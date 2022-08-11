https://ria.ru/20220811/dtp-1808932825.html
В ДТП под Красноярском погибли четыре человека
В ДТП под Красноярском погибли четыре человека - РИА Новости, 11.08.2022
В ДТП под Красноярском погибли четыре человека
Четыре человека погибли в результате столкновения трех машин на трассе под Красноярском, еще один госпитализирован, сообщает краевой главк ГУ МВД. РИА Новости, 11.08.2022
2022-08-11T16:49
2022-08-11T16:49
2022-08-11T16:49
происшествия
авто
гибдд мвд рф
березовский район
chevrolet
bmw x5
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КРАСНОЯРСК, 11 авг - РИА Новости. Четыре человека погибли в результате столкновения трех машин на трассе под Красноярском, еще один госпитализирован, сообщает краевой главк ГУ МВД.По его данным, ДТП с участием BMW, Honda и Chevrolet произошло на 24 километре Северного шоссе в Березовском районе."По предварительным данным, в результате аварии погибли водитель и три пассажира автомобиля Honda, водитель Chevrolet госпитализирован", - говорится в сообщении.В настоящее время на месте происшествия работают инспекторы ГИБДД.
https://ria.ru/20220811/dtp-1808890644.html
березовский район
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происшествия, авто, гибдд мвд рф, березовский район, chevrolet, bmw x5
Происшествия, Авто, ГИБДД МВД РФ, Березовский район, Chevrolet, BMW X5
В ДТП под Красноярском погибли четыре человека
ГУ МВД: в ДТП под Красноярском с участием трех машин погибли четыре человека