Рейтинг@Mail.ru
Украинские войска за час трижды обстреляли Донецк - РИА Новости, 11.08.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220811/donetsk-1808861105.html
Украинские войска за час трижды обстреляли Донецк
Украинские войска за час трижды обстреляли Донецк - РИА Новости, 11.08.2022
Украинские войска за час трижды обстреляли Донецк
Украинские войска за час трижды обстреляли Донецк, открыли огонь по Горловке и Макеевке, выпустив 31 снаряд калибрами 122, 152 и 155 миллиметров, сообщает... РИА Новости, 11.08.2022
2022-08-11T13:29
2022-08-11T13:29
специальная военная операция на украине
в мире
донецк (днр)
горловка
макеевка
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/03/1806879078_0:0:3164:1781_1920x0_80_0_0_c7b258ea45f2b2d7ddb6c4f8daa93a4e.jpg
ДОНЕЦК, 11 авг - РИА Новости. Украинские войска за час трижды обстреляли Донецк, открыли огонь по Горловке и Макеевке, выпустив 31 снаряд калибрами 122, 152 и 155 миллиметров, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня."Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 11.28 (совпадает с мск) - н.п. Нетайлово – г. Донецк (Киевский район): выпущено пять снарядов калибром 152 миллиметра... 12.20 - н.п. Невельское – г. Донецк (Петровский район): выпущено шесть снарядов калибром 122 миллиметра... 12.40 - н.п. Красногоровка – г. Донецк (Кировский и Куйбышевский районы): выпущено семь снарядов калибром 152 миллиметра", - говорится в сообщениях в Telegram-канале представительства.Обстрел Горловки был зафиксирован в 11.45. По городу было выпущено семь снарядов калибром 122 миллиметра.Макеевка, город-спутник Донецка, подверглась обстрелу в 12.30. Украинские войска выпустили по городу шесть снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров.
https://ria.ru/20220811/gorlovka-1808773979.html
https://ria.ru/20220811/dnr-1808780459.html
донецк (днр)
горловка
макеевка
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/03/1806879078_433:0:3164:2048_1920x0_80_0_0_d9603dda42ba91a68fdb96e5994aa2ca.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, донецк (днр), горловка, макеевка
Специальная военная операция на Украине, В мире, Донецк (ДНР), Горловка, Макеевка
13:29 11.08.2022
 
Украинские войска за час трижды обстреляли Донецк

В ДНР заявили, что ВСУ за час трижды обстреляли Донецк, а также Горловку и Макеевку

© РИА Новости /  / Перейти в фотобанкВоронка от снаряда после обстрела со стороны ВСУ Киевского района Донецка.
Воронка от снаряда после обстрела со стороны ВСУ Киевского района Донецка. - РИА Новости, 1920, 11.08.2022
© РИА Новости /
Перейти в фотобанк
Воронка от снаряда после обстрела со стороны ВСУ Киевского района Донецка.. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 11 авг - РИА Новости. Украинские войска за час трижды обстреляли Донецк, открыли огонь по Горловке и Макеевке, выпустив 31 снаряд калибрами 122, 152 и 155 миллиметров, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.
"Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 11.28 (совпадает с мск) - н.п. Нетайлово – г. Донецк (Киевский район): выпущено пять снарядов калибром 152 миллиметра... 12.20 - н.п. Невельское – г. Донецк (Петровский район): выпущено шесть снарядов калибром 122 миллиметра... 12.40 - н.п. Красногоровка – г. Донецк (Кировский и Куйбышевский районы): выпущено семь снарядов калибром 152 миллиметра", - говорится в сообщениях в Telegram-канале представительства.
Сотрудник народной милиции ДНР возле воронки от снаряда у школы Горловки - РИА Новости, 1920, 11.08.2022
08:59Специальная военная операция на Украине
Украинские войска обстреляли Горловку
Обстрел Горловки был зафиксирован в 11.45. По городу было выпущено семь снарядов калибром 122 миллиметра.
Макеевка, город-спутник Донецка, подверглась обстрелу в 12.30. Украинские войска выпустили по городу шесть снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров.
Военнослужащие ДНР - РИА Новости, 1920, 11.08.2022
09:23Специальная военная операция на Украине
Украинские войска за сутки обстреляли территорию ДНР 70 раз
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреДонецк (ДНР)ГорловкаМакеевка
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала