Украинские войска за час трижды обстреляли Донецк
В ДНР заявили, что ВСУ за час трижды обстреляли Донецк, а также Горловку и Макеевку
© РИА Новости / / Перейти в фотобанкВоронка от снаряда после обстрела со стороны ВСУ Киевского района Донецка.
Воронка от снаряда после обстрела со стороны ВСУ Киевского района Донецка.. Архивное фото
ДОНЕЦК, 11 авг - РИА Новости. Украинские войска за час трижды обстреляли Донецк, открыли огонь по Горловке и Макеевке, выпустив 31 снаряд калибрами 122, 152 и 155 миллиметров, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.
"Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 11.28 (совпадает с мск) - н.п. Нетайлово – г. Донецк (Киевский район): выпущено пять снарядов калибром 152 миллиметра... 12.20 - н.п. Невельское – г. Донецк (Петровский район): выпущено шесть снарядов калибром 122 миллиметра... 12.40 - н.п. Красногоровка – г. Донецк (Кировский и Куйбышевский районы): выпущено семь снарядов калибром 152 миллиметра", - говорится в сообщениях в Telegram-канале представительства.
Обстрел Горловки был зафиксирован в 11.45. По городу было выпущено семь снарядов калибром 122 миллиметра.
Макеевка, город-спутник Донецка, подверглась обстрелу в 12.30. Украинские войска выпустили по городу шесть снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров.