https://ria.ru/20220811/evropa-1808756740.html

Европа захотела энергокоммунизма

Европа захотела энергокоммунизма - РИА Новости, 11.08.2022

Европа захотела энергокоммунизма

Полтора века назад с легкой руки немецкого философа и экономиста Карла Маркса в мир ушла фраза "призрак коммунизма бродит по Европе". В XX веке она стала... РИА Новости, 11.08.2022

2022-08-11T08:00

2022-08-11T08:00

2022-08-11T10:54

авторы

карл маркс

фридрих энгельс

европа

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Полтора века назад с легкой руки немецкого философа и экономиста Карла Маркса в мир ушла фраза "призрак коммунизма бродит по Европе". В XX веке она стала нарицательной и эдакой мрачной агиткой, которой пугали страны антисоветской оси, удерживая их на курсе построения развитого капитализма. К вящей печали конструкторов данной парадигмы в 2022 году этот самый призрак имеет все шансы материализоваться во плоти.На днях австрийское общество было изрядно взбудоражено. Причиной тому стал ряд публикаций в СМИ, где проскочила информация о том, что топ-менеджмент австрийского энергетического гиганта компании OMV по итогам второго квартала выписал себе рекордные премиальные. Упоминается сумма в 6,2 миллиона евро, именно столько в среднем получили руководители нефтегазового тяжеловеса. Приятная прибавка к зарплате, что и говорить.Сами энергетики обосновывают выплаты столь внушительных бонусов рекордной операционной прибылью. По итогам второго квартала OMV заработала 2,9 миллиарда евро, что на 1,6 миллиарда больше, чем за аналогичный период года предыдущего.Примечательно, что по итогам 2021-го австрийская компания выплатила своим акционерам не менее рекордные дивиденды в размере 752 миллионов евро. Подобную щедрость энергетики тогда обосновали запредельным уровнем инфляции — она стала самой высокой и быстрой за последние сорок лет. Зимой австрийцы данный факт безразлично проигнорировали, а потом Россия начала специальную военную операцию, и привычный ритм экономики и мироустройства начал даже не сбоить — из него стали вываливаться казавшиеся незыблемыми шестеренки рыночных механизмов.Европа с упорством, достойным иного применения, возглавила крестовый поход против России. Итогом этих усилий стала упомянутая выше беспрецедентная инфляция и поражающие воображение цифры на табло автозаправок и в чеках за коммунальные услуги. Например, в конце мая бензин марки А-95 рывком подорожал сразу на 40 евроцентов и более двух месяцев держался на отметке 2,1 евро за литр.Аналогичная ситуация сложилась и с природным газом, что поставлялся в Европу с востока. На момент начала СВО один мегаватт-час энергии, произведенной на базе газа, стоил 84 евро, а 4 марта — уже 224 евро. На сегодня, когда страны Старого Света судорожно заполняют свои подземные хранилища в преддверии отопительного сезона, этот показатель составляет 204 евро.Нефть и газ — это краеугольные камни австрийской энергетики. Сегодня мы говорим только о ней, но ситуацию можно с легкостью масштабировать на всю Европу в целом, дополнительно учитывая лишь отдельные детали, влияющие на национальные ценовые пороги.Так вот, нефть дает экономике Австрии 136 тераватт-часов электроэнергии в год, а природный газ еще 90. С учетом, что вся австрийская генерация составляет 402 тераватт-часа, несложно подсчитать долю углеводородов в обеспечении привычного комфорта граждан этой страны.Вся эта энергия гарантирует работу общественного транспорта, выпечку хлеба, тепло батарей в домах и больницах, обеспечивает деятельность банков и еще тысячу направлений повседневной жизнедеятельности любого государства.Естественно, что львиная доля приходится на якорных потребителей, то есть крупные промышленные предприятия, но люди в любой точке мира судят об уровне жизни по размеру дыры, пробитой ценами в их семейном кошельке. Нетрудно вычислить дважды два и понять, что рекордная прибыль OMV взята не из бюджета России, а выметена из карманов рядовых австрийцев, вынужденных уже полгода платить очень высокую цену за включенный телевизор, горячий душ и поездку к родителям на машине.Нас, как представителей страны, вокруг которой санкционными штабелями укладываются страны Европы, можно было бы обвинить в предвзятости, если бы не пара очень показательных процессов.Осенью прошлого года бургомистром второго по величине города страны Грац стала Эльке Кар. Событие на первый взгляд рядовое и локальное, если не знать, что госпожа Кар — член коммунистической партии (KPÖ). Австрийские коммунисты хоть и могут гордиться тем, что их партия одна из старейших в Европе, по сути, являются политическим объединением, абсолютно незаметным на политическом полотне Австрии. Ни в национальном, ни в федеральном совете и уж тем более в Европейском парламенте нет ни одного коммуниста. Для понимания масштаба добавим, что, по последним данным, в партии состоят всего три с половиной тысячи человек. На последних парламентских выборах коммунисты набрали менее процента голосов, а в законодательном собрании их последний представитель был в 1959 году.В данный момент нет точных данных о количестве людей, состоящих в компартии Австрии, но она в последнее время развернула просто ураганную деятельность. В частности, медиапространство заполонили баннеры KPÖ с лозунгом, который наиболее литературно можно перевести как "Хватит нам врать!". Австрийские левые не стесняются напоминать, что государству принадлежит 31 процент акций OMV и, соответственно, оно несет не меньшую ответственность за рост цен и баснословные прибыли, сложенные из монеток и купюр, вытащенных из карманов собственных граждан.Сделаем небольшое отступление.Статьи подобной тематики обречены на атаку комментаторов, укоряющих авторов в том, что они подчеркивают исключительно негативные тенденции, в то время как условные немцы или австрийцы зарабатывают столько, что любые флуктуации цен на энергоносители, свет и топливо воспринимают не более как информационный шум и беспочвенное злорадство.Официальная статистика утверждает, что минимальная зарплата в Австрии составляет 960, а медианная 3790 евро. По состоянию на конец прошлого года, то есть начала безумных скачков стоимости энергоносителей, один киловатт-час для домохозяйств в среднем стоил 24 евроцента. К июлю нынешнего года стоимость производства одного мегаватт-часа выросла, увеличилась и тарифная сетка, сразу на 207 процентов. Живущие в Австрии пишут, что за горячее и холодное водоснабжение, канализацию и вывоз мусора нужно отдать еще порядка двухсот евро. Месячный абонемент на интернет обойдется в 50-80 евро, за килограмм картошки придется отдать полтора евро, за бутылку молока — евро двадцать. Любителям взрослых удовольствий за бутылку вина нужно будет заплатить не менее восьми евро, за пачку сигарет еще шесть.Каждый может, ориентируясь на свои собственные потребности и расходы, подсчитать расходную часть среднестатистического австрийца. Даже в дальнем приближении получается, что за рубежом живут не намного зажиточнее, чем россияне, а если вспомнить, у кого в руках ключи от нефтегазовых кладовых, динамика эта в дальнейшем будет все более наглядной.Карл Маркс и Фридрих Энгельс, которые в 1848 году написали первую редакцию "Проекта коммунистического символа веры", где и мелькала пресловутая фраза о призраке, вероятно, очень повеселились бы, наблюдая, как их идеи воплощаются в жизнь. Да не где-нибудь, а прямо в центре Европы.

https://ria.ru/20220810/evropa-1808742370.html

https://ria.ru/20220804/gaz-1807280089.html

https://ria.ru/20220728/britaniya-1805732231.html

https://ria.ru/20220807/moldaviya-1807866042.html

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Сергей Савчук https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/14/1779155453_0:22:854:876_100x100_80_0_0_3a6dabe839b00d228db561c8c83518cf.jpg

авторы, карл маркс, фридрих энгельс, европа, россия, австрия, omv