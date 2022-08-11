https://ria.ru/20220811/finlyandiya-1809018266.html

В Финляндии призвали остановить проект ВСМ в направлении России

В Финляндии призвали остановить проект ВСМ в направлении России - РИА Новости, 11.08.2022

В Финляндии призвали остановить проект ВСМ в направлении России

Министр внешней торговли и развития Финляндии Вилле Скиннари предложил правительству остановить проект строительства высокоскоростной железнодорожной магистрали РИА Новости, 11.08.2022

2022-08-11T20:59

2022-08-11T20:59

2022-08-11T23:26

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технологии

финляндия

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ХЕЛЬСИНКИ, 11 авг — РИА Новости. Министр внешней торговли и развития Финляндии Вилле Скиннари предложил правительству остановить проект строительства высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) на российском направлении из-за спецоперации на Украине.Проект под названием Itärata (Восточная железная дорога) предполагает строительство ВСМ для улучшения сообщения между Хельсинки и Коуволой через такие города столичного региона, как Сипоо и Порвоо, с последующим продлением до границы Российской Федерации, а при участии российской стороны на своей территории — создание ВСМ до Петербурга и Москвы.Он считает, что средства, предназначенные для Itärata, нужно перенаправить на строительство железнодорожного сообщения на других направлениях.Комментариев от министра транспорта и связи Финляндии Тимо Харакка пока не поступало.Финансовые обязательства государства на начальном этапе составили максимум 51 процент от общей суммы. Стоимость проекта — около 79 миллионов евро без учета НДС, срок его завершения не назывался.

https://ria.ru/20220811/khalonen-1808802029.html

https://ria.ru/20220808/finlyandiya-1808102365.html

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

экономика, технологии, финляндия, хельсинки, санкт-петербург, россия