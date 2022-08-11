https://ria.ru/20220811/donbass-1808809788.html

В Омской области объявили набор водителей в именные батальоны

В Омской области объявили набор водителей в именные батальоны - РИА Новости, 11.08.2022

В Омской области объявили набор водителей в именные батальоны

Формирование именных подразделений "Иртыш", "Авангард" и "Омь" для отправки в Донбасс продолжается в Омской области: объявлен набор водителей категории "С", "D" РИА Новости, 11.08.2022

2022-08-11T11:12

2022-08-11T11:12

2022-08-11T11:12

специальная военная операция на украине

общество

александр бурков

омская область

донбасс

россия

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ОМСК, 11 авг – РИА Новости. Формирование именных подразделений "Иртыш", "Авангард" и "Омь" для отправки в Донбасс продолжается в Омской области: объявлен набор водителей категории "С", "D" и "E", сообщает облправительство."В Омской области объявлен набор в именные батальоны водителей категории "С", "D" и "E". В пункт отбора на контрактную службу обращаются кандидаты со всего региона. Со времени его открытия с учетом совместной работы правительства Омской области и регионального военкомата около 150 человек отправлено на Донбасс", - говорится в сообщении.Власти отмечают, что среди специальностей особо востребованными при формировании именных подразделений "Иртыш", "Авангард" и "Омь" являются водители, имеющие водительское удостоверение категории "С". Водительский состав входит во все подразделения, обеспечивающие деятельность российской армии.Контракт заключается с министерством обороны РФ на шесть месяцев. Среди требований - наличие водительского удостоверения категории не ниже "С", возраст до 50 лет, отсутствие судимости.По решению губернатора Омской области Александра Буркова жителям региона, которые отправятся в Донбасс в составе рот "Иртыш", "Авангард" и "Омь", единовременно выплачивается 100 тысяч рублей. Участнику специальной военной операции присваивается статус ветерана боевых действий, что позволяет получать ежемесячные выплаты по 3500 рублей, надбавку к пенсии в 32%, налоговые льготы на транспорт, имущество и землю, скидку в 50% при оплате коммунальных платежей, бесплатный проезд и отпуск без сохранения заработной платы на срок до 35 дней в году. Традиционно ветеранам боевых действий предоставляются путевки для реабилитации и отдыха, лечение в учреждениях Минобороны РФ и поступление для детей военнослужащего в вузы на бюджетные места.

https://ria.ru/20220809/dobrovoltsy-1808310586.html

https://ria.ru/20220727/svo-1804987030.html

омская область

донбасс

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, александр бурков, омская область, донбасс, россия