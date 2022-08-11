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В Москве открылся этнический фестиваль "День Индии" - РИА Новости, 11.08.2022
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Туризм
https://ria.ru/20220811/festival-1808774623.html
В Москве открылся этнический фестиваль "День Индии"
В Москве открылся этнический фестиваль "День Индии" - РИА Новости, 11.08.2022
В Москве открылся этнический фестиваль "День Индии"
Масштабный этнический фестиваль "День Индии" начнется в четверг в московском ландшафтном парке "Остров мечты". РИА Новости, 11.08.2022
2022-08-11T10:29
2022-08-11T10:29
туризм
туризм
сэмми котвани
индия
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МОСКВА, 11 авг — РИА Новости. Масштабный этнический фестиваль "День Индии" начнется в четверг в московском ландшафтном парке "Остров мечты".Гостей ждут 11-14 августа с 10:00 до 22:00, вход бесплатный. В программе заявлены занятия йогой, кулинарные мастер-классы, музыка с традиционными танцами, ярмарка индийских товаров и просмотр болливудских фильмов.Например, сегодня, 11 августа, состоится показ музыкальной мелодрамы "Танцор диско". Фильм считается классикой жанра и наиболее известен по песням Goro ki na kalo ki, I am a Disco Dancer и Jimmy Jimmy Jimmy Aaja. В этом году картине исполняется 40 лет, и на фестивале отметят эту дату. Вечерние кинопоказы запланированы на все дни праздника, но сеансы платные.Фестиваль также предлагает желающим при предварительной регистрации провести церемонию бракосочетания по традиционному индийскому обряду.На главной сцене более 500 артистов нон-стопом проведут грандиозный четырехдневный концерт.В субботу, 13 августа, гостей ожидает шествие колесниц Ратха-ятра. Оно будет сопровождаться традиционными песнями и танцами людей в национальных нарядах. Также зрителям собираются раздавать фрукты.Вечером 14 августа состоится легендарный праздник ярких красок Холи. Он отмечается по всему миру, о торжестве есть упоминания в древних санскритских текстах. На фестивале "День Индии" обещают "феерию красок и море эмоций".Организатором мероприятия выступает индийский национальный культурный центр "Сита". Праздник состоится в Москве в седьмой раз, и в этом году он посвящен 75-летию установления дипломатических связей между Россией и Индией.По его словам, в рамках мероприятия также высадят 75 яблонь в честь празднования 75-летия обретения независимости Индии от Британской империи. Котвани отметил, что на фестивале будут присутствовать посол Индии в России и другие важные гости.
https://ria.ru/20220320/kholi-1779060017.html
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туризм, сэмми котвани, индия, москва, россия, новости - туризм, туристы, куда сходить , куда поехать в выходные, что посмотреть , новости культуры
Туризм, Туризм, Сэмми Котвани, Индия, Москва, Россия, Новости - Туризм, туристы, куда сходить , куда поехать в выходные, что посмотреть , Новости культуры
10:29 11.08.2022
 
В Москве открылся этнический фестиваль "День Индии"

Масштабный этнический фестиваль "День Индии" открывается в Москве в парке "Остров мечты"

© Фото : предоставлено Индийским культурно-национальным центром "Сита"Участники "India day festival"
Участники India day festival - РИА Новости, 1920, 11.08.2022
© Фото : предоставлено Индийским культурно-национальным центром "Сита"
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МОСКВА, 11 авг — РИА Новости. Масштабный этнический фестиваль "День Индии" начнется в четверг в московском ландшафтном парке "Остров мечты".
Гостей ждут 11-14 августа с 10:00 до 22:00, вход бесплатный. В программе заявлены занятия йогой, кулинарные мастер-классы, музыка с традиционными танцами, ярмарка индийских товаров и просмотр болливудских фильмов.
Например, сегодня, 11 августа, состоится показ музыкальной мелодрамы "Танцор диско". Фильм считается классикой жанра и наиболее известен по песням Goro ki na kalo ki, I am a Disco Dancer и Jimmy Jimmy Jimmy Aaja. В этом году картине исполняется 40 лет, и на фестивале отметят эту дату. Вечерние кинопоказы запланированы на все дни праздника, но сеансы платные.
Фестиваль также предлагает желающим при предварительной регистрации провести церемонию бракосочетания по традиционному индийскому обряду.
© Фото : предоставлено Индийским культурно-национальным центром "Сита"Участники "India day festival"
Участники India day festival - РИА Новости, 1920, 11.08.2022
© Фото : предоставлено Индийским культурно-национальным центром "Сита"
Участники "India day festival"
На главной сцене более 500 артистов нон-стопом проведут грандиозный четырехдневный концерт.
В субботу, 13 августа, гостей ожидает шествие колесниц Ратха-ятра. Оно будет сопровождаться традиционными песнями и танцами людей в национальных нарядах. Также зрителям собираются раздавать фрукты.
Вечером 14 августа состоится легендарный праздник ярких красок Холи. Он отмечается по всему миру, о торжестве есть упоминания в древних санскритских текстах. На фестивале "День Индии" обещают "феерию красок и море эмоций".
Девушки делает селфи во время обсыпания краской на фестивале индийской культуры Холи Мела в Москве - РИА Новости, 1920, 20.03.2022
20 марта, 11:43Туризм
Индия в Москве! Праздник Холи Мела — любовь, радость и яркие краски
Организатором мероприятия выступает индийский национальный культурный центр "Сита". Праздник состоится в Москве в седьмой раз, и в этом году он посвящен 75-летию установления дипломатических связей между Россией и Индией.
"Мы познакомим россиян с нашим праздником Кумбха Мела. Его кульминация – омовение в Ганге. Мы сделали специальный бассейн и добавили в него воды из священной реки. Так что он символизирует Ганг", – сообщал РИА Новости основатель фестиваля, президент центра "Сита" Сэмми Котвани.
По его словам, в рамках мероприятия также высадят 75 яблонь в честь празднования 75-летия обретения независимости Индии от Британской империи. Котвани отметил, что на фестивале будут присутствовать посол Индии в России и другие важные гости.
Индус молится на берегу Ганга в Аллахабаде, Индия - РИА Новости, 1920, 05.08.2022
5 августа, 09:03
Гости Дня Индии в Москве смогут совершить "омовение в Ганге"
 
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