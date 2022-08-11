https://ria.ru/20220811/dzerzhinsk-1808870271.html

В Дзержинске пьяный водитель въехал в грузовой поезд

В Дзержинске пьяный водитель въехал в грузовой поезд - РИА Новости, 11.08.2022

В Дзержинске пьяный водитель въехал в грузовой поезд

Пьяный водитель иномарки врезался в стоявший железнодорожный состав в нижегородском Дзержинске, травмы получили три человека, находившиеся в машине, включая... РИА Новости, 11.08.2022

2022-08-11T13:54

2022-08-11T13:54

2022-08-11T14:50

происшествия

авто

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 11 авг - РИА Новости. Пьяный водитель иномарки врезался в стоявший железнодорожный состав в нижегородском Дзержинске, травмы получили три человека, находившиеся в машине, включая маленького ребенка, сообщает ГУ МВД по Нижегородской областиПредварительно установлено, что 10 августа на 18-м километре автодороги Бабинское кольцо в пригороде Дзержинска 44-летний водитель иномарки, не справившись с управлением, съехал с дороги и врезался в стоявший на запасных железнодорожных путях товарный состав."В результате ДТП пострадали водитель и два пассажира автомобиля, один из которых – ребенок 2021 года рождения. Пострадавшие с травмами различной степени тяжести доставлены в лечебное учреждение. После оказания медицинской помощи водитель автомобиля был отпущен из лечебного учреждения", - говорится в сообщении.Возбуждено уголовное дело о нарушении правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшем по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека."Установлено, что водитель находился за рулем в состоянии алкогольного опьянения. Ранее мужчина неоднократно привлекался к административной ответственности за нарушения правил дорожного движения, в том числе за превышение установленной скорости движения и нарушение требований к перевозке детей. Он задержан, решается вопрос об избрании мужчине меры пресечения. Расследование продолжается", - отмечается в сообщении.

https://ria.ru/20220810/dtp-1808751108.html

https://ria.ru/20220811/dtp-1808857514.html

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происшествия, авто