннари в интервью общественной телерадиовещательной корпорации YLE.

Он считает, что средства, предназначенные для Itärata, нужно перенаправить на строительство железнодорожного сообщения на других направлениях.
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