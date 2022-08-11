https://ria.ru/20220811/eksport-1808811775.html
Лукашенко поручил использовать российские порты для белорусского экспорта
Лукашенко поручил использовать российские порты для белорусского экспорта - РИА Новости, 11.08.2022
Лукашенко поручил использовать российские порты для белорусского экспорта
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил местным чиновникам, что нужно использовать каждый свободный метр российских портов для отгрузки белорусских... РИА Новости, 11.08.2022
2022-08-11T11:20
2022-08-11T11:20
2022-08-11T11:20
экономика
белоруссия
россия
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МИНСК, 11 авг – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил местным чиновникам, что нужно использовать каждый свободный метр российских портов для отгрузки белорусских товаров на экспорт.Как передает сайт президента Белоруссии, данное поручение прозвучало на совещании по созданию портовых мощностей в России для экспорта белорусской продукции."У нас нет времени ждать, пока построится та или иная инфраструктура в каком-то порту… Я так образно часто говорю, пока будем строить, мешками будем грузить. Естественно, 12 миллионов тонн (экспортных грузов – ред.) и больше мешками не загрузишь, но, тем не менее, это говорит о том, что мы уже сегодня должны буквально на каждом свободном квадратном метре российских портов грузить свои товары", - сказал Лукашенко.Он уточнил, что речь идет сегодня, прежде всего, о северо-западном регионе Российской Федерации. "Президент России лично показал мне все порты Питера и вокруг него и предложил: выбирайте любое направление. Но я ему сказал, нам уже сегодня нужно грузить. Говорит: любую точку и начинайте грузить", - подчеркнул белорусский президент.Касаясь темы совещания, Лукашенко пояснил, что планируется обсудить "вопрос перевалки белорусских внешнеторговых грузов, естественно, в первую очередь большие объемы калийных удобрений". "В настоящий момент слабым звеном в цепочке поставок является портовая инфраструктура и ее доступность", - отметил Лукашенко.
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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экономика, белоруссия, россия
Экономика, Белоруссия, Россия
Лукашенко поручил использовать российские порты для белорусского экспорта
Лукашенко поручил использовать каждый метр в портах в России для белорусского экспорта
МИНСК, 11 авг – РИА Новости.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил
местным чиновникам, что нужно использовать каждый свободный метр российских портов для отгрузки белорусских товаров на экспорт.
Как передает сайт президента Белоруссии
, данное поручение прозвучало на совещании по созданию портовых мощностей в России
для экспорта белорусской продукции.
"У нас нет времени ждать, пока построится та или иная инфраструктура в каком-то порту… Я так образно часто говорю, пока будем строить, мешками будем грузить. Естественно, 12 миллионов тонн (экспортных грузов – ред.) и больше мешками не загрузишь, но, тем не менее, это говорит о том, что мы уже сегодня должны буквально на каждом свободном квадратном метре российских портов грузить свои товары", - сказал Лукашенко.
Он уточнил, что речь идет сегодня, прежде всего, о северо-западном регионе Российской Федерации. "Президент России лично показал мне все порты Питера и вокруг него и предложил: выбирайте любое направление. Но я ему сказал, нам уже сегодня нужно грузить. Говорит: любую точку и начинайте грузить", - подчеркнул белорусский президент.
Касаясь темы совещания, Лукашенко пояснил, что планируется обсудить "вопрос перевалки белорусских внешнеторговых грузов, естественно, в первую очередь большие объемы калийных удобрений". "В настоящий момент слабым звеном в цепочке поставок является портовая инфраструктура и ее доступность", - отметил Лукашенко.