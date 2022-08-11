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В Самаре пройдет фестиваль набережных "ВолгаФест" с 23 по 28 августа

В Самаре пройдет фестиваль набережных "ВолгаФест" с 23 по 28 августа - РИА Новости, 11.08.2022

В Самаре пройдет фестиваль набережных "ВолгаФест" с 23 по 28 августа

Ежегодный фестиваль набережных "ВолгаФест" пройдет в Самаре в 2022 году с 23 по 28 августа, сообщает пресс-служба правительства региона. РИА Новости, 11.08.2022

2022-08-11T15:04

2022-08-11T15:04

2022-08-11T15:20

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ижевск

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САМАРА, 11 авг — РИА Новости. Ежегодный фестиваль набережных "ВолгаФест" пройдет в Самаре в 2022 году с 23 по 28 августа, сообщает пресс-служба правительства региона."В этом году "ВолгаФест 2022" пройдет на первой очереди набережной с 23 по 28 августа", - говорится в сообщении.По информации пресс-службы, ежегодный мультиформатный фестиваль на открытом воздухе проходит на набережной реки Волги в Самаре с 2016 года. "За эти годы он смог завоевать репутацию главного летнего мероприятия и приобрел статус межрегионального, став не только визитной карточкой Самарской области, но и заметным культурным событием в жизни всей России", - сказано в релизе.Отмечается, что самарская набережная на шесть дней превратится в единое арт-пространство. "Тема года – "Детство". На фестивале будут происходить настоящие чудеса. Взрослые смогут снова почувствовать себя детьми, а дети – пережить яркие моменты, и, возможно, немного повзрослеть. "ВолгаФест 2022", как говорят сами организаторы, не для детей, а про детей – посвящение радости, беззаботной жизни и, конечно же, волшебству", - говорится в сообщении.В этом году на пляже первой очереди набережной Самары будет возведен Фестивальный городок с собственной инфраструктурой и амфитеатром. Гости фестиваля смогут увидеть специально созданный к событию спектакль "Сказка о потерянном голосе", услышать много музыки, стать свидетелем хореографического таинства на песке. Желающие смогут отведать волжскую кухню, приобрести сувениры от локальных брендов и дизайнеров.Кроме того, гости смогут помузицировать в волшебном лесу в рамках музыкальной программы "Дом Устинова" – погрузиться в пространство импровизации в ностальгическом домике на дереве вместе с Дмитрием Устиновым, композитором, ди-джеем, идеологом музпрограммы фестиваля Пикник "Афиши".На пляже появится интерактивный лес-лабиринт от московского архитектурного бюро "Дружба" – игровое пространство для всей семьи, а художники из Ижевска возведут гигантскую скульптуру Алангасара – героя уральского эпоса, окруженного фонтанами и волшебными зверями. Еще посетителей ждет дремучий лес с кроватями и зеркальными ловушками от самарского бюро Pogodin Rogov Group.По данным пресс-службы, одной из уникальных площадок "ВолгаФеста" станет археологическая, где каждому желающему представится возможность прикоснуться к тайнам древности и откопать 10-метрового "Волгозавра". Помимо шоу и развлекательных мероприятий, "ВолгаФест" предлагает обширную образовательную программу. Также взрослые и дети смогут посетить музейные площадки.Организатором фестиваля "ВолгаФест", который в 2022 году проходит в рамках года культурного наследия народов России, выступает правительство Самарской области.

https://ria.ru/20220810/festival-1808528250.html

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самара, самарская область, ижевск, дмитрий устинов, новости - туризм