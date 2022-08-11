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На востоке Москвы автомобиль протаранил остановку - РИА Новости, 11.08.2022
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На востоке Москвы автомобиль протаранил остановку
На востоке Москвы автомобиль протаранил остановку - РИА Новости, 11.08.2022
На востоке Москвы автомобиль протаранил остановку
Автомобиль влетел в остановку транспорта на востоке Москвы, предварительно водителю стало плохо, пешеходы и пассажиры городского транспорта не пострадали,... РИА Новости, 11.08.2022
2022-08-11T16:48
2022-08-11T17:12
происшествия
авто
москва
департамент транспорта г. москвы
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МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. Автомобиль влетел в остановку транспорта на востоке Москвы, предварительно водителю стало плохо, пешеходы и пассажиры городского транспорта не пострадали, сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта."На Лухмановской улице в районе дома 12 автомобилист не справился с управлением и выехал на тротуар, где впоследствии въехал в остановку городского транспорта. По предварительной информации, водителю стало плохо за рулем. Пешеходы и пассажиры городского транспорта не пострадали", - говорится в сообщении.Отмечается, что на месте работают оперативные службы города. Обстоятельства произошедшего выясняются.
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происшествия, авто, москва, департамент транспорта г. москвы
Происшествия, Авто, Москва, Департамент транспорта г. Москвы
16:48 11.08.2022 (обновлено: 17:12 11.08.2022)
 
На востоке Москвы автомобиль протаранил остановку

Автомобиль влетел в остановку транспорта на востоке Москвы, пешеходы не пострадали

© Дептранс.Оперативно/TelegramМесто ДТП на Лухмановской улице в Москве
Место ДТП на Лухмановской улице в Москве
© Дептранс.Оперативно/Telegram
Место ДТП на Лухмановской улице в Москве
Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. Автомобиль влетел в остановку транспорта на востоке Москвы, предварительно водителю стало плохо, пешеходы и пассажиры городского транспорта не пострадали, сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта.
"На Лухмановской улице в районе дома 12 автомобилист не справился с управлением и выехал на тротуар, где впоследствии въехал в остановку городского транспорта. По предварительной информации, водителю стало плохо за рулем. Пешеходы и пассажиры городского транспорта не пострадали", - говорится в сообщении.
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Отмечается, что на месте работают оперативные службы города. Обстоятельства произошедшего выясняются.
 
ПроисшествияАвтоМоскваДепартамент транспорта г. Москвы
 
 
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