https://ria.ru/20220811/dtp-1808932825.html

В ДТП под Красноярском погибли четыре человека

В ДТП под Красноярском погибли четыре человека - РИА Новости, 11.08.2022

В ДТП под Красноярском погибли четыре человека

Четыре человека погибли в результате столкновения трех машин на трассе под Красноярском, еще один госпитализирован, сообщает краевой главк ГУ МВД. РИА Новости, 11.08.2022

2022-08-11T16:49

2022-08-11T16:49

2022-08-11T16:49

происшествия

авто

гибдд мвд рф

березовский район

chevrolet

bmw x5

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КРАСНОЯРСК, 11 авг - РИА Новости. Четыре человека погибли в результате столкновения трех машин на трассе под Красноярском, еще один госпитализирован, сообщает краевой главк ГУ МВД.По его данным, ДТП с участием BMW, Honda и Chevrolet произошло на 24 километре Северного шоссе в Березовском районе."По предварительным данным, в результате аварии погибли водитель и три пассажира автомобиля Honda, водитель Chevrolet госпитализирован", - говорится в сообщении.В настоящее время на месте происшествия работают инспекторы ГИБДД.

https://ria.ru/20220811/dtp-1808890644.html

березовский район

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, авто, гибдд мвд рф, березовский район, chevrolet, bmw x5