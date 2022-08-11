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В Москве открылся этнический фестиваль "День Индии"

В Москве открылся этнический фестиваль "День Индии" - РИА Новости, 11.08.2022

В Москве открылся этнический фестиваль "День Индии"

Масштабный этнический фестиваль "День Индии" начнется в четверг в московском ландшафтном парке "Остров мечты". РИА Новости, 11.08.2022

2022-08-11T10:29

2022-08-11T10:29

2022-08-11T10:29

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МОСКВА, 11 авг — РИА Новости. Масштабный этнический фестиваль "День Индии" начнется в четверг в московском ландшафтном парке "Остров мечты".Гостей ждут 11-14 августа с 10:00 до 22:00, вход бесплатный. В программе заявлены занятия йогой, кулинарные мастер-классы, музыка с традиционными танцами, ярмарка индийских товаров и просмотр болливудских фильмов.Например, сегодня, 11 августа, состоится показ музыкальной мелодрамы "Танцор диско". Фильм считается классикой жанра и наиболее известен по песням Goro ki na kalo ki, I am a Disco Dancer и Jimmy Jimmy Jimmy Aaja. В этом году картине исполняется 40 лет, и на фестивале отметят эту дату. Вечерние кинопоказы запланированы на все дни праздника, но сеансы платные.Фестиваль также предлагает желающим при предварительной регистрации провести церемонию бракосочетания по традиционному индийскому обряду.На главной сцене более 500 артистов нон-стопом проведут грандиозный четырехдневный концерт.В субботу, 13 августа, гостей ожидает шествие колесниц Ратха-ятра. Оно будет сопровождаться традиционными песнями и танцами людей в национальных нарядах. Также зрителям собираются раздавать фрукты.Вечером 14 августа состоится легендарный праздник ярких красок Холи. Он отмечается по всему миру, о торжестве есть упоминания в древних санскритских текстах. На фестивале "День Индии" обещают "феерию красок и море эмоций".Организатором мероприятия выступает индийский национальный культурный центр "Сита". Праздник состоится в Москве в седьмой раз, и в этом году он посвящен 75-летию установления дипломатических связей между Россией и Индией.По его словам, в рамках мероприятия также высадят 75 яблонь в честь празднования 75-летия обретения независимости Индии от Британской империи. Котвани отметил, что на фестивале будут присутствовать посол Индии в России и другие важные гости.

https://ria.ru/20220320/kholi-1779060017.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Лана Баева

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