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ВСУ выпустили три ракеты из РСЗО "Ураган" по Киевскому району Донецка - РИА Новости, 11.08.2022
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ВСУ выпустили три ракеты из РСЗО "Ураган" по Киевскому району Донецка
ВСУ выпустили три ракеты из РСЗО "Ураган" по Киевскому району Донецка - РИА Новости, 11.08.2022
ВСУ выпустили три ракеты из РСЗО "Ураган" по Киевскому району Донецка
Украинские войска в 15.47 мск выпустили еще три ракеты из РСЗО "Ураган" с минами ПФМ-1 "Лепесток" по Киевскому району Донецка, также применили артиллерию, в том РИА Новости, 11.08.2022
2022-08-11T16:47
2022-08-11T17:07
специальная военная операция на украине
в мире
украина
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ДОНЕЦК, 11 авг - РИА Новости. Украинские войска в 15.47 мск выпустили еще три ракеты из РСЗО "Ураган" с минами ПФМ-1 "Лепесток" по Киевскому району Донецка, также применили артиллерию, в том числе "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня."Зафиксированы обстрелы со стороны вооруженных формирований Украины по направлениям: 15.30 - н.п. Орловка – г. Донецк (Киевский и Куйбышевский районы): выпущено четыре снаряда калибром 155 миллиметров; 15.47 - н.п. Орловка – г. Донецк (Киевский район): выпущено три ракеты из РСЗО БМ-27 "Ураган" (оснащенные противопехотными минами ПФМ "Лепесток"); 15.57 - н.п. Красногоровка – г. Донецк (Кировский район): выпущено три снаряда калибром 152 миллиметра", - говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.Ранее представительство зафиксировало факты применения РСЗО "Ураган" со стороны украинских войск в 10.30 и 14.30, в ходе которых украинские войска выпустили по три ракеты, снаряженных кассетами с минами "Лепесток", по селу Веселое на западе Донецка и Кировскому району столицы ДНР. Представительство также зафиксировало обстрелы Старомихайловки: по ней выпустили пять мин калибром 120 миллиметров в 13.00, Горловки - 10 снарядов калибром 152 миллиметра в 16.05 и Минерального - восемь снарядов калибром 122 миллиметра в 16.00.Киевский район Донецка расположен в северной части города. Здесь находятся Шахтерская площадь, Киевский проспект, железнодорожный вокзал, футбольный стадион "Донбасс Арена". Здесь же заканчивается улица Артема, главная артерия в городе. Начиная с 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева после произошедшего там государственного переворота, этот район регулярно подвергался обстрелам со стороны украинских силовиков. Северной окраиной района считается аэропорт, разрушенный в результате многомесячных боев между осажденными там украинскими военными и штурмовавшими их позиции донецкими ополченцами.
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в мире, украина
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина
16:47 11.08.2022 (обновлено: 17:07 11.08.2022)
 
ВСУ выпустили три ракеты из РСЗО "Ураган" по Киевскому району Донецка

ВСУ выпустили по Киевскому району Донецка три ракеты из РСЗО "Ураган" с минами "Лепесток"

© РИА Новости / Перейти в фотобанкПротивопехотные фугасные мины (ПФМ-1) "Лепесток" на центральной улицы Донецка
Противопехотные фугасные мины (ПФМ-1) Лепесток на центральной улицы Донецка - РИА Новости, 1920, 11.08.2022
© РИА Новости
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Противопехотные фугасные мины (ПФМ-1) "Лепесток" на центральной улицы Донецка. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 11 авг - РИА Новости. Украинские войска в 15.47 мск выпустили еще три ракеты из РСЗО "Ураган" с минами ПФМ-1 "Лепесток" по Киевскому району Донецка, также применили артиллерию, в том числе "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.
"Зафиксированы обстрелы со стороны вооруженных формирований Украины по направлениям: 15.30 - н.п. Орловка – г. Донецк (Киевский и Куйбышевский районы): выпущено четыре снаряда калибром 155 миллиметров; 15.47 - н.п. Орловка – г. Донецк (Киевский район): выпущено три ракеты из РСЗО БМ-27 "Ураган" (оснащенные противопехотными минами ПФМ "Лепесток"); 15.57 - н.п. Красногоровка – г. Донецк (Кировский район): выпущено три снаряда калибром 152 миллиметра", - говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.
Ранее представительство зафиксировало факты применения РСЗО "Ураган" со стороны украинских войск в 10.30 и 14.30, в ходе которых украинские войска выпустили по три ракеты, снаряженных кассетами с минами "Лепесток", по селу Веселое на западе Донецка и Кировскому району столицы ДНР. Представительство также зафиксировало обстрелы Старомихайловки: по ней выпустили пять мин калибром 120 миллиметров в 13.00, Горловки - 10 снарядов калибром 152 миллиметра в 16.05 и Минерального - восемь снарядов калибром 122 миллиметра в 16.00.
Киевский район Донецка расположен в северной части города. Здесь находятся Шахтерская площадь, Киевский проспект, железнодорожный вокзал, футбольный стадион "Донбасс Арена". Здесь же заканчивается улица Артема, главная артерия в городе. Начиная с 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева после произошедшего там государственного переворота, этот район регулярно подвергался обстрелам со стороны украинских силовиков. Северной окраиной района считается аэропорт, разрушенный в результате многомесячных боев между осажденными там украинскими военными и штурмовавшими их позиции донецкими ополченцами.
Воронка от снаряда после обстрела со стороны ВСУ Донецка - РИА Новости, 1920, 11.08.2022
16:15Специальная военная операция на Украине
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