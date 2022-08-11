https://ria.ru/20220811/drony-1808771015.html

Эксперт рассказал, где в ближайшие годы в России смогут применять дроны

Эксперт рассказал, где в ближайшие годы в России смогут применять дроны - РИА Новости, 11.08.2022

Эксперт рассказал, где в ближайшие годы в России смогут применять дроны

Наибольшее развитие дронов в России в ближайшие два-три года придется на три сферы: транспортные перевозки, городская логистика и сельское хозяйство, поделился... РИА Новости, 11.08.2022

2022-08-11T08:27

2022-08-11T08:27

2022-08-11T08:27

россия

технологии

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МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. Наибольшее развитие дронов в России в ближайшие два-три года придется на три сферы: транспортные перевозки, городская логистика и сельское хозяйство, поделился мнением с РИА Новости заместитель руководителя рабочей группы рынка AeroNet НТИ Павел Булат."Есть три сегмента, в которых мы прогнозируем очень быстрый рост в ближайшие два-три года: транспортные перевозки, городская логистика и сельское хозяйство", - заявил Булат, говоря о применении дронов в России.Он отметил, что с 2018 года в "Аэронете" проводились большие аналитические исследования, согласно которым активно будут развиваться транспортные перевозки грузов на удалении до 400-800 километров, там, где нужно летать, но нельзя построить аэродром. Это также может быть доставка грузов в места технологических работ, например на морские суда."Городская логистика - это полеты внутри городов вдоль выделенных трасс, так называемое аэрометро. Есть регионы, где это очень актуально. Например, Севастополь. Там есть бухты, где на другой берег можно практически докричаться, но чтобы до него доехать, понадобится час. В таком случае доставка грузов дронами становится как никогда актуальной", - считает эксперт."В сельском хозяйстве ситуация в основном такова, что авиация вытесняет наземную технику там, где это возможно. Во-первых, потому что это дешевле. Во-вторых, авиация не портит гусеницами и колесами землю. Дроны могут быть средством мониторинга санитарного состояния. Пролетая над полем, он фиксирует, какие участки стоит полить или удобрить. Это также может быть некий аппарат, который, например, переносит химикаты и опыляет культуры", - рассказал Булат.Эксперт также отметил, что, как ожидается, пик роста применения дронов в сельском хозяйстве, в том числе и на экспортных рынках, таких как Индонезия или Индия, придется на 2024-2025 годы. К этому времени могут быть решены технические проблемы создания транспортных средств.

https://ria.ru/20220809/sirius-1808233019.html

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

россия, технологии