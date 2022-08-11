https://ria.ru/20220811/evrosoyuz-1808563626.html

"Имперские амбиции и русофобия". В Европе может появиться новый хозяин

"Имперские амбиции и русофобия". В Европе может появиться новый хозяин - РИА Новости, 11.08.2022

"Имперские амбиции и русофобия". В Европе может появиться новый хозяин

Польша решила побороться с Францией и Германией за лидерство в Европе. С начала военной спецоперации на Украине Варшава заметно нарастила политический вес:... РИА Новости, 11.08.2022

2022-08-11T08:00

2022-08-11T08:00

2022-08-11T08:00

в мире

анджей дуда

польша

варшава

европа

владимир путин

бронислав коморовский

право и справедливость

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МОСКВА, 11 авг — РИА Новости, Елена Попова. Польша решила побороться с Францией и Германией за лидерство в Европе. С начала военной спецоперации на Украине Варшава заметно нарастила политический вес: именно польское руководство диктует, что включать в очередной пакет антироссийских санкций и сколько оружия отправить Киеву. Удастся ли полякам добиться первенства в ЕС — разбиралось РИА Новости.Отказали тормозаОтношения Москвы и Варшавы всегда были непростыми, а после воссоединения Крыма с Россией и вовсе испортились. Уже в 2015 году на День освобождения Освенцима не пригласили Владимира Путина, тогдашний польский президент Бронислав Коморовский не поехал в Москву на торжества в честь 70-летия Победы в Великой Отечественной войне. Вскоре к власти пришел убежденный русофоб Анджей Дуда. В 2020-м его переизбрали на второй срок.Варшава считалась аутсайдером в Евросоюзе. В традиционно католической стране запрещены аборты, даже есть зоны, "свободные от ЛГБТ". Ключевой для ЕС документ — Европейская конвенция по правам человека — оказался несовместим с Конституцией Польши. В итоге Брюссель обязал поляков выплачивать ежедневно по миллиону евро, пока они не изменят законодательство.В 2021 году на границе с Белоруссией возник миграционный кризис. Варшава обвинила Минск, а заодно и Москву в развязывании гибридной войны. Рейтинги правящей националистической партии "Право и справедливость" стремительно выросли. Польша ловко разыграла карту "осажденной крепости", якобы защищающей Евросоюз. Это позволило занять удобную позицию в торге с Брюсселем и потребовать от ЕС возобновления денежных траншей.Если уже тогда риторика поляков казалась безумной, то теперь и вовсе действует принцип "чем хуже, тем лучше". И этот тон Варшава навязала всему ЕС. "Польша устанавливает здесь стандарты определенного рода. То, что ранее называлось русофобией, сейчас — мейнстрим, сегодня принято как очевидность, в которой мы действуем", — ликовал премьер-министр Матеуш Моравецкий.По данным исследования Myśl Polska, поляки — самая русофобская нация в мире. Обошли даже украинцев: если в Польше русских ненавидит 87% населения, то на Украине — 80.Главная сила ЕСВаршава диктует Евросоюзу, как помогать Киеву и чем вредить Москве. "Нам нужны дальнейшие и более жесткие санкции", — подгонял Брюссель замминистра иностранных дел Марцин Пшидач.Польское руководство то и дело критикует европейских партнеров за бездеятельность и недостаточную помощь Украине. Анджей Дуда публично осудил звонки канцлера ФРГ Олафа Шольца и лидера Франции Эммануэля Макрона российскому лидеру.У Варшавы вообще много претензий к Брюсселю. "ЕС не дает реальной материальной поддержки. Разговоры, обещания. А мы тратим наши деньги (на беженцев. — Прим. ред.). Организуем наших людей, пытаемся сделать все возможное в этой ситуации", — жаловался вице-премьер Петр Глиньский.Зато с Вашингтоном и Киевом — полное взаимопонимание. На июньском саммите НАТО в Мадриде Джо Байден сообщил о намерении создать в Польше постоянный штаб пятого армейского корпуса США в Европе. А Владимир Зеленский в знак благодарности приравнял в правах поляков к украинцам. Учитывая давние претензии Польши на Западную часть Украины, подобные преференции будут весьма кстати.Варшава использует российскую спецоперацию как предлог для усиления собственной армии. "Среди европейских стран НАТО у нас будут самые сильные сухопутные войска. Польская армия должна быть такой многочисленной и мощной, чтобы заранее отпугнуть агрессора", — заявил глава Минобороны Мариуш Блащак.Поляки закупают в Южной Корее современное вооружение. "В рамках рамочного соглашения мы закажем тысячу танков К2, более 600 гаубиц К9, а также три эскадрильи самолетов FA-50", — уточнил министр.Если план модернизации армии реализуют полностью, через несколько лет Польша станет крупнейшей военной силой Европы.Не хватает злотыхНа фоне украинских событий политические очки набрали также Прибалтийские страны, отмечает главный редактор Baltnews Андрей Стариков."Когда отношения Москвы с ЕС ухудшаются, спрос на польско-прибалтийские услуги растет. Эти государства провозгласили себя экспертами по России. Они понимают русский язык и лучше чувствуют внутрироссийские процессы, хотя и интерпретируют их по-своему", — говорит эксперт.Неудивительно, что Польша призывает отказаться от российского газа и идет в авангарде поддержки киевского режима. "Понятно, что не поляки это оплачивают, поскольку у них нет денег, но они выступают заводилами", — подчеркивает собеседник РИА Новости.Тем временем Евросоюз все больше "прибалтизируется" и "полянизируется": перенимает политические практики тоталитаризма, ксенофобию, русофобию и применение к русским принципа коллективной ответственности. "Евросоюз изменился. Там уже не осталось понятия прав человека, растоптано право собственности: имущество россиян захватывают, арестовывают без решения суда, вторгаются в жилища. Поэтому ЕС — это сейчас большая Польша и Прибалтика", — заключает Стариков.Глобальная задача поляков — не просто войти в тройку лидеров ЕС, а стать номером один, считает политолог Сергей Марков. "Они хотят, чтобы Запад взял под контроль Украину с Белоруссией и Польша стала супервайзером этих территорий. Таков проект "Междуморье", представляющий собой реинкарнацию Речи Посполитой. От реализации этого плана Варшаву удерживает только российская армия", — убежден он.Эксперты сомневаются, что в ближайшее время мечты Варшавы станут реальностью. "Когда усталость от Киева дойдет до критической точки, польско-брюссельские споры и конфликты возобновятся. Да, поляки будут чувствовать себя несколько лучше соседей, у них есть приток дешевой рабочей силы с Украины, но они не смогут тянуть экономику ЕС", — поясняет Стариков.Он полагает, что главный вопрос в другом: останутся ли локомотивом Европы Германия и Франция. Их экономические системы деградируют из-за ситуации на рынке энергоносителей. Далеко не факт, что Берлин и Париж сохранят на том же уровне промышленность, конкурентоспособность товаров и рабочие места. На носу отопительный сезон, неясно, переживут ли его европейские предприятия и домохозяйства.

https://ria.ru/20220730/ukraina-1805943111.html

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в мире, анджей дуда, польша, варшава, европа, владимир путин, бронислав коморовский, право и справедливость, нато, евросоюз