https://ria.ru/20220811/donetsk-1808861105.html

Украинские войска за час трижды обстреляли Донецк

Украинские войска за час трижды обстреляли Донецк - РИА Новости, 11.08.2022

Украинские войска за час трижды обстреляли Донецк

Украинские войска за час трижды обстреляли Донецк, открыли огонь по Горловке и Макеевке, выпустив 31 снаряд калибрами 122, 152 и 155 миллиметров, сообщает... РИА Новости, 11.08.2022

2022-08-11T13:29

2022-08-11T13:29

2022-08-11T13:29

специальная военная операция на украине

в мире

донецк (днр)

горловка

макеевка

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ДОНЕЦК, 11 авг - РИА Новости. Украинские войска за час трижды обстреляли Донецк, открыли огонь по Горловке и Макеевке, выпустив 31 снаряд калибрами 122, 152 и 155 миллиметров, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня."Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 11.28 (совпадает с мск) - н.п. Нетайлово – г. Донецк (Киевский район): выпущено пять снарядов калибром 152 миллиметра... 12.20 - н.п. Невельское – г. Донецк (Петровский район): выпущено шесть снарядов калибром 122 миллиметра... 12.40 - н.п. Красногоровка – г. Донецк (Кировский и Куйбышевский районы): выпущено семь снарядов калибром 152 миллиметра", - говорится в сообщениях в Telegram-канале представительства.Обстрел Горловки был зафиксирован в 11.45. По городу было выпущено семь снарядов калибром 122 миллиметра.Макеевка, город-спутник Донецка, подверглась обстрелу в 12.30. Украинские войска выпустили по городу шесть снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров.

https://ria.ru/20220811/gorlovka-1808773979.html

https://ria.ru/20220811/dnr-1808780459.html

донецк (днр)

горловка

макеевка

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, донецк (днр), горловка, макеевка