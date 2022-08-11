В Омской области объявили набор водителей в именные батальоны
В Омской области объявили набор водителей в именные батальоны для отправки в Донбасс
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкДобровольцы на построении в палаточном лагере на базе Российского университета спецназа в Гудермесе
Добровольцы на построении в палаточном лагере на базе Российского университета спецназа в Гудермесе. Архивное фото
ОМСК, 11 авг – РИА Новости. Формирование именных подразделений "Иртыш", "Авангард" и "Омь" для отправки в Донбасс продолжается в Омской области: объявлен набор водителей категории "С", "D" и "E", сообщает облправительство.
"В Омской области объявлен набор в именные батальоны водителей категории "С", "D" и "E". В пункт отбора на контрактную службу обращаются кандидаты со всего региона. Со времени его открытия с учетом совместной работы правительства Омской области и регионального военкомата около 150 человек отправлено на Донбасс", - говорится в сообщении.
Власти отмечают, что среди специальностей особо востребованными при формировании именных подразделений "Иртыш", "Авангард" и "Омь" являются водители, имеющие водительское удостоверение категории "С". Водительский состав входит во все подразделения, обеспечивающие деятельность российской армии.
Контракт заключается с министерством обороны РФ на шесть месяцев. Среди требований - наличие водительского удостоверения категории не ниже "С", возраст до 50 лет, отсутствие судимости.
По решению губернатора Омской области Александра Буркова жителям региона, которые отправятся в Донбасс в составе рот "Иртыш", "Авангард" и "Омь", единовременно выплачивается 100 тысяч рублей. Участнику специальной военной операции присваивается статус ветерана боевых действий, что позволяет получать ежемесячные выплаты по 3500 рублей, надбавку к пенсии в 32%, налоговые льготы на транспорт, имущество и землю, скидку в 50% при оплате коммунальных платежей, бесплатный проезд и отпуск без сохранения заработной платы на срок до 35 дней в году. Традиционно ветеранам боевых действий предоставляются путевки для реабилитации и отдыха, лечение в учреждениях Минобороны РФ и поступление для детей военнослужащего в вузы на бюджетные места.