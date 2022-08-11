https://ria.ru/20220811/dtp-1808932240.html
На востоке Москвы автомобиль протаранил остановку
На востоке Москвы автомобиль протаранил остановку - РИА Новости, 11.08.2022
На востоке Москвы автомобиль протаранил остановку
Автомобиль влетел в остановку транспорта на востоке Москвы, предварительно водителю стало плохо, пешеходы и пассажиры городского транспорта не пострадали,... РИА Новости, 11.08.2022
2022-08-11T16:48
2022-08-11T16:48
2022-08-11T17:12
происшествия
авто
москва
департамент транспорта г. москвы
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МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. Автомобиль влетел в остановку транспорта на востоке Москвы, предварительно водителю стало плохо, пешеходы и пассажиры городского транспорта не пострадали, сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта."На Лухмановской улице в районе дома 12 автомобилист не справился с управлением и выехал на тротуар, где впоследствии въехал в остановку городского транспорта. По предварительной информации, водителю стало плохо за рулем. Пешеходы и пассажиры городского транспорта не пострадали", - говорится в сообщении.Отмечается, что на месте работают оперативные службы города. Обстоятельства произошедшего выясняются.
https://ria.ru/20220602/avtobus-1792737720.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, авто, москва, департамент транспорта г. москвы
Происшествия, Авто, Москва, Департамент транспорта г. Москвы
16:48 11.08.2022 (обновлено: 17:12 11.08.2022)
На востоке Москвы автомобиль протаранил остановку
Автомобиль влетел в остановку транспорта на востоке Москвы, пешеходы не пострадали