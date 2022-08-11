https://ria.ru/20220811/efes-1808859422.html

Пивоваренная AB InBev Efes замедлила темпы продаж в России

Пивоваренная AB InBev Efes замедлила темпы продаж в России - РИА Новости, 11.08.2022

Пивоваренная AB InBev Efes замедлила темпы продаж в России

Пивоваренная компания AB InBev Efes в первом квартале показала положительную динамику продаж, но во втором квартале по сравнению с первым зафиксировала их... РИА Новости, 11.08.2022

2022-08-11T13:24

2022-08-11T13:24

2022-08-11T19:02

экономика

коммерческая недвижимость

россия

федеральная служба по регулированию алкогольного рынка (росалкогольрегулирование)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/09/1762980284_0:92:3072:1820_1920x0_80_0_0_efdfd3c3ab8d430251b7498acb33b5e7.jpg

МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. Пивоваренная компания AB InBev Efes в первом квартале показала положительную динамику продаж, но во втором квартале по сравнению с первым зафиксировала их замедление, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании."В первом полугодии 2022 года пивоваренная индустрия в России показала незначительную отрицательную динамику. Согласно данным Росалкогольрегулирования, несмотря на рост в начале года к июню рынок продемонстрировал падение продаж на 1,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года", - говорится в сообщении.В компании уточнили, что ее операционные показатели сопоставимы с общерыночной динамикой - "всплеск в первом квартале и небольшое замедление к концу полугодия".Между тем, ряд брендов различных ценовых сегментов показали рост - например, на 20% выросли продажи Hoegaarden, на 15% и 13% за первое полугодие - "Жигулевского" и "Старого мельника из бочонка". В свою очередь доля продаж партнерам через мультивендорную B2B-платформу выросла на 9 процентных пунктов в каналах офф-трейд и HoReCa (общепит и гостиничный бизнес - ред.).Компания в первом полугодии также продолжила диверсификацию портфеля, запустив с начала года ряд новинок, в их числе бренд натурального яблочного сидра, новый нефильтрованный "лагер", а также несколько видов пива традиционных торговых марок, но со вкусами грейпфрута, дыни и клубники.AB InBev Efes была образована 30 марта 2018 года благодаря слиянию бизнесов бельгийского концерна AB InBev и турецкой Anadolu Efes. Сама компания в конце апреля сообщила, что акционеры (Anadolu Efes и AB InBev) вступили в активные переговоры в отношении продажи неконтролирующей доли AB InBev в совместном российском предприятии AB InBev Efes компании Anadolu Efes.

https://ria.ru/20220801/pivo-1806455523.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

экономика, коммерческая недвижимость, россия, федеральная служба по регулированию алкогольного рынка (росалкогольрегулирование)