https://ria.ru/20220811/donetsk-1808768927.html

В Донецке за сутки от украинских мин пострадали два человека

В Донецке за сутки от украинских мин пострадали два человека - РИА Новости, 11.08.2022

В Донецке за сутки от украинских мин пострадали два человека

За минувшие сутки два человека в Донецке пострадали от мин "Лепесток", сброшенных украинскими войсками, говорится в сообщении штаба территориальной обороны ДНР. РИА Новости, 11.08.2022

2022-08-11T07:58

2022-08-11T07:58

2022-08-11T08:18

специальная военная операция на украине

в мире

донецк (днр)

донецкая народная республика

киев

оон

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ДОНЕЦК, 11 авг - РИА Новости. За минувшие сутки два человека в Донецке пострадали от мин "Лепесток", сброшенных украинскими войсками, говорится в сообщении штаба территориальной обороны ДНР."За минувшие сутки в Донецке 2 человека получили ранения, наступив на сброшенную киевскими боевиками запрещенную мину ПФМ-1", - сообщили в штабе.Противопехотная фугасная мина (ПФМ-1) "Лепесток" предназначена для повреждения ног и срабатывает, когда человек на нее наступает. Устанавливается на грунт дистанционными средствами минирования. Особое коварство мины для мирных граждан состоит в том, что из-за необычной формы люди, не знакомые с данной миной, могут не опознать ее как опасный объект. Мина является практически точной копией американской мины BLU-43/B (Dragontooth).Представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня неоднократно фиксировало применение украинскими войсками кассетных боеприпасов, снаряженных минами "Лепесток" по городам республики.Постпредство РФ при ООН ранее распространило в Совбезе письмо о применении Киевом противопехотных мин "Лепесток" против гражданского населения в Донбассе. Письмо в том числе было направлено генсеку ООН.Украина в 2005 году ратифицировала Оттавскую конвенцию, которая запрещает применение, накопление и производство противопехотных мин. Таким образом, Киев нарушает взятые на себя международные обязательства.

https://ria.ru/20220810/ranenyy-1808702693.html

https://ria.ru/20220810/leestok-1808731769.html

донецк (днр)

донецкая народная республика

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Дарья Буймова

в мире, донецк (днр), донецкая народная республика, киев, оон