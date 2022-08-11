20:59 11.08.2022 (обновлено: 23:26 11.08.2022)
В Финляндии призвали остановить проект ВСМ в направлении России
Министр торговли Финляндии Скиннари призвал остановить проект ВСМ в направлении России
Железнодорожная станция в Финляндии. Архивное фото
ХЕЛЬСИНКИ, 11 авг — РИА Новости. Министр внешней торговли и развития Финляндии Вилле Скиннари предложил правительству остановить проект строительства высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) на российском направлении из-за спецоперации на Украине.
Проект под названием Itärata (Восточная железная дорога) предполагает строительство ВСМ для улучшения сообщения между Хельсинки и Коуволой через такие города столичного региона, как Сипоо и Порвоо, с последующим продлением до границы Российской Федерации, а при участии российской стороны на своей территории — создание ВСМ до Петербурга и Москвы.
"Совершенно очевидно, что проект Itärata и деятельность его проектной компании должны быть приостановлены", — заявил Скиннари в интервью общественной телерадиовещательной корпорации YLE.
Он считает, что средства, предназначенные для Itärata, нужно перенаправить на строительство железнодорожного сообщения на других направлениях.
Комментариев от министра транспорта и связи Финляндии Тимо Харакка пока не поступало.
Финансовые обязательства государства на начальном этапе составили максимум 51 процент от общей суммы. Стоимость проекта — около 79 миллионов евро без учета НДС, срок его завершения не назывался.