https://ria.ru/20220811/efes-1808859422.html
Пивоваренная AB InBev Efes замедлила темпы продаж в России
Пивоваренная AB InBev Efes замедлила темпы продаж в России - РИА Новости, 11.08.2022
Пивоваренная AB InBev Efes замедлила темпы продаж в России
Пивоваренная компания AB InBev Efes в первом квартале показала положительную динамику продаж, но во втором квартале по сравнению с первым зафиксировала их... РИА Новости, 11.08.2022
2022-08-11T13:24
2022-08-11T13:24
2022-08-11T19:02
экономика
коммерческая недвижимость
россия
федеральная служба по регулированию алкогольного рынка (росалкогольрегулирование)
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МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. Пивоваренная компания AB InBev Efes в первом квартале показала положительную динамику продаж, но во втором квартале по сравнению с первым зафиксировала их замедление, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании."В первом полугодии 2022 года пивоваренная индустрия в России показала незначительную отрицательную динамику. Согласно данным Росалкогольрегулирования, несмотря на рост в начале года к июню рынок продемонстрировал падение продаж на 1,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года", - говорится в сообщении.В компании уточнили, что ее операционные показатели сопоставимы с общерыночной динамикой - "всплеск в первом квартале и небольшое замедление к концу полугодия".Между тем, ряд брендов различных ценовых сегментов показали рост - например, на 20% выросли продажи Hoegaarden, на 15% и 13% за первое полугодие - "Жигулевского" и "Старого мельника из бочонка". В свою очередь доля продаж партнерам через мультивендорную B2B-платформу выросла на 9 процентных пунктов в каналах офф-трейд и HoReCa (общепит и гостиничный бизнес - ред.).Компания в первом полугодии также продолжила диверсификацию портфеля, запустив с начала года ряд новинок, в их числе бренд натурального яблочного сидра, новый нефильтрованный "лагер", а также несколько видов пива традиционных торговых марок, но со вкусами грейпфрута, дыни и клубники.AB InBev Efes была образована 30 марта 2018 года благодаря слиянию бизнесов бельгийского концерна AB InBev и турецкой Anadolu Efes. Сама компания в конце апреля сообщила, что акционеры (Anadolu Efes и AB InBev) вступили в активные переговоры в отношении продажи неконтролирующей доли AB InBev в совместном российском предприятии AB InBev Efes компании Anadolu Efes.
https://ria.ru/20220801/pivo-1806455523.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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экономика, коммерческая недвижимость, россия, федеральная служба по регулированию алкогольного рынка (росалкогольрегулирование)
Экономика, Коммерческая недвижимость, Россия, Федеральная служба по регулированию алкогольного рынка (Росалкогольрегулирование)
13:24 11.08.2022 (обновлено: 19:02 11.08.2022)
Пивоваренная AB InBev Efes замедлила темпы продаж в России
AB InBev Efes замедлила темпы продаж в России во втором квартале
МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. Пивоваренная компания AB InBev Efes в первом квартале показала положительную динамику продаж, но во втором квартале по сравнению с первым зафиксировала их замедление, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании.
"В первом полугодии 2022 года пивоваренная индустрия в России
показала незначительную отрицательную динамику. Согласно данным Росалкогольрегулирования
, несмотря на рост в начале года к июню рынок продемонстрировал падение продаж на 1,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года", - говорится в сообщении.
В компании уточнили, что ее операционные показатели сопоставимы с общерыночной динамикой - "всплеск в первом квартале и небольшое замедление к концу полугодия".
Между тем, ряд брендов различных ценовых сегментов показали рост - например, на 20% выросли продажи Hoegaarden, на 15% и 13% за первое полугодие - "Жигулевского" и "Старого мельника из бочонка". В свою очередь доля продаж партнерам через мультивендорную B2B-платформу выросла на 9 процентных пунктов в каналах офф-трейд и HoReCa (общепит и гостиничный бизнес - ред.).
Компания в первом полугодии также продолжила диверсификацию портфеля, запустив с начала года ряд новинок, в их числе бренд натурального яблочного сидра, новый нефильтрованный "лагер", а также несколько видов пива традиционных торговых марок, но со вкусами грейпфрута, дыни и клубники.
AB InBev Efes была образована 30 марта 2018 года благодаря слиянию бизнесов бельгийского концерна AB InBev и турецкой Anadolu Efes. Сама компания в конце апреля сообщила, что акционеры (Anadolu Efes и AB InBev) вступили в активные переговоры в отношении продажи неконтролирующей доли AB InBev в совместном российском предприятии AB InBev Efes компании Anadolu Efes.