https://ria.ru/20220811/dtp-1808932240.html

На востоке Москвы автомобиль протаранил остановку

На востоке Москвы автомобиль протаранил остановку - РИА Новости, 11.08.2022

На востоке Москвы автомобиль протаранил остановку

Автомобиль влетел в остановку транспорта на востоке Москвы, предварительно водителю стало плохо, пешеходы и пассажиры городского транспорта не пострадали,... РИА Новости, 11.08.2022

2022-08-11T16:48

2022-08-11T16:48

2022-08-11T17:12

происшествия

авто

москва

департамент транспорта г. москвы

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МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. Автомобиль влетел в остановку транспорта на востоке Москвы, предварительно водителю стало плохо, пешеходы и пассажиры городского транспорта не пострадали, сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта."На Лухмановской улице в районе дома 12 автомобилист не справился с управлением и выехал на тротуар, где впоследствии въехал в остановку городского транспорта. По предварительной информации, водителю стало плохо за рулем. Пешеходы и пассажиры городского транспорта не пострадали", - говорится в сообщении.Отмечается, что на месте работают оперативные службы города. Обстоятельства произошедшего выясняются.

https://ria.ru/20220602/avtobus-1792737720.html

москва

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, авто, москва, департамент транспорта г. москвы